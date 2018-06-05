Товарищеский матч. Россия — Турция. Последняя проверка перед ЧМ. LIVE!

18:40. Вход для прессы и випов. Оживлённо.
18:35. Дмитрий Егоров тоже общается с молодёжью. Детей сегодня на матче много. И это хорошо!
18:30. Григорий Телингатер анализирует состав сборной. Обязательно посмотрите это видео!
18:27. Кажется, дождь собирается. Собственно, он весь день сегодня идёт, так что не видимся, если снова польёт.
18:25. Антон Михашенок рассуждает про сборную России.
18:20. Юные болельщики рассказывают про сборную России.
18:15. Все билеты, кстати, на матч проданы. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной
«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку!», — говорится в официальном «твитттере» национальной команды.
18:10. Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой России.
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кахведжи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.
А Павел Пучков прокомментировал состав турок.
18:06. Виталий Мутко прибыл на матч.
18:05. Григорий Телингатер нашёл атрибутику. Шарфы по 500 рублей. В наличии Акинфеев и Смолов.
18:00. Состав сборной России
Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Турции.
Сборная России: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.
17:55. Вчерашняя пресс-конференция Станислава Черчесова, на которой, в том числе, он объяснил свой выбор по составу.
17:45. Никита Симонян высказал своё мнение перед матчем.
17:40. Команды уже прибыли на стадион. Матч, напомним, пройдет на «ВЭБ-Арене».
17.30. Добрый вечер! Сегодня сборная России проведёт последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира. Предыдущая игры команды Станислава Черчесова вызвала у болельщиков в основном негативные эмоции.
В нашем опросе большинство болельщиков считает, что сборная России не выйдет из группы. А вы как считаете?
Проголосовать можно перейдя по этой ссылке.
Уже известен состав нашей национальной команды на чемпионат мира.
Правда, его объявление вышло каким-то будничным и случилось за день до ожидаемого срока.