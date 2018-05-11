Без Глушакова, но с Дзюбой. Расширенный состав России на ЧМ-2018

Вы зря думали, что главный тренер сборной России вообще не удивит. Расширенный список национальной команды по факту вышел увеличенным до максимума. Помимо основной заявки на сайте РФС опубликованы 7 фамилий команды запасных. С ней и связаны основные интриги, касающейся окончательной заявки на ЧМ-2018.

Во-первых, волнует сам состав этого запасного списка. В нём и Денис Глушаков, и Дмитрий Комбаров, и Николай Заболотный. Во всех долгое время тренерский штаб верил, но слабая игра нынешней весной не позволила им попасть в заявку. Их отсутствие даже не делает сборную слабее: и слева в обороне, и в центре поля у нас действительно много футболистов примерно равного уровня. Заболотного можно только пожалеть: за весну проиграл конкуренцию в сборной не только Дзюбе, но и молодому Чалову. С другой стороны, никто не тащил Антона в разобранный «Зенит» – сам принял решение.

Глушаков? Комбаров? Заболотный? Без кого сборной не обойтись на ЧМ Ваши предложения Черчесову?

С этим списком запасных непонятен срок его действия. Объясню. Чемпионат России для игроков заканчивается 13 мая. На сбор они ехать не могут. То есть их шанс только в том, что за следующие два дня кто-то из расширенной заявки получит травму. Формировать ради такого дела целый список – немного удивительно, хотя и прозрачно. Теперь в случае неприятностей у игроков из общей заявки все будут понимать, что тренерский штаб с заменами определился заранее. А не принимал решение в последний момент под давлением.

Теперь по основному составу, который на деле пока никакой не основной, а расширенный. Говорить об отсутствующих в списке бесполезно, но вот Тарасов и Стоцкий, не попавшие даже в число 35 игроков, – немного обидно.

Зато с возвращением в сборную надо поздравить Сослана Джанаева – будет очень сложно выбить кого-то из тройки вратарей. Но с улучшением игры «Рубина» его голкипер заслужил шанса поехать на сбор.

Дзюба: Карпин – душка по сравнению с некоторыми Артём Дзюба — о шарфе «Спартака», на который он наступил, братьях Березуцких и интервью Черчесова, которых он ждёт с замиранием.

Важнейший момент наступает и для Марио Фернандеса. Из-за проблем с гражданством и травм он невероятно мало времени проводил в сборной. В Австрию он полетит оправдывать высочайшую лояльность по отношению к себе от Станислава Черчесова. При этом для сборной защитник в итоге может стать одним из ключевых игроков – нужно только адаптироваться. С другой стороны, у него опыта общения в сборной намного больше, чем у Ташаева и Чалова. Но шансы обоих остаться в окончательной заявке на ЧМ-2018 не слишком высоки. Всё-таки убирать из нынешнего списка придётся 4 полевых игроков.

Перестаньте сравнивать Чалова с Заболотным. Он достоин вызова и без сравнения И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

Если смотреть на прошлые варианты состава сборной России и учитывать примерную логику поведения тренерского штаба за полтора года работы, можно понять, для кого из футболистов сборы особенно важны. В обороне это Руслан Камболов – всего два матча в команде, прерванный из-за травмы прошлый сбор. Проявлять себя надо Газинскому, Ташаеву и Черышеву. Денис перестал получать травмы и вернулся в основу «Вильярреала». Для него у Черчесова, похоже, есть особая роль – человека, помогающего изменять тактику команды. В схеме с пятью защитниками место Черышева непонятно – его последний раз пробовали наигрывать латералем ещё в «Реале», и вышло не очень. В «Вильярреале» он стабильно играет слева в атаке – туда же он вышел и в концовке товарищеской игры России и Франции. Эксперименты с игровой ролью Дениса в товарищеских матчах – потенциально одна из главных историй сборов.

В атаке всё просто: Фёдор Чалов за свою яркую весну точно заслужил возможность поехать на сборы. Но остаться в окончательной заявке ему поможет только чудо. Или новый конфликт Дзюбы с Черчесовым.