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Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль отреагировал на поражение в матче с «Реалом»

Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль отреагировал на поражение в матче с «Реалом»
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение своей команды в матче 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:1).

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 29'    

«С одной стороны, я счастлив и горжусь тем, что футболисты сделали, играя с командой, которая пребывает в лучшей форме в Европе. На мой взгляд, мы заслуживали большего.

Это футбол. В конце концов, всё решает гол. Но важно то, что команда играет в хороший футбол. Мы действовали очень хорошо, держали «Реал» в обороне, много создавали», — приводит слова Альгуасиля Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 33 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 84 очка и располагаются на первой строчке.

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