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Черчесов назвал расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ — 2018. Сборная России
Павел Пучков
Фото: РИА Новости
Без Глушакова, но с Дзюбой. Расширенный состав России на ЧМ-2018
Станислав Черчесов сделал первую часть выбора.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

Вы зря думали, что главный тренер сборной России вообще не удивит. Расширенный список национальной команды по факту вышел увеличенным до максимума. Помимо основной заявки на сайте РФС опубликованы 7 фамилий команды запасных. С ней и связаны основные интриги, касающейся окончательной заявки на ЧМ-2018.

Во-первых, волнует сам состав этого запасного списка. В нём и Денис Глушаков, и Дмитрий Комбаров, и Николай Заболотный. Во всех долгое время тренерский штаб верил, но слабая игра нынешней весной не позволила им попасть в заявку. Их отсутствие даже не делает сборную слабее: и слева в обороне, и в центре поля у нас действительно много футболистов примерно равного уровня. Заболотного можно только пожалеть: за весну проиграл конкуренцию в сборной не только Дзюбе, но и молодому Чалову. С другой стороны, никто не тащил Антона в разобранный «Зенит» – сам принял решение.

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Ваши предложения Черчесову?

С этим списком запасных непонятен срок его действия. Объясню. Чемпионат России для игроков заканчивается 13 мая. На сбор они ехать не могут. То есть их шанс только в том, что за следующие два дня кто-то из расширенной заявки получит травму. Формировать ради такого дела целый список – немного удивительно, хотя и прозрачно. Теперь в случае неприятностей у игроков из общей заявки все будут понимать, что тренерский штаб с заменами определился заранее. А не принимал решение в последний момент под давлением.

Теперь по основному составу, который на деле пока никакой не основной, а расширенный. Говорить об отсутствующих в списке бесполезно, но вот Тарасов и Стоцкий, не попавшие даже в число 35 игроков, – немного обидно.

Зато с возвращением в сборную надо поздравить Сослана Джанаева – будет очень сложно выбить кого-то из тройки вратарей. Но с улучшением игры «Рубина» его голкипер заслужил шанса поехать на сбор.

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Артём Дзюба — о шарфе «Спартака», на который он наступил, братьях Березуцких и интервью Черчесова, которых он ждёт с замиранием.

Важнейший момент наступает и для Марио Фернандеса. Из-за проблем с гражданством и травм он невероятно мало времени проводил в сборной. В Австрию он полетит оправдывать высочайшую лояльность по отношению к себе от Станислава Черчесова. При этом для сборной защитник в итоге может стать одним из ключевых игроков – нужно только адаптироваться. С другой стороны, у него опыта общения в сборной намного больше, чем у Ташаева и Чалова. Но шансы обоих остаться в окончательной заявке на ЧМ-2018 не слишком высоки. Всё-таки убирать из нынешнего списка придётся 4 полевых игроков.

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И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

Если смотреть на прошлые варианты состава сборной России и учитывать примерную логику поведения тренерского штаба за полтора года работы, можно понять, для кого из футболистов сборы особенно важны. В обороне это Руслан Камболов – всего два матча в команде, прерванный из-за травмы прошлый сбор. Проявлять себя надо Газинскому, Ташаеву и Черышеву. Денис перестал получать травмы и вернулся в основу «Вильярреала». Для него у Черчесова, похоже, есть особая роль – человека, помогающего изменять тактику команды. В схеме с пятью защитниками место Черышева непонятно – его последний раз пробовали наигрывать латералем ещё в «Реале», и вышло не очень. В «Вильярреале» он стабильно играет слева в атаке – туда же он вышел и в концовке товарищеской игры России и Франции. Эксперименты с игровой ролью Дениса в товарищеских матчах – потенциально одна из главных историй сборов.

В атаке всё просто: Фёдор Чалов за свою яркую весну точно заслужил возможность поехать на сборы. Но остаться в окончательной заявке ему поможет только чудо. Или новый конфликт Дзюбы с Черчесовым.

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