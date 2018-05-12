Догнать и перегнать «Краснодар». Как в Хабаровске развивают футбол

Иван Карпов съездил в Хабаровск, где повторяют опыты Галицкого. По футболу пока выходит не очень, зато набережная красивая и стадион ничего.

Скоро в Хабаровске построят новый терминал аэропорта за 4 млрд. рублей. Пока это скромное здание, как в Махачкале. С трапа открывается вид на стройку, гору песка и женщину регулировщика. Она пищит что-то похожее на «телефон убираем». Видимо, стыдно. Что будет дальше?

На площади меня встречает сотрудник пресс-службы. Он на Форде с левым рулём, но говорит, что так даже удобнее. Чуть позже встречаюсь с человеком из клуба. Он тоже на леворульной машине. Думал, тут все ездят на праворуких японках. Евгений везёт меня на набережную Амура.

Идёшь по набережной, осматриваешься и думаешь — как же много детей. Это место превратилось в центр притяжения для местной молодежи, молодых мам и пап со своими детишками. Большой парк с полным набором развлечений на берегу реки — что может быть лучше?

Фото: «Чемпионат»

Сахарная вата, аттракционы, вид на Амур и скамейки-качели — вместе с оригинальным оформлением и яркой подсветкой, создают уютную атмосферу. Туда хочется приходить и приводить семью. Это тоже, что делает Галицкий у себя в Краснодаре.

Только у Галицкого нет Колеса обозрения. Забираемся в кабину, медленно ползём вверх. Высотный Хабаровск соседствует с клочком зелени под ногами. В нём умещается стадион им. Ленина. В другой стороне — на левом берегу реки раскинулся широкий бетонный пляж, на правом — Китай.

Мост с купюры скрыт дымкой, хотя его очертания угадываются. Памятник Муравьёву-Амурскому всматривается куда-то на китайскую сторону. На горизонте скопление многоэтажек. Видимо, что-то подозревает.

С самого верха отлично виден стадион. Он органично вписан в пейзаж, хоть и подвержен ветрам и осадкам. Скоро там должны повиться навесы над трибунами. Чтобы добраться от Колеса обозрения до арены нужно пройти по «Аллее СКА», где висят флаги с портретами игроков команды.

Фото: «Чемпионат»

Иду, слышу знакомый мотив. Парень на виолончели играет Metallica: «Nothing else matters». Люди реагируют. Дети заинтересованы, взрослые кидают монетки.

Многое изменилось с момента, когда сюда приезжал Дима Егоров. Построили открытый бассейн, закончили смотровую площадку на Амур, где с 23 апреля работает пешеходный фонтан.

За год круто поменялась начинка стадиона (подтрибунка, комната для тактических занятый, столовая, тренажерный зал и другие помещения), да и на самой арене — порядок. Скоро заменят кресла на центральной трибуне на современные. Разве что отказались от советских шлягеров. Генеральный директор СКА рассказывает, что игрокам такая музыка мешала настроиться. Ребята попросили сменить пластинку. Эффект, не до конца изучен.

Если бы не двухметровые ограждения по периметру, было бы вообще отлично. Но это требования МВД. К несчастью, решётки мешают разглядеть красоту местной группы поддержки. Девочки стараются.

Когда приезжали фанаты «Зенита», то забрались на забор, тогда как болельщики «Спартака» не вылезали из сектора. Это связано с тем, что собрались в основном местные фанаты, плюс из соседней Сибири, но не москвичи. А местные просто более дисциплинированы.

Трибуны выглядят чисто и опрятно. Во время матча разносят сладкую вату и пирожки по 50 рублей. Правда клубный шарф или флаг стоит тысячу. Болеют тут от души. Иногда вместе с конём Савраской и на деньги. Видео: «Спор на 200» вас развеселит.

Матч с «Динамо» на который я приезжал, СКА в итоге проиграл, показав, возможно, лучшую игру в сезоне. Пока футбол в Хабаровске слабый, людей на него ходит мало. Но усилия местного руководства к тому, чтобы поход на стадион мог составить конкуренцию кинотеатру — заметны.



Главная цель реконструкции набережной, территории вокруг стадиона и самой арены — привлечь людей, чтобы они не уезжали отсюда. Команде нужна поддержка, через год она собирается вернуться в Премьер-лигу. Руководство ставит перед собой очень амбициозные цели.

«Как бы мы не надували щёки, у нас большой отток населения, — говорит зампред правительства Хабаровского края и председатель попечительского совета СКА Аркадий Мкртычев. — Много людей покидает Дальний Восток и Хабаровск — уезжает в Москву, Петербург, Краснодар. Для того, чтобы процесс пошёл в обратном направлении, надо в отдельном уголке создать европейского уровня структуру для отдыха. Надеюсь, это поможет людям сделать свой выбор в пользу нашего города».

Фото: «Чемпионат»

«Мы ворвались в Премьер-лигу, но люди к ней не готовы, — продолжает рассказывать Мкртычев. — Они привыкли всю жизнь играть в ФНЛ. До требований, которые предъявляет РФПЛ мы пока не дотягиваем. Но не так далеко мы отстали. Если напрячься, обязательно, как раньше говорили, «догоним и перегоним Америку». В составе СКА человек 6 хабаровчан, 3-4 выходят в основе. Даже для «Краснодара» — это большое достижение.

Фото: «Чемпионат»

Пример Галицкого становится ориентиром для региональных элит. Его безумная страсть к футболу и желание сделать жизнь людей лучше, вдохновляет других на свершения. Ну или как минимум вынуждает их соответствовать уровню. Да, пока околофутбольная инфраструктура в Хабаровске слабая, и территория вокруг стадиона не доведена до ума. Но прогресс очевиден — сравните прошлогодние видео Егорова с тем, что есть сейчас. Шансов попасть на футбол с удовольствием у хабаровчан стало больше. Это факт.

Фото: «Чемпионат»

Неделю назад набережную Амура оценил Сергей Галицкий. Его «Краснодар» в предпоследнем туре обыграл СКА (1:0). Стадион им. Ленина заполнился чуть менее, чем на половину: 6 520 из 15 200, это 43% — «Чемпионат». Посмотреть на Фёдора Смолова — хорошая идея. Да и СКА мог преподнести сюрприз, реализуй Канунников пенальти на 90+3 минуте.

Фото: «Чемпионат»

«Краснодар» нравится многим. В том числе и на Дальнем Востоке.



«Действительно, этот клуб для нас ориентир, — подтверждает Мкртычев. — Галицкий потратил на стадион огромные деньги — в этом мы вряд ли сравнимся. Но что касается прилегающей территории — мы запросто со временем подтянемся до уровня «Краснодара».



Может быть тогда, когда/если это случится — власть и бизнес возьмут и построят в Хабаровске комфортный стадион для людей. На месте старого, например.