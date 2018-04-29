Хет-трик Месси, три голевых паса Суареса. «Барселона» стала чемпионом красиво!

Парадокс

«Реал» одной ногой в финале Лиги чемпионов. «Атлетико» одной ногой в финале Лиги Европы. А чемпионом Испании стала «Барселона». Досрочно. Весь вопрос был в том, когда каталонцы официально оформят титул. Предполагалось, что это случится уже в этом туре в Ла-Корунье, в игре с почти безнадёжным «Депортиво».

Вальверде

Несмотря на то, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сделал в этом году чемпионский дубль, не утихают разговоры о его отставке. Мол, руководство клуба не может смириться с позорным вылетом от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Иньеста

Последняя неделя прошла под знаком прощания «Барселоны» с Андресом Иньестой, который уезжает завершать карьеру в Китай. Всё было очень трогательно и мило, футболист заявил, что «Барселона» — лучшая команда мира, что он никогда не будет играть против неё. В ответ Иньеста получил большую порцию не менее лестных слов. Но на матч с «Депортиво» остался в запасе.

Иньеста уходит. 8 главных эпизодов в карьере великой «восьмёрки» «Барса» прощается ещё с одной легендой.

Надежда

А ведь ещё несколько туров назад казалось, что «Депортиво» может выплыть. Победа 3:2 над «Малагой» и успех с таким же счётом в Бильбао позволили фанатам поверить в Кларенса Зеедорфа. Но затем была ничья 0:0 дома с «Севильей» и такой же результат в гостевой игре с «Леганесом». Надежда стала призрачной. Теперь «Депору» нужно было выиграть все оставшиеся четыре матча, но и это не гарантировало сохранение прописки в Ла Лиге. Там такой феерический расклад, что лучше в эти дебри не лезть. Вернее, лезть нужно было бы только в том случае, если «Депортиво» обыграет «Барселону».

Кларенс Зеедорф после ничьи с «Леганесом» пообщался с недовольными болельщикам команды, обеспокоенными возможным вылетом клуба из высшего дивизиона. Одним из самых интересных моментов беседы стал эпизод, когда 42-летний голландский специалист встал на строну своих подопечных. Один из фанатов недовольно произнёс: «Где наши футболисты? Они в «Инстаграме!» Зеедорф возразил: «Нет. Я не приемлю оскорблений игроков. Они сражаются на поле насмерть».

Нет надежды

Надежда «Депортиво» жила недолго. На 7- й минуте Месси сыграл на край штрафной на Дембеле, тот развернулся и поделился мячом со свободным Коутиньо, который неотразимо пробил в дальнюю девятку. На 38-й минуте Дембеле сыграл на Суареса, который классно подрезал мяч на дальнюю штангу, куда прибежал Месси, ударив с лёта в ближний угол. 0:2.

Месси, к слову, стал первым игроком в истории испанского первенства, который забил по 30 голов в 7 сезонах (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18). У Криштиану таких сезонов шесть (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16). В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании португалец забил 24 мяча.

Есть надежда

Но уже через минуту Борха Валье открылся на краю чужой штрафной и прострелил на Лукаса Переса, который с ходу пробил в дальний нижний угол ворот.

Во втором тайме «Барса» начала уже откровенно валять дурака. Каталонцы пытались сделать всё немного эффектнее, чем требовалось для гола. И наказание последовало незамедлительно. Борха Валье прострелил на противоположный край штрафной «Барсы», где оказался Сельсо Борхес, который не стал бить, отыграв на свободного Эмре Чолака, а турецкий полузащитник легко расстрелял ворота.

Есть Месси

«Барса» не поменяла своего игривого настроения (моментов создавала команда и без того прилично), просто немного ускорилась. И чуть разозлилась. И сначала Месси с Суаресом разыграли изумительную двухходовочку, вдвоём оставив не у дел всю оборону соперника, и аргентинец поразил ворота. Спустя три минуты Лео также с подачи Суареса оформил хет-трик, причём все три мяча были забиты с подачи уругвайца.

И тут уже можно было выпускать Иньесту. Это, конечно, ещё было не прощание. Но всё-таки чемпионский матч. Как Андрес мог такое пропустить?