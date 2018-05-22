Команда ФНЛ прошла через ад и выжила. Но всё равно может сняться с турнира

В «Чемпионат» обратился руководитель «Волгаря» Денис Саблин. Его команда каким-то чудом осталась в ФНЛ, но у клуба нет денег для выступления в следующем сезоне: «Газпром» отказался от финансирования. «Волгарь» ещё зимой покинули 12 футболистов и главный тренер. Для оставшихся ввели потолок зарплат в 100 тыс. рублей, что является крайне скромной цифрой по меркам ФНЛ.

Капитан «Волгаря» слишком бурно выражал недовольство и покинул команду. А вскоре был отчислен и вице-капитан, который «привёз» странный пенальти в матче с «Тамбовом». Несмотря на всю жесть, команда осталась 10-й по итогам турнира. Однако ситуация по-прежнему тяжёлая. «Волгарь» не прошёл лицензирование. Нет понимания ни по сборам, ни по составу. Футболисты находятся в отпуске и не знают, когда возобновят тренировки. Астраханские болельщики вновь обратились за помощью к Путину.

Болельщики «Волгаря» вновь обратились к Путину с просьбой о помощи

Руководитель «Волгаря» Денис Саблин объясняет «Чемпионату», что происходит в клубе. Любопытно и то, как этот человек оказался во главе команды. С этого стоило начать разговор перед тем, как разбираться с сегодняшней печальной ситуацией.

– Я сам из Астрахани, – начинает Саблин. – На стадион пришёл в 1989 году, когда к нам приезжал «Днепр» – чемпион СССР на тот момент. В 90-х мы с единомышленниками закладывали фанатское движение вокруг «Волгаря».



– Как к этому пришли?

– В 90-е наша команда вышла в первый дивизион. У нас ещё не существовало фанатского сектора, но мы увидели активных болельщиков других команд и начали строить что-то подобное. 1999-й – год основания фанатского движения в Астрахани. Мы кинули клич и собрались на центральной трибуне – около 30-40 человек. Договорились совместно поехать на выезд в Ставрополь. Начали скидываться и рисовать баннеры. Потом официально зарегистрировали организацию болельщиков. Это было важно.

– Почему?

– После сезона-2006 случилась тяжёлая ситуация. «Волгарь» отправили в любительскую лигу. Нам требовалось правовое основание для диалога с клубом и губернатором. Считаю, что мы в какой-то степени не дали закрыть «Волгарь». Юристом взяли одного из наших болельщиков постарше. Он на общественных началах помог создать организацию. Всё как полагается: около 100 фанатов голосовали за то, кто будет в правлении.



– К губернатору пробились?

– Да, через его администрацию. Пришли в рубашках: белый верх, чёрный низ. Думали, будут официальные формулировки. Вместо этого губернатор Жилкин был вполне откровенным. Пообщались по-человечески, непринуждённо. Звучали крепкие выражения. За это спасибо Сан Санычу.



– В 2007-м «Волгарь» сослали в ЛФЛ, потому что клуб мухлевал с регистраций двух юридических лиц?

– Президент клуба мне рассказывал, что не получили лицензию из-за задолженностей перед налоговой. Наверное, правда где-то посередине. Может, хотели очиститься перед налоговой, поэтому создавали другое лицо.



– Самый запоминающийся фанатский выезд за «Волгарь»?

– Как-то раз уехали в Ростов, а утром нужно было на работу. Попросил, чтобы меня вписали в автобус команды. Тренер согласился, а вот с игроками было сложнее. Все же любят разлечься на два-три сидения. Меня посадили рядом с 19-летним Сергеем Трояном. Мол, молодой не станет возмущаться. Ему, наверное, тяжело пришлось. Я и храпел, и запашок лёгкий присутствовал. Кстати, сейчас Троян работает в нашем клубе начальником отделения спортивной подготовки, мой подчинённый. Он был одним из первых, кого я назначил. Само собой, не из-за той истории. Троян о ней вообще забыл. Я ему рассказал, а он даже не вспомнил.

«Уехал в Грецию и телефон начал разрываться»

– Вы отправились в Англию учиться спортивному менеджменту. Как вообще появилась такая идея?

– У меня финансовое образование. Занимался судостроением. Имелась неплохая должность и достаток. Кризис 2008 года докатился до нас в 2009-м, а то и 2010-м. Решил для себя: если уж менять работу, то заниматься тем, что нравится. Спорт меня интересовал, но без опыта не было шансов пробиться в новую отрасль. Отправился получать магистерскую степень в Ковентри.



– Язык знали?

– Да, изучал английский со второго класса, потом в институте, а затем в судостроительном бизнесе общался с иностранцами. При поступлении проходной балл на знание языка был 6,0. Я получил 6,5.



– Что изучали в Ковентри?

– Общеэкокномические предметы, финансы, маркетинг, спонсорство. Ездили в «Манчестер Юнайтед» и «Бирмингем». Разбирали работу хоккейного клуба в Ковентри.



– Хоккейного?!

– Да. Яркое впечатление. Тяжело было представить хоккейную лигу в Великобритании. А там ещё зрительский интерес – это казалось невероятным! По 3-4 тысячи человек на матчах. Продажа атрибутики выстроена. Хотя уровень игры… Просто канадцы и американцы, которые учились со мной в институте. Им бесплатно предоставляли образование, а они – выступали за команду.

– А сколько стоило ваше обучение?

– Я приехал в сентябре 2011 года, а магистерскую степень получил в ноябре 2012-го. За весь период заплатил 11 тысяч фунтов. Плюс за 500 фунтов в месяц снимал двухэтажный дом. Правда, он был не в самом хорошем состоянии. Ещё 500 фунтов уходило на прочие расходы. У меня были сбережения, плюс родные вложились. Дед откладывал, чтобы я стал доктором наук. В России я учился в аспирантуре, но даже на кандидатскую не вышел. Когда дед узнал о такой возможности в Англии, сразу сказал, что это ещё круче.



– Тем не менее никто не торопился доверить вам «Волгарь»?

– Во-первых, меня все спрашивали: «Зачем вернулся в Россию?» Обычно народ уезжает с концами, но я действительно хотел быть полезен родному городу. Мне всегда обидно, если талантливые друзья уезжают в Москву, Питер или другие страны. Я хотел реализовать себя в Астрахани. Изначально вернулся к судостроительству. Тем временем у «Волгаря» становилось всё хуже и с результатами, и с финансированием. В мае 2013 года клуб остался без руководства. Более месяца никого не могли найти. Один предприниматель, который стоял со мной у истоков создания фанатского движения Астрахани, взял моё резюме и передал его губернатору.

– Помогло?

– Я на неделю уехал отдыхать в Грецию. А в «твиттере» губернатора спросили, кто будет руководить клубом. Он ответил: «Саблин! Пусть покажет себя!» У меня за границей телефон разрывался – звонили и наш министр спорта, и человек из «Газпрома». Сказали, что послезавтра губернатор будет на стадионе и примет решение по руководству клуба. Пришлось прервать отпуск и вернуться.



– Но главным в клубе вас не назначили?

– Было принято оптимальное решение на тот момент. Клуб возглавил Махошвили, который имел опыт работы и в области, и качестве президента «Волгаря». У него были хорошие связи. А я стал его заместителем по финансам. Мы проделали большую работу: за один сезон вернули команду в ФНЛ, реконструировали арену, провели финал Кубка России в 2015 году, а в 2016-м добились четвёртого места и играли в стыковых матчах с «Анжи» – лучший результат в истории клуба.



– В 2017-м вы полноценно возглавили клуб. Как это случилось?

– С деньгами стало тяжело, плюс сменился министр спорта области. В результате Махошвили ушёл, и меня назначили с приставкой «и.о.», которую убрали в декабре. Будь у клуба всё хорошо с деньгами – вряд ли я возглавил бы команду. Нашлись бы другие люди.

«Зимой остались без зарубежных сборов»

– 20 лет назад на «Волгарь» ходило по 30 тысяч зрителей. Почему сейчас команда выступает на том же уровне, но средняя посещаемость — 1334 человека?

– Это беда всей ФНЛ, чего греха таить. А что касается нас… Воронеж или Краснодар – исторически более футбольные города. Всплеск в начале нулевых случился, потому что команда из Астрахани впервые так высоко поднялась. Были и другие факторы. Например, спиртное на стадионе. Сейчас зрители рассчитывают на комфорт, а наш стадион – старый. Даже козырьков нет.



– Я открываю статистику посещаемости «Волгаря» в этом сезоне и понимаю, что цифры накручиваются. Не бывает такого, чтобы количество зрителей заканчивалось на нули. Вас ведь не этому учили в Англии?

– Нам требуется система контроля доступа, но это вопрос средств.



– Из-за нехватки денег зимой ушло 12 футболистов и главный тренер Юрий Газзаев?

– Да, нам сократили финансирование со стороны «Газпрома». Денег хватило до сентября.



– Насколько упало финансирование?

– Примерно на 20%. Грубо говоря, с 200 до 160 миллионов рублей. Последние два месяца не было средств ни на что. Губернатор оперативно отреагировал и из областного бюджета закрыл долги.



– В «Волгаре» был введён потолок зарплат в 100 тысяч рублей в месяц. Для игрока ФНЛ это серьёзно?

– У нас и до этого были скромные зарплаты. Вообще, в ФНЛ прописан потолок зарплат в 300 тысяч, не знаю, почему он не соблюдается. «Волгарь» в эти рамки без проблем вписывался. У нас мало кто получал 300 тысяч. Согласен, что наш потолок в 100 тысяч – мало. В январе этого года я ходил к губернатору. Он сказал, что команду нужно сохранять, а летом он вопросы решит. В результате команда фактически сотворила чудо. После такого потолка зарплат, ухода 12 игроков и тренера мы остались на 10-м месте. У того же «Ротора» с финансированием всё было значительно лучше, но команда не сохранила место в ФНЛ по спортивному принципу.



– По каким признакам понимали, что у «Ротора» лучше с финансированием?

– Так там взяли тренером Сергея Павлова, а специалист с таким именем на пустое место не придёт. Слышал, им объявляли двойные премиальные. У нас их не было в принципе в весенней части сезона.



– Поэтому лишь две победы в этом году? Удивительно, что закончили в верхней половине таблицы.

– 10-е место – во многом заслуга Юрия Газзаева, который, несмотря на уход свой и 12 игроков, оставил такую команду, что даже запасные оказались готовы к ФНЛ. Спасибо и действующему тренерскому штабу во главе с Андраником Бабаяном.



– На чём экономил «Волгарь» помимо зарплат футболистов?

– Зимой отказались от зарубежных сборов. Сначала тренировались в Астрахани. Второй и третий сборы – в Сочи. Я не знаю других команд ФНЛ, которые не съездили зимой ни на один заграничный сбор.



– Слышал, что футболисты добирались на выезд на автобусе и спали в проходе.

– В этом году на автобусе мы ездили в Воронеж в последнем туре. Ещё один раз летели самолётом до Москвы, а оттуда на автобусе в Курск.

– Оба раза «Волгарь» уступил.

– Было сложно, но мы старались создать команде необходимые условия. Ужались и по питанию, но не до уровня любительской команды.

«Заказывать экипировку без логотипа «Газпрома» – это тоже трата денег»

– Как к этому отнеслись игроки?

– Они понимали, в какой ситуации оказались. Играли за своё имя и за город. Доказывали право на место в футболе.



– Это ведь не всех устраивало в команде? И вот тут хотелось бы услышать от вас отдельно про Бабыря и Григорьева.

– Этой зимой мы сделали ставку на двух опытных игроков – капитана Бабыря и вице-капитана Григорьева. Первый утверждал, что понимал ситуацию в клубе, но что-то пошло не так. Вместо того чтобы вести команду вперёд, направил её в другую сторону. Только я приходил в раздевалку, сразу шло недовольство: «Нас плохо кормят». Потом у других ребят спрашивал – отвечали: «Нормальное питание». Григорьев удивлялся, зачем мы столько людей из тренерского штаба возим на выезды. Предлагал меньше тренеров брать для экономии. Ну, наверное, это всё-таки не футболистам решать. По Бабырю терпение лопнуло чуть раньше. Он ещё и в игровом плане выглядел плохо. Ни одного гола, ни момента и нереализованный пенальти.



– Григорьева убрали после того, как он подарил абсолютно нелепый пенальти «Тамбову». Это позволило сопернику забить победный гол. В голове не укладывается, зачем было сбивать нападающего, который явно выбегал из штрафной площади. Вы допускаете, что Григорьев хотел заработать пенальти?

– Вы сами всё видели. Я не могу делать голословные утверждения.

– Вы потом спрашивали Григорьева об этом странном фоле?

– Я – нет. Тренеры и спортивный директор разговаривали. Он ответил, что не нарочно сфолил.



– Что происходит между «Волгарём» и «Газпромом»?

– С сентября мы лишились их финансирования. Переговоры идут на уровне губернатора Жилкина и председателя правления Миллера. Они могут принять директиву, согласно которой возобновится поддержка команды.



– Почему «Газпром» отказался от «Волгаря»?

– Слышал версию, что у области миллиардные долги за газ, и, пока они не начнут гаситься, финансирования у клуба не будет.



– «Газпром» не спонсирует «Волгарь» с сентября. Почему тогда на майках и сайте до сих пор логотип этой компании?

– Есть шанс, что «Газпром» вернётся. Тогда нужно будет предоставить компании какие-то услуги. Они же не просто так дают нам деньги. Покажем отчёты, что логотип компании находился на футболках и стояли баннеры. Это первый момент. А во-вторых, заказывать экипировку без логотипа «Газпрома» – это тоже трата денег. Мы – тот клуб, который живёт по средствам. Это другие в ФНЛ делают миллиардные долги из года в год, а потом ищут тех, кто эти дыры закроет.



– Привет «Лучу»?

– И «Кубани».

«Будет выезд – хоть пожрём нормально». Как убивают «Луч-Энергию» Полузащитник «Луча-Энергии» Дмитрий Маляка – о критической ситуации в клубе. Владивосток может досрочно закончить выступление в ФНЛ.

– «Волгарь» сохранит своё место в ФНЛ?

– Нам не выдали лицензию на следующий сезон из-за того, что не подтверждён бюджет.



– Сколько требуется?

– Минимум 150 миллионов. Мы планируем выступления, исходя из 200 миллионов от спонсоров. Остальное заработаем сами.



– Сами – это сколько?

– В этом году заработали 20 миллионов на трансферах из-за массовой распродажи. Хотя вообще реально ставить перед собой такую цифру каждый год.



– Когда комиссия по лицензированию рассмотрит вашу апелляцию?

– К 30 мая нужно предоставить гарантии на следующий сезон.



– И что делать в этой ситуации?

– Сложно планировать сборы или общаться с футболистами. Мы даже не понимаем, что им говорить. Всё зависит от финансирования. Игроки ушли в отпуск, не зная, до какого числа отдыхают.



– Скажите честно, насколько вам пригодилось изучение спортивного менеджмента в Англии?

– У нас другие реалии немножко.



– Немножко?

– Ладно. Скажу, как есть. Совсем другие.