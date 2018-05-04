Рейтинг кандидатов в сборную России. 28-й тур. Полузащитники и нападающие

Денис Глушаков, «Спартак»

Не поехал со «Спартаком» в Пермь. По словам Карреры, причина в травме. Судя по всему, это правда, на днях он тренировался в Тарасовке по индивидуальной программе.

Александр Головин, ЦСКА

Несмотря на то, что ЦСКА выдал отличный матч с «Зенитом», Головин сыграл не лучшим образом. Даже на фоне юного Кучаева он не выглядел лидером полузащиты «армейцев». От одной из главных надежд нашей сборной хочется видеть другой футбол.

Роман Зобнин, «Спартак»

Провёл удачный матч с «Амкаром», доминировал в центре поля, много держал мяч. Был близок к тому, чтобы забить гол после паса Пашалича.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Не успел восстановиться к матчу с «Зенитом» и даже не попал в заявку на матч. Ожидается, что Алан появится на поле в ближайшем домашнем матче с «Арсеналом».

Далер Кузяев, «Зенит»

После дубля в ворота «Арсенала» провёл очень средний матч. Не показал ничего интересного во встрече с «армейцами» и отправился на скамейку в конце игры.

Александр Ерохин, «Зенит»

Пару раз попытался обострить игру в матче с ЦСКА: вышло не очень. Зато упустил быстроного Мусу по флангу, после чего нигериец организовал убойный момент для своей команды.

Олег Шатов, «Краснодар»

В матче ЦСКА – «Краснодар» Шатов получил травму и до сих пор не успел восстановиться. Игру с «Локо» он пропустил, и это точно не прибавило ему шансов попасть на ЧМ.

Юрий Газинский, «Краснодар»

Провёл матч с лидером чемпионата на привычном уровне. Не проваливался в центре поля, искал дальними передачами в чужой штрафной Вандерсона и компанию.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Весь матч с ЦСКА провёл на скамейке. Вероятно, у Оздоева наименьшие шансы из всех кандидатов по позиции на попадание в сборную. Предпосылок для изменения ситуации не видно.

Ал. Миранчук, «Локомотив»

Вот уже который матч Алексей теряется на поле без Ману Фернандеша: видимо, португалец и впрямь оказывает полезное влияние на игру братьев. Ожидания от Алексея высокие, а значит, высок и спрос. Такие матчи – явный минус для его резюме.

Ан. Миранчук, «Локомотив»

Как и брат, лишь временами включался в игру. В одном из моментов попал в перекладину, но потом привёз необязательный пенальти, пусть и оказавшись на позиции страхующего.

Антон Швец, «Ахмат»

Поучаствовал в сухом матче с «Уралом». В течение всего матча был почти незаметен, лишь один раз неточно пробив с дальней дистанции.

Дмитрий Полоз, «Зенит»

В матче с ЦСКА остался на скамейке. За свои пять минут после выхода на поле успел остро прострелить в центр: Заболотный до мяча не дотянулся.

Денис Черышев, «Вилльяреал»

Провёл хороший матч с «Сельтой» (4:1), сыграв 86 минут. Бил по воротам, качественно играл в пас, но в голевых комбинациях не поучаствовал.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Дубль в ворота «Локомотива», звание MVP тура. Какие тут могут быть комментарии? Фёдор повысил свои и без того огромные шансы поехать на ЧМ.

Артём Дзюба, «Арсенал»

После матча с «Зенитом» провёл не такой яркий матч, но и против «Анжи» в атаке был очень активен. Отбирал мячи, выпрыгивал выше всех. В одном моменте угодил в перекладину. Не хватило только гола.

Антон Заболотный, «Зенит»

Впервые за долгое время матч Заболотного можно занести ему в актив. Даже Манчини согласился с тем, что он провёл один из лучших матчей за «Зенит». Если бы не Акинфеев, ждать его первый гол за клуб пришлось бы не годы, как предрекал итальянец. В общем, Антон – на правильном пути.