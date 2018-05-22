В России бы за это уничтожили. Вопросы к заявке Испании на ЧМ-2018

Топовые сборные постепенно выкладывают свои заявки на ЧМ-2018, и мы узнаем, без кого пройдёт турнир в России. Не взяли Марио Гётце, останется дома Мауро Икарди. Даже Давид Луис со своим набором подколов пролетел мимо чемпионата мира. Что ни заявка, то сплошная боль. У Франции вообще из тех, кого не возьмут в Россию, можно составить отдельную полноценную команду классного европейского уровня.

В понедельник пришла очередь Хулена Лопетеги. Он опубликовал свою заявку для турнира в России. Причём испанский Мистер не стал заигрываться в интригу – его список сразу состоит из 23 фамилий. И первое, что вы обязаны увидеть, как испанская федерация футбола оформила новость о вызванных игроках. Элементарно и великолепно.

Но дальше забавного видоса начинаются фамилии, к которым есть вопросы. Большинство из них в той или иной степени спорны. Но одно конкретное решение Лопетеги не поддаётся никаким объяснениям. Если вам интересно только оно – листайте сразу вниз. Сначала будут самые популярные вопросы.

Почему сразу названы 23 игрока?

Чтобы заполнить второй список футболистами, которые должны помочь сборной в будущем. Дополнительный список игроков создан для тех, у кого ноль шансов поехать в Россию прямо сейчас. Этих парней позвали в команду, чтобы они потренировались на сборах, адаптировались и своим участием в тренировках помогли основе подготовиться к ЧМ. Йерай, Иньяки, Унаи Нуньес, Ойарсабаль, Вальехо, Солер, Родри. Во-первых, что ни игрок в списке, то баск. Во-вторых, из всех семи в заявке на ЧМ-2018 хотелось бы видеть только Родри. Молодой опорник «Вильярреала» провёл фантастический сезон и уже готовится уехать в «Атлетико» за 20 млн евро. Без шуток – этот парень сменит в сборной Бускетса.



И ещё очень важная история. Йерай Альварес в списке – это жест уважения 23-летнему парню, который уже дважды победил рак. В декабре 2016-го у него обнаружили опухоль на яичке. Лечение прошло успешно, но случился быстрый рецидив. Защитник «Атлетика» поборол и его. С января он вновь выходит на поле, а сейчас вернулся в сборную.

Где Сеск и Мората?

У Фабрегаса шансов поехать изначально было мало, пусть он и провёл достаточно успешный сезон в «Челси». Сеск не отрабатывает назад, он хорош для игры в контратаках. Для этой сборной Испании он настолько не подходит, что Лопетеги вообще не вызывал его для участия в матчах отбора.



С Моратой ситуация сложнее. Альваро регулярно приезжал в национальную команду, забил семь мячей в квалификации. Но вторая половина сезона в «Челси» получилась кошмарной. Все были уверены, что Лопетеги включит нападающего в заявку, но вместо него едет Яго Аспас. Форвард «Сельты» в этом сезоне забил 22 мяча, отлично проявил себя в последних товарняках сборной. Его плюс в умении усилить игру, выходя со скамейки. Мората в своем нынешнем эмоциональном состоянии на такое не способен.

Май — лучший месяц футбольного года. Финалы еврокубков ни при чём Это месяц, когда футбол показывает свою красоту.

Зачем нужны Начо и Монреаль?

И в данной ситуации это два разных игрока. Оба использовались Лопетеги по ходу отбора и поехали во многом автоматически. Больше всего обидно должно быть Марку Бартре. Зимний переход в «Бетис» позволил вернуться на топ-уровень. За половину сезона он стал лидером по количеству успешных оборонительных действий в среднем за матч и созданных опасных моментов для партнёров. Монреаль уступает Бартре по обоим компонентам. Плюс слабый сезон клуба и слабые матчи против топ-соперников. Бельерина примерно с таким же бэкграундом на ЧМ не взяли. При этом Монреаль изначально вообще не центральный защитник, он просто имеет опыт игры на этой позиции. Лопетеги рискует, включая в состав всего трёх центральных игроков обороны.

Впрочем, все вопросы по центральным защитникам объясняются просто: это очевидные резервисты для Пике и Рамоса. Если эти двое будут в порядке, на скамейке может сидеть кто угодно.

Помогите Зеппельту! Как в сборной России скрывают допинг (видео) Расследование из Австрии. Шок-контент.

Где Серхи Роберто?

Серьёзно, Мистер? Не вызвать на чемпионат мира футболиста, который способен закрыть любую позицию на правом фланге и в центре поля? Один Роберто мог быть дублёром для половины команды. Он опытен, универсален и провёл хороший сезон. Невероятно, что его нет в заявке. Особенно на фоне того, что в неё включён Альваро Одриосола – молодой латераль «Реала Сосьедад», проведший только один сезон на взрослом уровне.

И главный вопрос. Где, чёрт возьми, Маркос Алонсо?

Возможно, лучшее, что Антонио Конте сделал за время работы в «Челси», – прокачал фланги команды за счёт испанских защитников. Сесар Аспиликуэта едет на чемпионат мира во много из-за способности сыграть на обоих флангах (а то и в центре, если будет совсем плохо). Но. Где. Алонсо.



Использование одновременно Аспиликуэты, Алонсо и Диего Косты могло стать страшнейший оружием сборной Испании. Этот вытянутый на всё поле треугольник в АПЛ творил страшные вещи. Оба фланговых защитника отлично подключаются в атаку и режут невероятные диагонали в штрафную. По своему атакующему потенциалу Жорди Альба лучше Алонсо только в «Барселоне», где у него связка с Месси. И не взять Алонсо… Как говорил один переводчик: «Я не понимаю почему».