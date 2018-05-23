Счастье быть в «Барсе». Как работает российская школа легендарного клуба

В представлении любителей спорта Хорошёвский район столицы исторически был «армейской» территорией. Открытие станции метро «ЦСКА» и футбольной арены на «Песчанке» только укрепили его в этом статусе. А недавно у красно-синих появился замечательный сосед схожих цветов. Рядом с торговым центром «Авиапарк» вырос манеж… «Барселоны». Той самой – только детской.

Российский филиал знаменитой каталонской академии функционирует в Москве второй год, но уже планирует расширяться. Один зал, даже самый просторный, не в состоянии принять всех желающих проникнуться философией легендарного клуба, пройти обучение по методикам, на которых росли Гвардиола и Пуйоль, Хави и Месси.

В ближайших планах FCBEscola открытие ещё двух отделений в российской столице и проведение летнего лагеря в Сочи. В чём уникальность сине-гранатовой структуры и почему родителю стоит отвести своего ребёнка именно туда, нам рассказал спортивный директор школы Жорди Гратакос.

Об инфраструктуре

— Мы в Москве относительно недавно, всего второй сезон, но уже успели значительно улучшить условия для работы. Прежде всего это касается качества поля, но не только. Наш новый «дом» в большей степени пропитан духом «Барсы»: его оформление отражает клубную идентичность. Здесь не только ребята чувствуют себя комфортно, но и их родители, друзья. Это тоже немаловажный аспект.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Огромное, во всю стену, панно с изображением звёзд современной «Барселоны», портреты легенд прошлого у раздевалок, стеллажи со специализированной литературой, мемуарами великих каталонцев, от Йохана Круиффа до его благодарного ученика Пепа Гвардиолы прекрасно иллюстрируют слова Жорди. Сразу безошибочно понимаешь, куда попал.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О программах обучения

— Обучение в школе ведётся по четырём программам: First touch и Initiation рассчитаны на самых юных учеников, от трёх до семи лет, Development подразумевает начальный и средний уровень подготовки, Competitive – продвинутый. Отдельная методика предусмотрена для вратарей.

Мы считаем, что знакомство ребёнка с мячом должно происходить как можно раньше. Он должен дружить с ним, а не бояться. Азам дриблинга, паса, удара детей начинают обучать в «Барсе» с трёх лет. На втором этапе закладываются основы коллективных взаимодействий. Программы Development и Competitive предполагают уже определённый уровень индивидуального мастерства и более высокую интенсивность занятий. По мере взросления учеников меняется и формат игры – от «3 на 3» у самых маленьких до «11 на 11» у старших юношей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об уникальности методологии

— Обратите внимание, — наш каталонский гид жестом показывает на две площадки, на которых занимаются российские «кантеранос» 2006-2009 годов рождения. – У нас мальчики всё время с мячом. Это может быть индивидуальный мяч, один на двоих или на всю команду, но он присутствует на тренировке всегда. Это фундаментальное отличие методологии «Барселоны» от прочих. Мы не понимаем футбол без мяча. Даже закладка физики без него немыслима. Этот процесс тоже должен быть интегрирован в футбол, а не идти параллельно. Потому что сердцем футбола всегда был и будет мяч.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О турнирах

— В этом сезоне мы тремя возрастными категориями – U10, U12 и U14 – заявились в Moscow Children’s League, организованную городской федерацией. После того как число учеников возрастёт, рассчитываем создать свою собственную, внутреннюю лигу с достаточно высоким уровнем конкуренции. По итогам «корпоративных» турниров будем отбирать лучших ребят для участия как в локальных, так и международных состязаниях – в Дубае, Барселоне.



Дважды наши команды выезжали на ежегодный слёт школ «Барселоны». В столице Каталонии ребята приобрели ценный состязательный опыт, который им, безусловно, пригодится в дальнейшем. Приятным бонусом стала возможность вживую увидеть и сфотографироваться с почётными гостями турнира. В прошлом году фестиваль посетил Жерар Пике, в этом – Сержи Роберто.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О планах

— Нам очень интересно российское направление. Это большой и перспективный проект. Следующим шагом в его развитии станет открытие двух новых баз. На Новой Риге будет идентичный этому манеж, а в «Лужниках» — открытое поле. Для игроков старших возрастов особенно важно как можно чаще заниматься на свежем воздухе – другое пространство, дистанции, ощущения и, как результат, связи между футболистами.

О лагере в Сочи

— «Осваивать» Сочи «Барселона» начала ещё до открытия школы в России. Предстоящий кампус в столице Олимпиады-2014 станет уже четвёртым для нас и пройдёт с 1 по 30 июля в три смены.



Такие сборы чрезвычайно важны для начинающих футболистов. За 10 дней они получат в сконцентрированном виде те знания, которые ученики школы получают на протяжении десяти месяцев. Это поможет им впоследствии легче влиться в ритм школы. В Сочи ребят ожидает интересная и насыщенная программа – по две тренировки в день, теоретические занятия с каталонским директором лагеря. Из Барселоны приедут три координатора из академии клуба, будут наши, российские специалисты. Для мальчишки, влюблённого в футбол, это прекрасная возможность почувствовать себя частью великого клуба, изучить изнутри систему «Барсы», а возможно, и сделать первые шаги навстречу большой карьере. Принять участие в лагере могут все желающие – для этого достаточно заполнить специальную форму на официальном сайте школы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, там же можно записаться на ознакомительную бесплатную тренировку, которая поможет ребёнку проникнуться атмосферой «Барселоны» и проверить свой футбольный уровень с помощью профессиональных специалистов.