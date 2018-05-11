Вопрос дня. Расширенный список сборной – всё по делу?

Кого нет в списке Черчесова, а кто должен в нём быть? Эксперты и читатели «Чемпионата» обсуждают, критикуют и советуют.

Чемпионат мира вот-вот стартует – сборным осталось провести заключительный этап подготовки к турниру. Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды, которая будет готовиться к домашнему мундиалю. Теперь мы знаем «список избранных», которые будут защищать честь нашей страны. Кого главный тренер зря не включил в свою команду? Или в неё попали все лучшие?

Глушаков? Комбаров? Заболотный? Без кого сборной не обойтись на ЧМ Ваши предложения Черчесову?

Анатолий Бышовец, бывший наставник сборной России:

— Навязывание каких-либо игроков для главного тренера неприемлемо. И выбор, который был сделан, из-за травм претерпел изменения. Будут выстраиваться игровые сочетания, игроков будут подводить к оптимальной форме, решаться будут и проблемы с организацией игры. Денисов показывает хороший футбол, но это не значит, что он качественно улучшит игру сборной. Приглашение Ташаева и Чалова – вопрос в том числе развития нашей национальной команды. Я поддерживаю Черчесова.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Если бы я принимал решение, то безусловно включил бы вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в основной список. Человек специально получал паспорт и показывает высокий уровень игры, он действующий чемпион страны. Плюс у Черчесова есть внутренний конфликт с Денисовым, которого я бы тоже взял в команду.

Без Глушакова, но с Дзюбой. Расширенный состав России на ЧМ-2018 Станислав Черчесов сделал первую часть выбора.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— У нас мало таких нападающих, как Артём Дзюба. Он в последних играх забивал, набрал форму и показывал всем, что хочет в сборную.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— В целом весь состав по делу, за исключением ситуации с Денисом Глушаковым. По Комбарову в сборной всегда были вопросы, на его позиции могут сыграть и Жирков, и Рауш. А вот ситуация с попаданием Глушакова в резерв выглядит странно. Из-за последнего поражения и незабитого пенальти его сажают в запас. Меня удивляет, что он не поедет на сбор. Глушакова стоило взять, он был одним из основных игроков. Ташаев и Чалов заслужили попадание в список своим старанием в концовке чемпионата. Дзюба снова загорелся в Туле. Он стал больше работать, отсюда результат и вызов в национальную команду.

Черчесов: Дзюба сказал, что будет запасным? У нас нет запасных! Наставник сборной России – о вызове Дзюбы, Ташаева и Чалова, о травмах и о максимальной задаче на чемпионат мира.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий сборной СССР:

— А меня не только Глушаков беспокоит, ещё и Комбаров. Я против того, что они не поедут. Черчесову нужно было брать их на сборы и потихонечку готовить, ведь он знает возможности этих футболистов. Что забыл в сборной Владимир Габулов? В России его нет, играет за какую-то непонятную команду. Какие-то блатные дела – так, выходит? Что делает в сборной Рауш? Не хочу обидеть этого парня, но это сборная России! Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола!

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Про Денисова всё ясно, у его непопадания в состав есть объективные причины, о которых несколько раз уже говорили обе стороны. Что касается Тарасова, то в средней линии и так перегруз. Мамаеву и Шатову помешали, наверное, травмы. По Глушакову и Комбарову ещё долго будут ломаться копья. Дзюба своей игрой и результативностью дал основания, чтобы обратить на себя внимание. Мнение общества, которое подталкивало на его вызов, удачно совпало с результатами игрока. Противоречий тут никаких нет, всё по делу.

Виктор Онопко, бывший капитан сборной России:

— Список составлен по делу, главный тренер и тренерский штаб знают наш чемпионат и всех футболистов. Я полностью поддерживаю Черчесова. Вызов Чалова выглядит логичным. Черчесов на данном этапе вызывает сильнейших футболистов, которые могут быть в его обойме. Я желаю Феде удачи. Также хотелось бы пожелать удачи и Косте Кучаеву — Черчесов рассматривал его кандидатуру на чемпионат мира, но, увы, он получил травму в игре с «Арсеналом».

Андрей Кобелев, бывший главный тренер «Динамо»:

— Ташаев великолепно провёл концовку сезона, поэтому заслужил попадание в расширенный список Станислава Черчесова. Он отдаёт голевые передачи, забивает, обладает хорошей скоростью и всегда проделывает на поле большой объём работы. Думаю, этот вызов — аванс от тренерского штаба национальной команды, и дальше Ташаев должен себя проявить.

Дмитрий Черышев, экс-полузащитник сборной СССР:

— Когда список объявлен, рекомендовать и высказывать свои пожелания не вижу смысла. С нашей стороны мы пихали Дзюбу, в итоге он в сборной. Нужно дождаться чемпионата, на котором мы сможем понять, прав был Черчесов или нет. По поводу Игоря Денисова — не знаю, хорошо это или плохо. Но Денисов своей игрой, выполняя разрушительные функции, которые он умеет выполнять очень хорошо, показал, что достоин вызова.

Мнения читателей:

nashville91rebel:

— Игнатьев, закрывающий весь фланг и отдающий ключевые передачи, под вопросом, а Саша Самедов, полирующий лавку и не отрабатывающий в обороне, это основа?

modest-85:

— Сколько же времени Заболотный должен не забивать, чтобы не попасть в список сборной, пусть и расширенный?

Rekordakinfeeva:

— Спасибо, что без Оздоева и Тарасова.

empty-street:

Значит так:

1. Игнатьева из самого расширенного списка перевести к 28 основным. Остальной список порвать и никому не показывать.

2. Из основного состава сборников без объяснения причин (ибо и так всё ясно) сразу же отцепить Самедова и Ерохина.

3. Сбор из Австрии перенести на одну из баз к ЧМ, ибо нефиг Черчесову за казённый счет к своим домашним мотаться.

4. Дзюбе на время сборов заклеить рот пластырем.