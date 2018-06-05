Пускаем пыль в глаза соперникам? Россия снова пропускает и не побеждает

Ставка на «армейцев»

У современной сборной отсутствует как таковой базовый клуб, каким было киевское «Динамо» 1980-х или «Спартак» 1990-х. Но клубный фактор при формировании состава на домашние матчи Станислав Черчесов, безусловно, тоже учитывает. В Петербурге против Франции он выпустил всех пятерых «зенитовцев» из числа вызванных – трёх в основе, двух на замену. Логично, что на домашней арене ЦСКА да ещё и под комментарий недавнего «армейца» Слуцкого он сделал упор на местных парней – в расчёте на доскональное знание газона, благосклонное отношение публики и заведомо повышенный настрой.

Из пятёрки вице-чемпионов в основу на Турцию попали все русскоговорящие – в резерве остался только Фернандес. В этой команде более-менее свободно Марио может потолковать только с Черышевым. Черчесов не стал лишать натурализованного бразильца единственного собеседника. Не сказать, что в результате совершённых перестановок сборная заработала с чёткостью весеннего ЦСКА, но в плане целостности игры определённо прибавила.

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Что это было, сборная? LIVE! Сборная России проводит последний матч перед чемпионатом мира.

В концовке получил порцию игрового времени и Марио, пускай и не такую большую, как одноклубники. Так или иначе, фактор «родных стен» Черчесов и на этот раз постарался по максимуму использовать.

В бой пойдут «старики»

За два года командования сборной Черчесова много и, наверное, часто по делу распекали в прессе и соцсетях. Но в чём его трудно упрекнуть, так это в кадровой непоследовательности. В этом вопросе логика прослеживается намного чётче, чем в тактическом. Обновление, омоложение, модернизация – на каком-то этапе Черчесов убрал из лексикона эти популистские словечки и положился на старую гвардию.



Обратите внимание, в списке 23-х остался всего один человек с менее чем пятью матчами за сборную (Фернандес) и ни одного – моложе 22-х лет. И чем ближе главный турнир четырёхлетия, тем заметнее ставка на «старичков». Из пятёрки самых возрастных игроков этого созыва четверо – Игнашевич, Жирков, Самедов, Акинфеев – начинали в старте оба заключительных матча перед ЧМ. Пятый, Габулов, не мог сделать это чисто физически, потому что двух вратарей даже трижды лучшему киперу Союза и России поставить в рамку никто не позволит. Вот эта четвёрка и будет опорой и каркасом сборной на домашнем «мире». Не возьми самоотвод Березуцкие, ветеранский квартет автоматически превратился бы в секстет.

4-1-4-1 превращается в 4-4-2

С тактикой всё не так очевидно. Почти два года тренерский штаб моделировал игру в три центральных защитника, чтобы за считанные недели до чемпионата… от неё отказаться. Временно ли, насовсем ли – неведомо – только главные тестовые мероприятия перед большим турниром сборная России провела в принципиально ином построении. Точнее даже – построениях.



Вариант 4-1-4-1 с одним ярко выраженным опорником, который в повседневной жизни этим самым опорником не является, Черчесова не убедил. Против турок он уплотнил центральную зону, дополнив Зобнина ярко выраженным разрушителем Газинским. Порядка в тылу, на первый взгляд, прибавилось, но не настолько, чтобы констатировать благополучное решение проблемы. Ответный гол пришёл с этого направления.



Самой любопытной в новой формации оказалась позиция Дзагоева. Фактически Алан исполнял второго нападающего, напарника Смолова. С оговорками эту находку Черчесова можно признать удачной. Эти двое и устроили Самедову встречу с турецким вратарём Серканом Кырынтылы, увенчавшуюся первым голом вечера.

Семь матчей без побед

Главный негативный итог вечера – очередной пропущенный мяч. Последний раз россияне играли на ноль в обороне год назад – против Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Впоследствии пропускали от всех и иной раз помногу. Не удержали ворота на замке и теперь. Одну серию, из трёх поражений, оборвали, вторую, без побед, довели до семи матчей. Другой возможности покончить с последней до ЧМ уже не будет.

Что Станиславу Саламовичу определённо удалось, так это вконец запутать коллег-противников. Сеньоры Пицци и Купер теперь, небось, озадаченно чешут затылки: с каким составом и схемой начнёт Кубок мира Россия? Может, на то и расчёт был?..