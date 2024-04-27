Тренер «Милана.» Пиоли: наш клуб никогда не был сильнейшей командой Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему команда уступила «Интеру» в 10 из 15 матчах под его руководством.

«Интер» уже четыре года является сильнейшей командой нашего чемпионата, и они выиграли всего два скудетто.

Мы никогда не были сильнейшей командой Серии А. Если бы я мог изменить результаты последних дерби, я отдал бы всё, чтобы сделать это, но, к сожалению, я не могу», — цитирует слова тренера журналист Даниэль Мари на своей страничке в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче 33-го тура чемпионате Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:1 и стал чемпионом Серии A за пять туров до конца турнира. «Интер» на 17 очков опережает «Милан», идущим вторым в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Милан» может уволить Пиоли по окончанию сезона.