7 трансферов лета-2018, которые уже известны

Официально летнее трансферное окно в Европе ещё закрыто. В Италии, Германии и Испании оно откроется через месяц, в Англии и Франции – через две недели. Но это не мешает клубам из этих стран осуществлять трансферы уже сейчас и заключать контракты, которые скоро вступят в силу. Вот основные.

Из «Лейпцига» в «Ливерпуль», 50 млн евро

«Лейпцигу» отчасти не повезло: Наби Кейта был куплен летом 2016 года, когда сумма отступных в 50 млн евро, прописанная в его контракте, ещё казалась безумной. Но прошло всего два сезона, и 50 млн за центрального полузащитника без слабых мест – это уже неплохо. О трансфере стало известно ещё прошлым летом.

Умный, агрессивный и работоспособный игрок – идеальная замена Джану, которая повысит качество прессинга. Кейта провёл мощный сезон в Германии: он в тройке лучших по атакующим действиям (15 г+п), хотя играет из глубины. Отличную статистику немного разбавляют четыре удаления за сезон: две за сборную, две в клубе. Нервничать на поле надо меньше, но это бывает в таком возрасте.

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2. Леон Горецка

Из «Шальке-04» в «Баварию», бесплатно

Клуб, который продал Озила и Ракитича за восемь млн евро (в сумме), знает толк в плохих сделках. Теперь их стало на одну больше. Леон Горецка был одним из лучших в возрождённом «Шальке» при Доменико Тедеско, но он так и не продлил контракт, который истекает летом. Клуб не получит от «Баварии» на копейки, «Бавария» получит молодого бокс-ту-бокса в центр, где в Мюнхене уже есть Видаль, Алькантара и Толиссо. Хм. Но мы уже знаем эту логику: бесплатный лидер вице-чемпиона лишним не бывает. Это традиция.

Фото: TF-Images/Getty Images

Горецка и ещё 8 воспитанников, которыми может гордиться «Шальке» Хавбек «Шальке» Леон Горецка произвёл фурор в полуфинале Кубка конфедераций. Рассказываем о других знаковых воспитанниках «кобальтовых».

2-б. Макс Майер

Из «Шальке» куда угодно, бесплатно

У неудачных попыток продлить контракт с Горецкой был неприятный побочный эффект: Макс Майер обиделся. Воспитанник сказал, что клуб «забыл» про него, отказался продлевать контракт и предсказуемо выпал из состава. Потом получилось ещё хуже: после матча с «Боруссией» М, который Майер по официальной версии пропустил из-за травмы, он сказал журналистам: «Я не травмирован». В конце сезона Майер был отстранён от команды, сейчас он ждёт открытия трансферного окна и изучает предложения. В «Шальке» его не будет. Жаль, ведь при Тедеско он качественно отрабатывал в опорной зоне.

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3. Стефан де Врей

Из «Лацио» в «Интер», бесплатно

Президент «Лацио» Клаудио Лотито не слишком популярен. Болельщики не любят его за то, что он готов продать любого лидера команды, а представители других клубов – за завышенные цены. Но со Стефаном де Вреем эта схема не сработала. Голландец дождался, когда закончится его контракт и ушёл бесплатным агентом. В «Интер» — и это особенно грустно для болельщиков «Лацио», ведь в последнем туре Серии А римляне отдали путёвку в Лигу чемпионов именно в «Интеру». А де Врей привёз пенальти и был заменён. «Лацио» с ним вообще не везёт – достаточно вспомнить, как клуб перевёл деньги за него мошенникам.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

«Лацио» перевёл 2 миллиона евро мошенникам. Как такое возможно? Для ограбления футбольного клуба нужно не так много. Просто электронная почта.

4. Лаутаро Мартинес

Из «Расинга» в «Интер», 23 млн евро

Мартинес – открытие года в Аргентине. В чемпионате Аргентины и Кубке Либертадорес он набрал 22 гола и голевых передач в 25 матчах. По ходу сезона 20-летний форвард получил вызов в сборную и вызвал интерес «Боруссии» Д и «Атлетико». Но первым договорился «Интер».

Лаутаро сказал, что общение с Хавьером Дзанетти и Диего Милито помогло ему принять решение. Он обошёлся «Интеру» в 23 млн евро. Сумма отступных в новом контракте – 111 млн евро. Кажется, в Италии уверены, что подписали топ-игрока.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

5. Квадво Асамоа

Из «Ювентуса» в «Интер», бесплатно

Да, «Интер» неплохо усиливается перед Лигой чемпионов. Асамоа не был в «Ювентусе» игроком старта, но свои 20 матчей за сезон собирал. Он может закрыть сразу несколько позиций, но пришёл как игрок левого фланга защиты. Контракт заключён на три года. В «Интере» он, вероятно, не только создаст глубину состава, но и может выиграть конкуренцию за место в основе.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Из «Зенита» в «Дженоа», бесплатно

«Мне предлагали вдвое больше денег в «Интере», а «Зенит» предлагал ещё больше. Но в «Дженоа» я чувствую себя как дома». Доменико максимально понятно объяснил, почему отказался от Лиги чемпионов, Лиги Европы и денег ради родной команды. Это его четвёртое возвращение с тех пор, как в 2004 году он отправился из Генуи в молодёжную команду «Ювентуса». Но семь лет в Санкт-Петербурге болельщики «Зенита» точно не забудут.

Фото: Paolo Rattini/Getty Images

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7. Лукаш Градецкий

Из «Айнтрахта» в «Байер», бесплатно

Весной даже Нико Ковач не убедил Лукаша заключить с «Айнтрахтом» новый контракт. А уже в конце мая клуб остался без обоих: Ковач возглавил «Баварию», а Градецкий оказался в «Байере». Он сильно провёл прошлый сезон, а этот – ещё лучше. И нашёл себе команду с более стабильными перспективами, чем разбираемый прямо сейчас «Айнтрахт».