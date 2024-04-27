Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль отреагировал на поражение в матче с «Реалом»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение своей команды в матче 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:1).

«С одной стороны, я счастлив и горжусь тем, что футболисты сделали, играя с командой, которая пребывает в лучшей форме в Европе. На мой взгляд, мы заслуживали большего.

Это футбол. В конце концов, всё решает гол. Но важно то, что команда играет в хороший футбол. Мы действовали очень хорошо, держали «Реал» в обороне, много создавали», — приводит слова Альгуасиля Marca.

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После 33 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 84 очка и располагаются на первой строчке.