Дети из 211 стран и регионов выберут самую социально ответственную сборную ЧМ

1 июня в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая Кубку «Девяти ценностей». Данный трофей является частью мероприятий Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В Шестом сезоне «Футбола для дружбы» Кубок «Девяти ценностей» будет вручен одной из 32 национальных футбольных сборных, принимающих участие в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. Обладатель награды определится путем голосования Юных послов из 211 стран и регионов мира: с 09 по 11 июня в рамках Международного лагеря дружбы юными участниками программы будет определен ТОП-3 национальных сборных. Итоги будут объявлены 13 июня Международном детском форуме «Футбол для дружбы», а ручная авторская копия Кубка, выполненная известным немецким скульптором Ахимом Риппергером, с июня 2018 года войдет в состав постоянной экспозиции Музея Российского Футбольного Союза.

Девятью ценностями являются: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В презентации трофея и пресс-конференции принимали участие Председатель Технического комитета Российского Футбольного Союза (РФС) Никита Симонян, Заместитель Генерального директора РФС Александр Зорков, Исполнительный директор Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Чебан, Заместитель Генерального директора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков.



Никита Симонян первым взял слово, отметил важность этой награды, а также не обошёл стороной и национальную сборную.

«Спортом номер один является футбол. Я выбрал футбол, хотя родился в семье сапожника, и отец эту игру не признавал. С детства и по сей день я живу футболом. Футбол дал мне всё, я увидел весь мир, познакомился с людьми. Я прожил в футболе 72 года. Нам предстоит чемпионат мира. Мы должны сделать так, чтобы все люди получили удовольствие. А нашей сборной хочется пожелать успехов, удачи. Давайте не обращать внимание на товарищеские матчи. Официальные матчи — главное для нас. Поэтому будем надеяться, что всё будет хорошо и нам будет сопутствовать удача», — сказал Симонян, также подчеркнув важность развития программы подготовки детских и юношеских спортивных команд, а также их тренеров, отмечая достижения программы «Футбол для дружбы» в данном направлении.



Очень философски высказался лучший бомбардир российского футбола, а теперь тренер юношеской сборной – Александр Кержаков: «Я желаю удачи Юным послам программы «Футбол для дружбы» в продвижении ключевых общечеловеческих ценностей, таких как победа, дружба и справедливость. Без понимания этих важных базовых принципов нельзя стать успешным футболистом, тренером, да и представителем любой другой профессии. Год назад мне посчастливилось воочию наблюдать Чемпионат «Футбола для дружбы» в Санкт-Петербурге, где играли дети из 64 стран. Во время чемпионата арбитры были нужны только чтобы следить за временем матча, на поле не было абсолютно никаких разногласий, это была настоящая дружба и справедливость. Я счастлив, что ребята двенадцати лет продвигают такие замечательные ценности и показывают нам, взрослым, каким должен быть не только футбол, но и сама жизнь.

Очень здорово, что Кубок «Девяти ценностей» будет вручен одной из сборной-участниц нашего с вами чемпионата мира. Ребята выберут самую социально-ответственную сборную. Хотелось бы, чтобы наша российская команда уехала с главным трофеем — кубком чемпионов мира. А Кубок «Девяти ценностей» достался бы другой команде».



Также слово было предоставлено двум Юным послам турнира – Денису Аладьеву и Даниилу Коробкову. Оба отметили важность этих самых девяти ценностей, а также пообещали, что будут продвигать сборную России к победе в этом состязании.



Осталось только пожелать юным членам жюри из 211 стран и регионов сделать правильный выбор. Выбрать самую социально ответственную и справедливую сборную из 32 команд-участниц Чемпионата мира.