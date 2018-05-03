Пилипчук ушёл. Вот теперь это «Спартак» Карреры

Аналитик и второй тренер «Спартака» Роман Пилипчук объявил об уходе из команды престранным образом.

Роман Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона

1. Интервью было опубликовано не на официальном сайте, а в «Спорт-экспрессе». Есть подозрение, что Пилипчук обнародовал свою позицию в обход клуба, потому что его контракт завершается и штрафные санкции уже не могут быть применены.

2. Пилипчук поблагодарил чуть ли не всех сотрудников «Спартака», даже Аленичева, но ни слова не сказал о Массимо Каррере. Вы же понимаете, что он не мог просто забыть человека, с кем брал золото.

3. Также Пилипчук выдал довольно тонкую фразу о футболистах: «Как бы кто сейчас ни относился к кому-то из них, я не видел со стороны футболистов ничего, кроме высочайшего профессионализма и неравнодушия к судьбе «Спартака».

На том, почему Пилипчук сделал заявление именно сейчас – мы остановимся чуть позже. Сначала же важно объяснить, какую роль он выполнял в команде.

После неудачного сезона-2015/16 клуб искал новых помощников для Дмитрия Аленичева. Массимо Каррера, рекомендованный тренером вратарей Джанлукой Риомми, должен был разобраться с обороной. Роман Пилипчук, приглашённый Сергеем Родионовым по наводке технического директора РФС Андрея Лексакова, отвечал за аналитику и помогал в разработке общей тренировочной деятельности.

Первый зам Карреры. Как шёл к успеху Роман Пилипчук Как Роман Пилипчук попал в «Спартак», каковы его функции в штабе Массимо Карреры и почему не надо приписывать ему заслуг главного тренера.

К тому моменту, когда «Спартак» странно уступил АЕКу в отборе Лиги Европы и избавлялся от утомившего всех Аленичева, Леонид Федун уже договорился с Курбаном Бердыевым. Вряд ли всем игрокам эта новость нравилась – они должны были осознавать, что вместе с тренером в команду переедет половина «Ростова», поэтому новость о срыве сделки была воспринята без явного разочарования. Лично я помню разговор с несколькими игроками перед игрой третьего тура с «Рубином» в Казани, второй для Карреры в должности и.о. главного.

«Мы вообще за то, если они (Пилипчук и Каррера) останутся, — сказали мне. — Пилипчук так разбирает и объясняет, что мы реально выходим и знаем, как обыграть соперника. Каррера тоже красавчик: интересуется нашим мнением по составу, тактике, заводит команду в раздевалке. Они дополняют друг друга».

Через три дня после того разговора Массимо стал главным тренером без оговорок, а Пилипчук – его первым и единственным помощником. За физику отвечал испанец Хави, который был переведен в первую команду из дубля зимой 2016-го. С новым, сшитым из разных и малознакомых людей штабом, «Спартак» начал побеждать, действуя строго и эмоционально, а кроме того пользуясь слабостями соперника. Было странно наблюдать, что самая веселая команда с новым капитаном Глушаковым, а так же Комбаровым, Кутеповым и Ребровым в воротах была так собрана, что пропустила лишь 3 мяча в 8 матчах на старте сезона. Потом были 2:4 от «Зенита» — и новая серия с 1 голом в 5 матчах. Никогда в истории «Спартак» не был так сух – и это происходило еще без Джикии, Максимовича или Петковича.

Нельзя было сказать, что тренеры, которые строили «Спартак», стали друзьями. У них были непохожие характеры и разделенные функции. Каррера с его агрессией, жесткой лексикой, харизмой – это огонь, недоступный и горевший в стороне. Пилипчук – спокойный, интеллигентный и близкий игрокам и персоналу. Поэтому довольно логично, что все: футболисты, водители автобусов, доктор Лю, операторы и другой персонал так часто выделяют и выделяли именно ассистента тренера – для них его вклад в триумфальный сезон был как минимум половинчатым.

Роман Пилипчук Фото: РИА Новости

Холодные проблемы между тренерами начались уже после чемпионства. Каррера начал строить «Спартак» под себя и привел в команду новых людей: спеца по физподготовке и сразу двух помощников, выполняющих роль Пилипчука. Команда ощущала, что чемпионская химия исчезает. И если бы в тот момент кто-то позвонил Пилипчуку для уточнения тактических изменений, наверняка ответил бы: «Спрашивайте лучше у Атиллы Мальфатти».

Самым ярким для изучения отношений внутри коллектива стал эпизод после домашнего матча с «Севильей».В тот вечер я сидел за скамейкой запасных «Спартака» и наблюдал за распределением ролей в команде на основе слухов, что Каррера после серии неудач опять повернулся в сторону российского помощника. По ходу матча Массимо действительно постоянно обращался к Пилипчуку за советами, а тот что-то рисовал на планшете и доводил до команды.

Говорят даже, что именно Пилипчук настоял на тактике в четыре защитника, которая принесла победу со счётом 5:1. Но это всё косвенные наблюдения, конкретная же деталь проявилась в послематчевых празднованиях. Мальфатти радостно обнял Пилипчука – тот вроде бы поддался, но, вырвавшись, тут же отвернулся и злобно бросил несколько фраз под нос, мол, «как же вы надоели».

Новое объединение Массимо и Пилипчука продолжалось не долго – и сейчас лишь интересен вопрос, подписал ли «Спартак» с тренером договор о неразглашении. Хотя он и в этом случае вряд ли что-то расскажет. Сейчас, кстати, по сети поползли разговоры, что ассистент был отстранен и отправился в «Ростов» из-за того, что мог слить информацию о тренировочном процессе.

В это сложно поверить, потому что аналитик «Спартака» всегда был очень осторожен. С другой стороны, именно он мог сделать это в том случае, если действительно уже не мог терпеть. И эта версия, кстати, хорошо накладывается на нынешнее выступление Пилипчука, сделанное за два тура до конца в важнейший момент.



При этом, если вы в курсе той темы про силовые тренировки, то, по моей информации, «Спартак» работал со штангой 11 апреля. Матч с «Уралом» был 15-го — неужели игроки такие слабые, что потеряли форму за день?!

Пилипчук, как мудрый стратег, дал нам лишь намеки: почему он выступил сейчас, почему не сказал ни единого слова о Каррере и зачем выделил неравнодушие к клубу самых критикуемых футболистов. Кстати, я сильно сомневаюсь, что тот же Глушаков сыграет хотя бы матч до конца этого сезона.

Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми По итогам 28-го тура «красно-белые» точно останутся в лигочемпионовской зоне.

Уход Пилипчука, странная травма Глушакова, лавка Комбарова, заявление совета директоров о поддержке тренера – это ведь не хорошо и не плохо. Это просто трансформация команды. В прошлом году она была спонтанной и гибридной, поэтому дружной. В нынешнем сезоне стала междоусобной. В следующем же, похоже, станет итальянской – и теперь этот «Спартак» полностью принадлежит Массимо. Здесь его терапевты, игроки, аналитики и теневой спортивный директорат – и это уже новый, а не чемпионский разрез.

Хорошо, что борьба за влияние наконец-то закончена. И теперь интересно будет посмотреть, как Каррера и Пилипчук проявят себя врозь. Кто здесь дутая фигура, а кто действительно тащит. Вполне возможно, кстати, что тащат оба.

Его русским помощником, похоже, станет Шалимов, который будет работать в «Спартаке»-2, а ассистентом в главной команде — Рауль Рианчо, работавший в киевском «Динамо» и высоко оценённый украинской прессой. Специалисты сильные, лучше на рынке вряд ли можно придумать. Так что начало у Карреры хорошие и, что главное, на этот раз своё.