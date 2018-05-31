ЦСКА – самый сыгранный, «Локо» – самый возрастной

Тут статистика подъехала. У нас больше не самая старая лига!

Эксперты из организации CIES Football Observatory выкатили занятную статистику по европейским лигам. В ней учитывались стабильность выступлений клубов и их составов, средний возраст и рост, а также количество воспитанников. Результаты исследования можно изучить здесь. Мы выбрали самое любопытное.

РФПЛ – больше не самая старая лига

В январе УЕФА отчитался, что самыми возрастными лигами Европы являются российская и турецкая. Средний возраст в них составил 27,1 год.

УЕФА: РФПЛ — самая возрастная лига Европы

Согласно новым данным, средний возраст Премьер-Лиги только увеличился и теперь составляет 27,96 лет. Вот только Турция «постарела» ещё больше – почти до 29 лет! Также по этим показателям нас обошёл Кипр (28,11), что сделало российский чемпионат лишь третьим по возрасту игроков в Европе.

Самый «пожилой» состав – у чемпиона. В «Локомотиве» он находится на уровне турецкой Суперлиги (28,85). Самый молодой участник РФПЛ — «Ахмат» — в среднем 26 с половиной лет. Самый старый клуб Европы – кипрский АЕК из Ларнаки (32,18).

Кто больше всех доверяет воспитанникам?

За «воспитанников» считали футболистов, которые провели в клубе хотя бы три сезона в возрасте от 15 до 21. По уровню доверия своим у нас чётко выделяется тройка клубов: ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». При этом явные лидеры здесь «армейцы»: в этом сезоне на долю доморощенных кадров у них пришлось 33% игрового времени. У «Локо» и «Динамо» — в районе 23 процентов. Забавно, что в «Тосно» и «Арсенале» таких игроков не оказалось вовсе, а в «Уфе» их доля составила 0,2%.

Вообще по уровню доверия к «своим» в Европе лидирует Словакия (28%). Из топовых лиг – Испания (20%). Россия со своими девятью процентами – в третьем десятке. Зато выше АПЛ и Серии А!

За кого чаще всего играли легионеры?

Как ни странно, наибольший вклад легионеров в сезон зафиксирован в «Урале» — почти 58% времени: квоту в шесть легионеров в Екатеринбурге использовали по полной. На другом конце таблицы — ЦСКА и «Динамо» — всего 34% времени.

Лимит на легионеров помогает оставаться РФПЛ за пределами первой десятки по частоте использования иностранцев. У нас они играют 44% времени, но в Испания и Франции их меньше и без лимита.

Впрочем, есть и другой пример. В Англии объём легионеров превысил 60%, а в лондонском «Челси» и вовсе близок к 90%. Но больше всего зарубежных футболистов – на Кипре (около 77%).

Что ещё интересного в этом исследовании?

Наименьшая текучка в составе в этом сезоне РФПЛ была у «Локо», который провёл с одним составом почти 80% времени. Наибольшая – у «Рубина» (60%).

Также эксперты подсчитали средний рост по лигам, и больше всего гигантов оказалось в Германии. Там средний рост футболистов составляет 183,5 см, а в «Шальке» он и вовсе превысил 186.

В России самый «высокий» клуб – «Тосно» (привет Павлу Погребняку), а больше всего «малышей» – у «СКА-Хабаровск». Их средний рост менее 181 см.

Бонус

А теперь к самому приятному. ЦСКА стал самым сыгранным клубом, исходя из количества лет, проведённых футболистами в клубе. В среднем, у каждого их набралось семь. По этому показателю он обошёл даже «Барсу», «Реал» и «Баварию». Вот, полюбуйтесь этой красотой.