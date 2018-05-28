Кубок России сделали только хуже, вернув двухматчевые противостояния

У людей, которые ответственны в России за принятие важных решений (в спорте или нет — не имеет значения), всего две глобальных проблемы. Первая: они слишком консервативны в принятии решений, и годы бооязливого отказа от риска ради сохранения своего кресла привели к тому, что умение найти крутое нестандартное решение в них почти атрофировалось. Вторая: когда возникает ситуация, выходящая за рамки их любимой стабильности, они моментально начинают в панике хлопать крыльями и принимать такие решения, от которых хочется разбить себе лоб ладонью. Именно потому что рисковать и действовать (или отказываться от действий) в стрессовых ситуациях они не умеют.
Ситуация с Кубком России сейчас это живо иллюстрирует. В коридорах РФС решили, что финал "Тосно" — "Авангард" — это выход ситуации за пределы стабильности, и моментально поползли инсайды о том, что руководители нашего футбола готовят решительные меры по спасению престижа турнира.
На самом же деле, ничего ужасного не случилось. Более того — финал Кубка получился просто восхитительным с любой точки зрения, около четырёх тысяч курских болельщиков, зажигавших в Волгограде, не дадут соврать. Для провинциального Курска это была главная за пару десятков лет возможность рассказать о своём существовании на карте, и в этом прелесть национальных кубков по всей Европе: это турнир локальной идентичности и локальной гордости. С этим нынешний Кубок России полностью справился.
Чтобы повысить его значимость, можно было обойтись такими же штрихами идентичности, а не тяжёлыми реформами. Например, можно было бы назначить временем и местом проведения каждого финала 9 мая и Волгоград, как это было в этом году. Ничего более символичного и волнительного, чем игра у ног Родины-Матери и придумать нельзя, поверьте мне, как человеку, который болел там за проигравшую команду. Вечером на Мамаевом Кургане после финала болельщики проигравших обязательно осознают, что поражение в футболе — не конец света, а для победителей дополнительного смысла не нужно будет и искать.
Из других мер по утверждению локального престижа Кубка большой страны можно было бы ввести участие команд всех профессиональных лиг и победителей Кубков межрегиональных объединений в слепой жеребьёвке с первого раунда, где по половине разбивались бы только сеяные и несеяные. Так увеличивался бы шанс приезда в условные Майкоп, Омск, Ижевск или Рязань команды элитного дивизиона — а это ещё поспособствовало бы развитию глобального интереса к турниру.
То есть, понимаете? Чтобы подправить имидж турнира, нужно предпринимать имиджевые шаги, а не реформы. Но это вы понимаете, а руководители нашего футбола знают за вас лучше. Они возвращают двухматчевые противостояния в турнир.
И вот к чему это приведёт.
Во-первых, та самая локальная гордость и идентичность будут придушены — в двух матчах у сильной команды шансов пройти провинциального андердога будет по определению больше. Ну, здесь мы привыкли к тому, что в российском футболе действует право сильного: это "Спартак" может добиться переноса кубкового матча с "Крыльями Советов" из морозов, а "Амкар" и "Авангард" могут даже не пробовать пискнуть — никто слушать о том, что в Перми было ещё холоднее, не станет.
Во-вторых, раньше команды Премьер-Лиги относились на отвали к одной кубковой встрече, а теперь будут так относиться к двум.
В-третьих, придётся уплотнять календарь. Уже сейчас организаторы реформы признают, что в обязательном порядке придётся играть в феврале. С городами-хозяевами ЧМ более-менее ясно, а если снова в кубковую весну выйдет Пермь? А если Томск?
Господи, да эти люди сами признаются в том, о чём я говорил в начале текста! Они принимают решение только потому что, по их мнению, возникла вышедшая за рамки стабильности ситуация, а значит надо что-то срочно делать, пусть даже нечто бессмысленное, иначе приедет ревизор. "Как вставить их [сдвоенные матчи] в структуру календаря, пока не приняли решения", — говорит спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. Чувствуете, как в панике хлопочут крылья? Мы ничего не придумали, но по ходу дела разберёмся. Всегда так делаем — и видите, каких успехов в развитии футбола добились!
А на самом деле не нужно ничего придумывать. Это был первый Кубок страны, в котором победила огромная страна, а не её столицы. Это нужно поощрять. А мы делаем всё, чтобы такого больше не повторилось.
Непобедимая русская логика.