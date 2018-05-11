Самая печальная история о составе сборной России на чемпионате мира

Пока все увлечены спорами, нужен ли сборной Игорь Денисов и почему не вызван Денис Глушаков, есть относительно объявленного списка история более грустная. Лишь в число бэкап-вариантов (что фактически исключает вероятность сыграть на ЧМ) попал Дмитрий Полоз. Футболист, который при помощи Курбана Бердыева создал стиль игры в нападении, не слишком свойственный российскому футболу.

Этот состав сборной – правильный. Но у нас всё равно есть 5 вопросов Сергей Титов оценивает решения Станислава Черчесова.

Печальной эту историю делает то, что одно обстоятельство против перечеркнуло все обстоятельства за. Еще год назад Полоз привлекал внимание европейских клубов, забивал за «Ростов» и становился новым игроком, познавшим главную сильную сторону Бердыева — умение изменить менталитет футболиста. В «Локомотиве» о Полозе отзывались, как о талантливом, но мягком парне — у Курбана же он научился лететь за любым мячом, оставляя после себя дымящуюся борозду на поле. Вскрыв Полоза с ментальной стороны, Бердыев показал сильные качества нападающего, и стало очевидно, что это футболист отличного уровня.

Главным качеством Полоза оказалось невероятное для российского форварда умение находить свободные зоны за секунду до их появления. Дмитрий стал первым из наших, кто максимально приблизился к мюллеровскому самоопределению раумдойтера, нападающего пространств. Сперва Полоз начал читать зоны за мгновение до фирменного в командах Бердыева заброса за спину, но постепенно перешел к задачам посложнее. Коллега Егоров лично видел работу Курбана с нападающим: тренер водил игрока за руку, рассказывая, где и при каких типовых ситуациях могут возникнуть зоны. Полоз стал добавлять в позиционных атаках и постепенно превратился в хорошего нападающего пространств, интерес к которому из Европы был оправдан, а статистика в еврокубках — заслуженной.

Этот состав сборной – правильный. Но у нас всё равно есть 5 вопросов Сергей Титов оценивает решения Станислава Черчесова.

Спецификация Полоза давала главное, но не единственное обстоятельство за его участие на чемпионате мира. Сборной нужны были такие форварды: многие обращали внимание, что Станислав Черчесов сразу попытался обозначить нападение более легковесным, чем у предшественников. Полоз подходил сборной не только стратегически, но и тактически — он хорошо знал по «Ростову» принципы такой игры, а низкий оборонительный блок позволял рассчитывать на разжатие пружины пасом за уши. Такой футбол точно для Полоза, и надо сказать, что Черчесов до последнего верил в игрока. Даже когда стали понятны его проблемы в «Зените», тренер сборной находил Дмитрию место в составе — он забил Ирану, вышел в стартовом составе на матч с Аргентиной.

Но единственное обстоятельство против перевешивало все больше, и это было заметно даже по той же игре с аргентинцами. Сохраняя уникальность стиля для России, стратегическую и тактическую необходимость сборной, шансы Полоза сыграть на домашнем чемпионате мира засыпал один фактор. Запоминайте, если вдруг захотите сыграть на крупном турнире: никогда — слышите, никогда — не меняйте клуб за год до этого турнира.



Полоз попал не к своему тренеру и не в свое время. Роберто Манчини зачах над проблемой доставки мяча из центральной зоны, делал вынужденную ставку на фланговое давление все более экстремальной, и Дмитрий, если и попадался на глаза Мистеру, использовался не там, где он максимально полезен. Полоз и не мог раскрыться в те минуты, что получал на поле, — он занимался не тем, что стало его профилем у Бердыева.

Возможно, играй он на другой позиции, это и не бросилось бы в глаза так сильно, но нападающий пространств должен всегда иметь практику в центральной зоне и полуфлангах, чтобы не терять мышечную память. В том матче с Аргентиной сборная не создала за полозовский тайм впереди ничего, что и отметил после игры на пресс-конференции Черчесов. Дальше спасти шансы нападающего могло только одно: смена тренера или хотя бы игровой стратегии в «Зените».



Но Манчини закопался там еще сильнее.



Что мы имеем на выходе? Потенциальный джокер сборной, игрок уникальных для России качеств не поедет на чемпионат мира, и здесь нет вопросов к Черчесову. А максимально печальной эту историю делает то, что и к Полозу их в целом нет — он хотел продолжать играть у Бердыева, а в футбол Манчини встроиться смог только Александр Кокорин. Благодаря известным большим провалам все знают, что игроков, проявивших себя на большом турнире, нужно оценивать очень осторожно, но есть и более тихая и грустная истина относительно мундиалей и футболистов. Если хочешь поехать на такой турнир — будь там, где ты расправил крылья максимально широко.