Соболев праздновал с Игнатовым, Селихову меняли шипы. Фото победы «Спартака» над «Динамо»

1 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал сравнение себя с наставником английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«С Гвардиолой я похож тем, что я тоже лысый. Поэтому сравнивают болельщики. Если бы у меня были волосы, никто бы нас не сравнивал, потому что я очень далеко от него. Мне надо много работать и учиться. Тренер учится всю жизнь», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.