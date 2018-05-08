Виктор Файзулин покидает «Зенит» спустя 10 лет. Что об этом нужно знать

«Зенит» официально объявил об уходе из команды Виктора Файзулина. Перед домашним матчем 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» полузащитник проведёт автограф-сессию, а по окончании игры совершит круг почёта на стадиона «Санкт-Петербург». 32-летний футболист прощается с петербургским клубом спустя 10 лет после появления в нём.

У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде и клубу нужно меняться Манчини здесь только один из пунктов.

Почему Виктор уходит сейчас?

Файзулин долго мучился с травмой колена, тем не менее до последнего оставалась надежда, что он однажды снова сыграет за «Зенит». Всего две недели назад петербургский клуб на своём официальном сайте поздравил полузащитника с днём рождения, пожелал скорейшего возвращения в строй и выразил уверенность в том, что Виктор «ещё не раз порадует болельщиков и приведёт «Зенит» к новым успехам». Да и сам Файзулин обнадёжил: «Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем», – сказал в апрельском интервью полузащитник. Но теперь понятно: Виктор не выйдет на поле даже в сине-бело-голубой форме «Зенита»-2, как Константин Зырянов или Александр Анюков, не говоря уж про основу. В июне заканчивается его контракт с петербургским клубом, подписанный летом 2015 года.

Когда он играл в последний раз?

Файзулин не играл с сентября 2015 года. Хотя был близок к возвращению в 2016-м, когда тренировался в общей группе, однако организм не принял нагрузку. Одна операция сменяла другую. Его последними выступлениями за «Зенит» стали встречи с «Валенсией» в Лиге чемпионов и «Амкаром» в Премьер-Лиге. В сезоне-2015/16 полузащитник провёл шесть матчей в разных турнирах – отдал одну голевую передачу во встрече с ЦСКА в Москве. В конце сентября 2015-го он должен был отправиться в расположение сборной России на отборочные матчи Евро-2016 с Молдавией и Черногорией, но из-за рецидива старой травмы был заменён на Алана Касаева. Ранее проблемы с коленом вынудили Файзулина пропустить заключительную часть сезона-2014/15: чемпионскую весну петербургской команды и плей-офф Лиги Европы.



Видео гола Игоря Смольникова с паса Файзулина в ворота ЦСКА

Что Файзулин выиграл с «Зенитом»?

Файзулин стал игроком «Зенита» по окончании сезона-2007, в котором сине-бело-голубые впервые в российской истории завоевали золотые медали чемпионата. По сути, свои выступления за петербургскую команду Виктор начал с главного достижения в карьере – победы в Кубке УЕФА. Полузащитник выходил в основе во всех матчах плей-офф Кубка УЕФА, включая финал с «Глазго Рейнджерс». Один из голов в ворота «Баварии», разгромленной на «Петровском» со счётом 0:4, забил как раз Файзулин. Кроме того, Виктор – обладатель Суперкубка УЕФА, трёхкратный чемпион России (2010, 2012, 2015), двукратный обладатель Кубка страны (2010, 2016) и трёхкратный обладатель Суперкубка России (2008, 2011, 2015).

Сколько Файзулин сыграл за сборную России?

Один из самых запоминающихся матчей полузащитника «Зенита» за сборную России – товарищеская встреча с Бразилией (1:1) в Лондоне в марте 2013-го. Тогда наша команда под руководством Фабио Капелло здорово сыграла против бразильцев, которые готовились к домашнему ЧМ-2014, а Файзулин забил едва не ставший победным гол. Кажется, Виктор давным-давно дебютировал в сборной России, а на самом деле его первая игра совпала с последней за национальную команду Андрея Аршавина. Это был спарринг с Кот-д’Ивуаром в августе 2012-го. Безусловно, Виктор находился в сборной меньше, чем заслуживал. Сыграл всего 24 матча и забил четыре гола — в ворота Северной Ирландии, Израиля, Бразилии и Люксембурга.

Что дальше?

Расставание с «Зенитом», по всей видимости, не означает завершения Файзулиным карьеры. Но как и на каком уровне сможет выступать 32-летний полузащитник, пропустивший 2,5 года? Будет ли его новый клуб из РФПЛ или Виктор решил попробовать себя в каком-нибудь экзотическом чемпионате, получив достойное с финансовой точки зрения предложение? Ответ на эти вопросы мы узнаем скоро. Андрей Аршавин рассказал в каком-то интервью, что Файзулин заработал себе артрит. Сам Виктор рассказывал год назад, что ему сделали новые хрящи, и уверял год назад, что обязательно сыграет на ЧМ-2018. К сожалению, его прогноз по поводу собственного здоровья оказался слишком оптимистичным. Пожелаем полузащитнику просто вернуться на поле и получать удовольствие от футбола, на каком бы уровне он ни играл.