Лэмпард стал тренером. Последний год он к этому готовился

Будет работать с «Дерби Каунти» в Чемпионшипе. Но чем он занимался после завершения карьеры?

Новость о назначении Фрэнка Лэмпарда в «Дерби» могла удивить разве что выбором клуба: всё-таки он готовился к этому весь последний год. А пару месяцев назад проанонсировал, что готов принимать предложения на лето. Собственно, и выбор клуба можно понять, если учесть, на каком этапе обучения находится Лэмпард. А кроме обучения, он был занят многими другими вещами.

«Дерби Каунти» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера

Получил тренерскую лицензию категории A

Нет, пока не Pro. «А» позволяет работать главным тренером в Чемпионшипе. По ходу обучения Лэмпард работал в «Челси» помощником Джоди Моориса, тренера команды младше 18 лет. Да, опыта у него пока маловато. Зато он постоянно посещал тренировки Антонио Конте. Итальянец как-то отметил, что Фрэнк быстро учится.

Его цель – однажды возглавить «Челси», и он этого не скрывает. Но до того в любом случае придётся проучиться ещё год, чтобы стать тренером категории Pro. Пару месяцев Лэмпард откровенно рассказал о своих планах. «Я готов возглавить какой-то клуб и до того, как получу лицензию Pro. Главное – чтобы подвернулась подходящая возможность.

Стал легендой

Официально. Футбольная ассоциация Англии внесла его в список Легенд английского футбола. Бест, Далглиш, Киган, Бекхэм, Райт – теперь в этом списке и Лэмпард.

Многое рассказал о бывших одноклубниках

Например, что больше всего шутит в «Челси» Давид Луиз. Что он начал подкалывать партнёров по команде, ещё когда не понимал по-английски, но шутит всегда по-доброму. И что Джон Терри был заведён и готов к жёсткому подкату даже на тренировках. Или что Джон регулярно становился в ворота на тренировках, так что был готов к тому, что однажды придётся сделать это в официальной игре.

Написал книгу

Серия рассказов «Волшебный футбол Фрэнки» начиналась как истории на ночь детям, но в итоге историй набралось столько, что Лэмпард решил издать целую книгу. А потом ещё одну. И ещё. В книгах маленький Фрэнки с друзьями играют в футбол против пиратов, римских легионеров, рыцарей, ковбоев и разных фантастических персонажей. Драконов, например. Автограф-сессии проводились в официальном магазине «Челси». Книги Фрэнк посвящает своей матери, которой не стало в 2008 году.

Поддержал Антонио Конте

И не раз. Лэмпард не скрывает симпатий к итальянцу и считает, что у того есть причины быть недовольным политикой клуба. «Сравните состав «Челси» с главными конкурентами. Клубу действительно трудно играть в нескольких турнирах одновременно. Руководство вроде бы продолжает выделять средства на усиление, но мы отстаём. Конте имеет право говорить об этом. И меня волнует, что у Эдена Азара осталось полтора года по контракту (сказано в январе 2018 года. – Прим. «Чемпионата»), клуб допускает возможность его продажи. Надеюсь, клуб видит тренерский потенциал Конте и летом они придут к согласию».

Поддержал Моуринью в истории с Погба

Когда Поль Погба оказался на скамейке запасных, тренеру «Манчестер Юнайтед» пришлось тяжело. Но Лэмпард считает, что Жозе всё сделал правильно. «Он показал, что не боится принимать важные решения. Сейчас все говорят, что Погба уйдёт, но, по-моему, Моуринью ценит его и просто хочет, чтобы тот стал ещё лучше. Такие решения и должен принимать топ-тренер».

Позднее Фрэнк ещё раз высказался насчёт Погба. «Я не совсем понимаю, что он за игрок. Он принимает плохие решения, а через пару минут делать что-то фантастическое. Погба более талантлив, чем я, он лучше обращается с мячом. Но при этом он и вредит команде. Думаю, Моуринью хорошо знает это».

Сыграл в прощальном матче Андреа Пирло

Перечислять всех, кто принял в нём участие, нет смысла. Просто скажем, что Лэмпард поиграл в хорошей компании. От Тотти до Леонардо и от Баджо до Зеедорфа.

Провёл пару встреч с другими клубами

В частности, с «Ипсвичем» и «Оксфордом». Речь шла о том же – тренерской работе. Но в итоге там не сложилось, а «Дерби» оставался одним из возможных вариантов.

Сказал, что «Реалу» должно повезти в финале Лиги чемпионов

Перед финалом Лэмпард заявил, что «Реалу» понадобится удача с «Ливерпулем». «Они добились невероятных успехов, но если посмотреть на качество игры, то с «Баварией» «Реалу» повезло. Сейчас они не находятся на таком высоком уровне, как год назад. Повезёт ли им ещё раз?».

Посочувствовал Лорису Кариусу

Лэмпард оказался неплохим пророком. «Реал» забил два нелепых гола из-за ошибок вратаря. И Лэмпард не остался в стороне. «Ужасный, ужасный вечер для Кариуса, не могу поверить, что мы это видели. Очень жаль его. Но такие ошибки на таком уровне недопустимы».

Стал тренером

Переговоры начались неделю назад. Клуб к тому моменту уже проиграл свои матчи плей-офф за право играть в Премьер-лиге и остался в Чемпионшипе. Он подписал контракт на три года.