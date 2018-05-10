Дзюба: Карпин – душка по сравнению с некоторыми

Уйдя в аренду из «Зенита» в тульский «Арсенал», Артём Дзюба вновь начал стучаться в двери сборной России. Нападающий дал большое интервью спортивному комментатору и ведущему Илье Казакову, в котором поведал много интересного. Самое главное из сказанного Дзюбой – в нашей подборке.

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О том, кто в футболе альфа-самец

— Хочется верить, чтобы в Туле уже и так понимали, что к ним пришёл альфа-самец. В любом случае нужно доказывать. Каждый день ты должен быть лучшим не только на словах, но и на деле. Многие говорили, что Дзюба уже спёкся и не может, поэтому я пришёл с определёнными амбициями – в коллектив, где знал тренера и многих ребят. Я быстро адаптировался. С первого дня наслаждаюсь атмосферой здесь.

Об арендах и преодолении трудностей

— Говорили, что я — крыса, законченный футболист. Я помню, как от меня отвернулись все, в том числе болельщики «Спартака». Сделали просто изгоем. Зато, когда Володя Быстров ушёл в «Зенит», все стали говорить «наш воспитанник же». Меня это убивает. После конфликта с Быстровым мы начали здороваться нормально, детских обид нет. Это было не Володиной инициативой, а Карпина. Это читалось — смысл обижаться? В первые годы я думал, что встречу его на поле, прыгну в него. А потом всё прошло, я даже благодарен. Останься я в Москве в «Спартаке», так бы и сидел «дарованием». А так меня из лодки выкинули, плыви — король, не выплывешь — тебя забудут сразу. Каждый раз я должен доказывать.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

О «зависимости» форварда

— Я не понимаю понятия «зависимый форвард». Если не давать передач, то ни Криштиану Роналду, ни Месси не забьют гол. Любой форвард – зависимый. Когда они не забивают, все говорят: «Ну, он был сегодня отрезан». А другие, когда не забивают, «не могут без кого-то забить». Любому нападающему нужны передачи, прострелы. Так и в любой профессии нужен начальник, который в тебя верит и окрыляет. Я не согласен, что только в аренде играю хорошо.

О желании отомстить

— Немаловажно было показать тем людям, которые пришли в «Зенит», что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. Надо всё делать по-людски. Но скажу от чистого сердца, что не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь к ребятам, рад был их видеть. Играть против них было уже непривычно после двух с половиной лет, проведённых вместе. Но я очень рад, что вышел на поле, очень ждал эту игру. В моём календаре сразу висела игра с «Зенитом».

О спартаковском шарфе

— Я разминаюсь, полностью сосредоточен на игре. Меня весь стадион очень прилично обсирает, прямо крик такой, люди не контролируют себя. Что я делаю? Стараюсь абстрагироваться, никого не слушаю, не могу повернуться ни влево, ни вправо, чтобы сдерживать себя. Не могу же развернуться и бросить: «Слышь, подойти и скажи мне это в лицо!» Это будет клоунское поведение. Я же не Эрик Кантона, чёрт возьми, и не Роман Широков.

Для меня кинуть шарф своего клуба – это капитуляция. Если ты болельщик определённого клуба, неважно какого, то не можешь кидать свой шарф. Это как бросить белый флаг. Я не мог подумать, что мне под ноги бросят шарф. В этот момент тянулся, просто поставил ногу и этот шарф не видел. Но про меня все, кто хотел увидеть ситуацию так, говорили: он топтался. Мне что, нужно созывать прямой эфир и заверять, что этого не делал? Адекватный человек и так всё поймёт.

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Об уходе из «Спартака»

— Не объяснишь людям, что со мной, грубо говоря, просто не продлили контракт. Поставили перед фактом — дождись нас и переговорим. Я ждал-ждал, а потом просто мимо меня прошли и даже не поздоровались. На следующий день объявили, что с Дзюбой не будет продлён контракт. Близкие, друзья и даже околофутбольные люди прекрасно знают, что я не предатель и не продался за деньги.

О братьях Березуцких

— Хочется верить, что они ушли только из-за того, что меня нет. А вернусь я – и они вернутся. На самом деле, сборной их очень не хватает. Что бы кто ни говорил, это две глыбы российского футбола. ЦСКА дальше всех прошёл в европейском сезоне и смотрелся достойно.

О стремлении в сборную

— Когда читаешь интервью Черчесова, замираешь – ждёшь. Понятно, что вопросы про меня будут, а ответ всегда интересен. От этого во многом зависит, есть ли шанс. Если он будет и, дай бог, вызовут – мы поговорим. Между нами нет никаких проблем. Немножко расстраивает, что много игр в сборной пропустил. Вероятно, стоило зацепиться за Кубок конфедераций. Наверное, это моя ошибка. Боялся за колено, столкнулся с этой проблемой перед турниром, и нужно было через боль играть. В сборной начал работать, и это мне мешало. Был страх, что могу травмироваться, и все мне говорили, что нужна пауза. В какой-то момент, может, пожалел себя. Но время показало, что колено через работу начинает лучше себя вести. Надо было остаться и работать, и, если надо, ко второй-третьей игре подойти. А дальше в «Зените» толком не выходил. Сейчас шансов попасть – десять игр надо что-то сотворить, чтобы вернуться. Я чувствую в себе силы физически, головой стал лучше чувствовать свой организм. Я сейчас в самом соку, чтобы помочь коллективу.

О Карпине

— Валерий Георгиевич – душка по сравнении с некоторыми людьми. По крайней мере Карпин всё в лицо говорил. Были эпизоды, когда он что-то там в лицо скажет, может быть, грубо, наверное, неправду и не по факту… Но вот он как думает, так и сказал. Понимаешь, что «ага, всё, надо уходить в аренду». А тут такие игры непонятные и вообще необъяснимые.

Мне нравилось, когда Карпин был на «Матч ТВ». При всей моей неприязни к нему, когда Карпин разбирал судейство – это было очень круто. Там было всё чётко и по факту.

О несостоявшейся карьере в Англии

— Мы созванивались с Викторычем (Леонидом Слуцким. – Прим. «Чемпионата»), и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты. И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду». Хоть я и мечтаю об английской Премьер-лиге, но Чемпионшип – это всё равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера. Я дал добро, начали этим заниматься, а потом выяснили, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были за этой чертой. На этом всё заглохло.

О наследии Манчини в «Зените»

— После Манчини будет выжженная земля. 40-50 арендованных футболистов, времени на раскачку не будет. На мой взгляд, поспешили с увольнением Луческу, надо было дать ему время. Мирче толком не позволили никого купить. Ушёл Жулиано, мотор команды, и Данни. С кем играть и как? Где люди, которые могут создать гол из ничего? Человек 42 года в футболе, он выиграл все возможные турниры. Наверное, погорячились. Сейчас должен прийти тренер, который будет всё разгребать.