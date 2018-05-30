Зырянов: Манчини не приходил на наши матчи, присылал помощников

Сезон-2017/18 Константин Зырянов начал играющим тренером. В августе принял участие в трёх матчах ФНЛ. Они стали последними на профессиональном уровне. В декабре было объявлено об окончании игровой карьеры Зырянова и его назначении на должность главного тренера «Зенита-2».



– Главный итог для «Зенита-2» в этом сезоне?

– Мы выполнили задачу – не вылетели. Это было важно, ведь наши футболисты быстрее развиваются в ФНЛ, чем в ПФЛ. В этом сезоне два игрока, Каккоев и Плетнёв, привлекались в главную команду и дебютировали в РФПЛ.

– Кажется, ещё есть куда развивать сотрудничество между «Зенитом-2» и главной командой.

– Да, хотелось бы больше взаимодействий, но от нас мало что зависит. Инициатива должна исходить от основной команды.

– Манчини не ходил на матчи «Зенита-2». Почему?

– Это, скорее, к нему вопрос. Он посылал на наши матчи помощников. Они смотрели и сообщали информацию Манчини.

– У вас с ним были разговоры?

– Нет. Только с Тимощуком и Симутенковым.

– Нападающие «Зенита-2» были бы полезнее Заболотного?

– Если бы они поиграли в основе, тогда можно сравнивать. А сейчас не стоит.

– В следующем сезоне продолжите возглавлять «Зенит-2»?

– Желание есть, но контракт сейчас заканчивается. С руководством не общались. Может, позовут – поговорим.

Фото: fc-zenit.ru

«Шрамы в глаза не бросаются, потому что скрыты за брюками»

– Футболисты между собой общаются на ты, а с тренером – на вы. Еще недавно вы были играющим тренером – как в таком случае?

– Мы это сразу обозначили: в раздевалке – по отчеству, на поле – по имени. Хотя некоторые демонстрировали, что у них со мной хорошие отношения и даже вне поля называли меня по имени. Я не придавал этому значения. Кто именно вне поля обращался на ты? Не важно. Их уже нет в команде.

– В октябре, когда вы ещё были играющим тренером, вам исполнилось 40 лет. Каково выступать в таком возрасте?

– Ну как вам объяснить… Вы играете в футбол?

– Раз в неделю с коллегами пинаем мяч.

– А пиво пьёте в барах?

– Бывает.

– А мы по барам не ходим. Вместо этого тренируемся каждый день. А в 40 лет ещё сложнее поддерживать форму.

– Ну хоть в отпуске можно выпить?

– В таком возрасте лучше полностью отказаться.

– Даже молодые на сборах вешаются. А каково было вам на последних сборах? У вас была программа попроще?

– Да, можно было попросить небольшую паузу – лишний день отдыха. Уже сам регулируешь нагрузку, зная способности организма. Партнёры относятся с пониманием. Не будет же 18-летний мальчишка выяснять, почему у Зырянова лишний выходной.

– К 40 годам много шрамов накопилось?

– Прилично. Они не бросаются в глаза, потому что скрыты под брюками. С детства остался один шрам на голове. О нем рассказывать не буду. К футболу отношения не имеет.

Сегодня 10 лет матчу Россия — Англия. Где сейчас участники этой игры Кержаков и Колодин закончили карьеру, а Игнашевич и братья Березуцкие до сих пор в строю.

– Вы 10 лет в «Зените»: чемпионства РФПЛ, кубок и Суперкубок УЕФА, кубок и Суперкубок России… Удивительно, что у болельщиков не было возможности с вами попрощаться по окончании карьеры.

– У меня был запланирован круг почёта, как у Вити Файзулина, Саши Горшкова, Владислава Николаевича Радимова, Радека Ширла. Я бы вышел на поле, но перед матчем скончался спортивный директор Константин Сарсания.

– Неподходящий момент, но можно было проводить вас на следующем матче.

– Не надо. Я уже пришёл один раз, провёл автограф-сессию, пообщался с болельщиками и попросил обойтись без выхода на поле, раз так сложилось.

– Главный матч в карьере?

– В качестве тренера – все последние полгода. Особенно заключительный – против «Шинника», когда нам нужна была только победа. В качестве игрока – последний тур прошлого сезона. Тогда в Саратове тоже обязаны были побеждать. Конечно, памятны финал Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА, матч с голландцами на Евро.

– А какие голы вспоминаются первым делом?

– Мяч грекам. Пускай даже не самый красивый – в пустые ворота. Симпатичнее отметился в матче с Литвой – в девятку с левой ноги. Важным был гол в ворота «Баварии» в полуфинале Кубка УЕФА и «Спартаку» – в 2009-м, который позволил взять бронзу.

– Недавно исполнилось 10 лет с победы «Зенита» в Кубке УЕФА.

– Много народу в "Инстаграме" фотографии выложили. И те, кто ездил в Манчестер, и те, кто смотрели по телевизору, а потом отмечали в Питере.

– Дома что-то напоминает о финале Кубка УЕФА?

– Конечно. Висит медаль и рисунок стадиона, который нам подарили. Все – в шкафу, который виден из-за стола. Если гости собираются, трудно не заметить – подходят, разглядывают.

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

«Саша Кержаков заслужил прощальный матч»

– Удивительно, «Зенит» в 2007-м еле вышел из группы с пятью очками, а в плей-офф громил «Баварию» – 4:0.

– В конце 2007 года мы стали чемпионами, отдав много сил. Если бы не вышли из группы, нам никто плохого слова не сказал бы. Пробились-таки в плей-офф и начали с двух тяжёлых матчей с «Вильярреалом». Ещё сложнее пришлось с «Марселем». Вот с «Байером» было уже проще. К «Баварии» подошли уверенными в своих силах. После 1:1 в Мюнхене понимали, что в ответной встрече всё в наших руках и ногах.

– А после «Баварии» уже никакой «Глазго Рейнджерс» не страшен.

– В финале мы вели со счетом 1:0, но в конце матча у наших ворот было жарко. На 93-й минуте я забил, и мы поняли, что победа уже не уйдёт. В тот момент чувствовали, что сделали что-то особенное, невероятное.

– Когда забили, спрятали мяч под футболку. Он у вас до сих пор хранится?

– Вскоре я тот мяч выбил вверх. Даже не подумал забрать его. Но потом в раздевалку принесли мячи, и я взял один. Не знаю, тот ли, который забил.

– Говорят, в Питере в тот день закончился алкоголь. А как вы праздновали?

– Так же, как обычные люди. Шац рассказывал, как сидел с футболистами до утра. Отмечали в нашем отеле в Манчестере.

– Успех в Кубке УЕФА-2008 и на Евро-2008 позволил Аршавину уехать в «Арсенал». А у вас такого желания возникало?

– Нет. Я уже был возрастным футболистом и никуда не собирался уезжать. Кстати, можно, я через вас поздравлю другого бывшего партнёра?

– Конечно.

– У меня нет телефона Игоря Денисова. Я его не поздравил с титулом. Хочу это сделать через «Чемпионат». Это выдающееся достижение. Игорь – настоящий боец.

– И последнее. Нужен ли прощальный матч для той плеяды футболистов – Кержаков, вы...

– Давайте с 1990-х соберем всех футболистов, кто заканчивал карьеру в РФПЛ, и каждому организуем прощальный матч. Можно целый турнир устроить (смеется).

– А если серьёзно?

– Саша Кержаков заслужил прощальный матч. Все-таки лучший бомбардир российского футбола. Вот его нужно проводить. А мы так, рояль таскаем.