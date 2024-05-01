Амарал: нахожусь на скамейке «Спартака», чтобы показывать своё лицо, а не прятаться

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, почему он находится на скамейке команды во время матчей.

«Я не выполняю обязанностей в тренерском штабе. Я нахожусь на скамейке в сложные моменты для того, чтобы показывать своё лицо, а не прятаться», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.