«Мы все помним, что случилось в прошлом году». «Бавария» – против судьи Чакыра

Ответная игра «Баварии» и «Реала» еще не началась, а уже жара. Томас Мюллер пришел на пресс-конференцию перед встречей и напомнил о прошлогоднем скандале. «Все знают, что случилось в прошлом году: «Реал» дважды забил из офсайда. Теперь пенальти в ворота «Ювентуса»…



Атмосфера не должна влиять на арбитров. Мы будем концентрироваться на игре, потому что мы и так находимся под большим давлением», – сказал нападающий.

Вопрос арбитра в данной ситуации достаточно важный, поскольку встречу будет обслуживать турецкий дядя Джюнейт Чакыр. Статистика, которую первым делом после объявления арбитров выкатили каталонские СМИ: при судействе Чакыра «Реал» отыграл 6 матчей. Ноль поражений.



Самая известная история, как Чакыр судил «Мадрид», относится к 2013 году. В матче с «Манчестер Юнайтед» турецкий реф удалил с поля Нани, за что заслужил отборные шотландские проклятия от Фергюсона. Сэр Алекс даже включил эпизод в автобиографию.

«Как-то раз я предпочел избегать столкновений с прессой после матча, потому что из-за эмоций не мог себя сдерживать. Я бы точно ляпнул что-то про главного судью или его помощников. Речь о матче с «Реалом», когда нелепое решение Чакыра оставило нас в меньшинстве. Судья даже не видел фола! Меня это взбесило», – вспоминал Фергюсон. Чакыр, кстати, после того матча сказал, что все сделал правильно: «Мое решение поймут со временем». За пять лет особо не поняли. Турок вообще в том матче принял довольно много странных решений. И так вышло, что все наиболее очевидные ошибки были приняты в пользу «Мадрида».

Сам факт назначения Чакыра на полуфинал Лиги чемпионов точно не должен удивлять – он один из лучших арбитров УЕФА на данный момент. Вопрос исключительно в том, что он будет обслуживать матч повышенного внимания и именно с участием мадридской команды. «Реал» действительно в прошлом году забил «Баварии» два очень странных гола. Виктор Кашшаи до того матча имел почти безупречную репутацию, но уже в этом сезоне работал лишь групповой этап Лиги чемпионов и не едет на ЧМ-2018. А Чакыр судил «Реал» всего пару недель назад, в первом четвертьфинале с «Ювентусом». Удалил Пауло Дибалу и не дал пенальти на попадание мяча в руку Каземиро. Но оба решения позднее оценили как верные, к тому же в ответной игре судейство было более спорным. Но все это не отменяет того, что две стадии подряд «Реал» судит один судья. Такое чувство, что в УЕФА закончились сильные арбитры.

Каждое спорное решение на «Сантьяго Бернабеу» сегодня будет вызывать ураган эмоций, а Чакыр иногда действует довольно решительно. При этом он уже работал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и на матче с участием «Баварии» – против «ПСЖ». Никаких проблем не возникло, мюнхенцы победили – 3:1. Чакыр судил «Баварию» пять раз, и 4 встречи заканчивались победой немцев. Обвиняя турка в помощи

«Мадриду», обычно не вспоминают ничего, кроме той самой игры с «Манчестер Юнайтед». Особые зануды указывают еще на матч группового этапа с «Мальмё», в котором Чакыр не дал шведам пенальти. Очевидно, именно в матче с такой командой «Мадрид» нуждался в судейской помощи.



Забавно, но есть испанские газеты, называющие Чакыра не иначе как «другом Месси». Вроде бы когда-то турок признался, что ему нравится смотреть за игрой Лео. И «Барселона» при его судействе побеждала – «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. В итоге получается, что Чакыр либо абсолютно не хранит верность любимой команде. Либо он обычный судья, с решительным стилем работы. И сегодня вечером он тоже может ошибиться. Даже не раз. Но не из-за дружбы и желания помочь. Томасу Мюллеру и каталонской прессе лучше успокоиться.