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Антонио Рюдигер оценил важность возвращения Тони Крооса в сборную Германии

Антонио Рюдигер оценил важность возвращения Тони Крооса в сборную Германии
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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о важности полузащитника Тони Крооса после возвращении в национальную команду.

«Это как оркестр, он им руководит. Он задает темп. Вы всегда можете подыграть ему. Он всегда излучает спокойствие. Пульс 20. Тони — очень важный строительный блок», — приводит слова Рюдигера Sky Sports.

14 марта Кроос получил вызов в сборную Германии впервые с 2021 года. 31-летний полузащитник заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.

В нынешнем сезоне Кроос провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт Тони с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.

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