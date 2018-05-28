Кубок России сделали только хуже, вернув двухматчевые противостояния

У людей, которые ответственны в России за принятие важных решений (в спорте или нет — не имеет значения), всего две глобальных проблемы. Первая: они слишком консервативны в принятии решений, и годы бооязливого отказа от риска ради сохранения своего кресла привели к тому, что умение найти крутое нестандартное решение в них почти атрофировалось. Вторая: когда возникает ситуация, выходящая за рамки их любимой стабильности, они моментально начинают в панике хлопать крыльями и принимать такие решения, от которых хочется разбить себе лоб ладонью. Именно потому что рисковать и действовать (или отказываться от действий) в стрессовых ситуациях они не умеют.

Ситуация с Кубком России сейчас это живо иллюстрирует. В коридорах РФС решили, что финал "Тосно" — "Авангард" — это выход ситуации за пределы стабильности, и моментально поползли инсайды о том, что руководители нашего футбола готовят решительные меры по спасению престижа турнира.



На самом же деле, ничего ужасного не случилось. Более того — финал Кубка получился просто восхитительным с любой точки зрения, около четырёх тысяч курских болельщиков, зажигавших в Волгограде, не дадут соврать. Для провинциального Курска это была главная за пару десятков лет возможность рассказать о своём существовании на карте, и в этом прелесть национальных кубков по всей Европе: это турнир локальной идентичности и локальной гордости. С этим нынешний Кубок России полностью справился.

Первые дни русского футбола. Нам надо перестать без дела ныть Глеб Чернявский, поинтересуйся игрой за пределами РФПЛ.

Чтобы повысить его значимость, можно было обойтись такими же штрихами идентичности, а не тяжёлыми реформами. Например, можно было бы назначить временем и местом проведения каждого финала 9 мая и Волгоград, как это было в этом году. Ничего более символичного и волнительного, чем игра у ног Родины-Матери и придумать нельзя, поверьте мне, как человеку, который болел там за проигравшую команду. Вечером на Мамаевом Кургане после финала болельщики проигравших обязательно осознают, что поражение в футболе — не конец света, а для победителей дополнительного смысла не нужно будет и искать.



Из других мер по утверждению локального престижа Кубка большой страны можно было бы ввести участие команд всех профессиональных лиг и победителей Кубков межрегиональных объединений в слепой жеребьёвке с первого раунда, где по половине разбивались бы только сеяные и несеяные. Так увеличивался бы шанс приезда в условные Майкоп, Омск, Ижевск или Рязань команды элитного дивизиона — а это ещё поспособствовало бы развитию глобального интереса к турниру.

То есть, понимаете? Чтобы подправить имидж турнира, нужно предпринимать имиджевые шаги, а не реформы. Но это вы понимаете, а руководители нашего футбола знают за вас лучше. Они возвращают двухматчевые противостояния в турнир.



И вот к чему это приведёт.



Во-первых, та самая локальная гордость и идентичность будут придушены — в двух матчах у сильной команды шансов пройти провинциального андердога будет по определению больше. Ну, здесь мы привыкли к тому, что в российском футболе действует право сильного: это "Спартак" может добиться переноса кубкового матча с "Крыльями Советов" из морозов, а "Амкар" и "Авангард" могут даже не пробовать пискнуть — никто слушать о том, что в Перми было ещё холоднее, не станет.

Это лучший Кубок России. Он показал наш футбол, каков он есть Другого футбола у нас нет.

Во-вторых, раньше команды Премьер-Лиги относились на отвали к одной кубковой встрече, а теперь будут так относиться к двум.



В-третьих, придётся уплотнять календарь. Уже сейчас организаторы реформы признают, что в обязательном порядке придётся играть в феврале. С городами-хозяевами ЧМ более-менее ясно, а если снова в кубковую весну выйдет Пермь? А если Томск?

Господи, да эти люди сами признаются в том, о чём я говорил в начале текста! Они принимают решение только потому что, по их мнению, возникла вышедшая за рамки стабильности ситуация, а значит надо что-то срочно делать, пусть даже нечто бессмысленное, иначе приедет ревизор. "Как вставить их [сдвоенные матчи] в структуру календаря, пока не приняли решения", — говорит спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. Чувствуете, как в панике хлопочут крылья? Мы ничего не придумали, но по ходу дела разберёмся. Всегда так делаем — и видите, каких успехов в развитии футбола добились!



А на самом деле не нужно ничего придумывать. Это был первый Кубок страны, в котором победила огромная страна, а не её столицы. Это нужно поощрять. А мы делаем всё, чтобы такого больше не повторилось.



Непобедимая русская логика.