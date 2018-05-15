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Киевляне предлагают бесплатное жилье болельщикам Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Финал
Полина Куимова
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images
«Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг»
Украинцы предлагают бесплатное жильё болельщикам, которые приедут на финал Лиги чемпионов.
Футбол / Лига чемпионов

Глупо думать, что на крупных спортивных событиях зарабатывают только организаторы. В Киеве перед финалом Лиги чемпионов цены на жильё достигли космического уровня.

Жильё дороже за последнее время приходилось видеть только в объявлениях из Саранска: на время чемпионата мира там буквально пару месяцев назад просили миллион рублей за ночь в обычной квартире без евроремонта. Напоминаем, если вы вдруг забыли или не верите.

Наряду с поднятием цен в сто раз отели начали отменять бронирования, сделанные заранее. Причины для отмены находились самые разные: то отключили электричество, то нет горячей воды.

Неплохо, да? Отменить бронирование по старой цене, чтобы предложить тот же номер, только уже по новой цене, в сто раз больше. Болельщиков и местных жителей (кроме тех, кто всё-таки надеется заработать) такой расклад событий не устроил: какое же мнение останется о них, если они будут сдирать немыслимые суммы с гостей столицы? Но мало просто возмущаться, нужно что-то делать. И такой человек нашёлся. Евгений Щелкунов опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» длинный пост о том, что события явно складываются не на пользу имиджу Украины.

Вместе со знакомым они придумали хештег #freekyivcouch4fans – с этого всё и началось. Дальше был разговор с болельщиком «Ливерпуля», просьба опубликовать информацию об акции на украинском спортивном сайте «UkrBall», небольшой вклад в раскрутку на «Фейсбук» и… механизм заработал. У флешмоба даже появился лозунг: «Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг».

В «Фейсбуке» тут же была создана группа с желающими предоставить болельщикам жильё на одну или две ночи. Сейчас в ней уже больше шести тысяч человек.

Флешмоб довольно быстро набрал обороты – всё больше и больше людей предлагают болельщикам «Ливерпуля» и «Реала» переночевать у них. Причём совершенно бесплатно. Ещё и борщом накормят, и Киев покажут!

Есть даже те, кто готов отдать болельщикам целый загородный дом.

К флешмобу присоединился даже министр информационной политики Украины Юрий Стец: он пригласил к себе болельщиков «Реала».

Такая акция испортит планы на выполнение годового финансового оборота владельцам отелей. Но имидж страны получает только плюсы. Как минимум болельщики двух клубов гостеприимство киевлян заполнят надолго.

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