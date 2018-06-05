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Россия — Турция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
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Россия — Турция. Товарищеский матч. 5 июня 2018 года. Онлайн-трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Россия — Турция. Товарищеский матч. 5 июня 2018
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Товарищеский матч. Россия — Турция. Последняя проверка перед ЧМ. LIVE!
Сборная России проведёт последний матч перед чемпионатом мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2018, вторник. 19:00 МСК
Россия
Турция

Текстовая трансляция

18:40. Вход для прессы и випов. Оживлённо.

Фото: Павел Пучков, «Чемпионат»

18:35. Дмитрий Егоров тоже общается с молодёжью. Детей сегодня на матче много. И это хорошо!

18:30. Григорий Телингатер анализирует состав сборной. Обязательно посмотрите это видео!

18:27. Кажется, дождь собирается. Собственно, он весь день сегодня идёт, так что не видимся, если снова польёт.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

18:25. Антон Михашенок рассуждает про сборную России.

Играй с больным сердцем. У нас и не может быть сильной сборной
Потому что матчи сборной — это лишь отражение лица в зеркале.

18:20. Юные болельщики рассказывают про сборную России.

18:15. Все билеты, кстати, на матч проданы. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной

«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку!», — говорится в официальном «твитттере» национальной команды.

18:10. Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой России.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кахведжи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.

А Павел Пучков прокомментировал состав турок.

18:06. Виталий Мутко прибыл на матч.

18:05. Григорий Телингатер нашёл атрибутику. Шарфы по 500 рублей. В наличии Акинфеев и Смолов.

18:00. Состав сборной России

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Турции.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.

17:55. Вчерашняя пресс-конференция Станислава Черчесова, на которой, в том числе, он объяснил свой выбор по составу.

«Уверен, 11 августа отмечу 2 года работы в сборной». Черчесов всё объяснил
Главный тренер сборной России рассказал, почему Нойштедтер и Рауш не едут на домашний чемпионат мира.

17:45. Никита Симонян высказал своё мнение перед матчем.

17:40. Команды уже прибыли на стадион. Матч, напомним, пройдет на «ВЭБ-Арене».

17.30. Добрый вечер! Сегодня сборная России проведёт последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира. Предыдущая игры команды Станислава Черчесова вызвала у болельщиков в основном негативные эмоции.

В нашем опросе большинство болельщиков считает, что сборная России не выйдет из группы. А вы как считаете?

Проголосовать можно перейдя по этой ссылке.

Уже известен состав нашей национальной команды на чемпионат мира.

Черчесов определился. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
На ЧМ-2018 не сыграют Джанаев, Ташаев, Рауш, Нойштедтер и Чалов.

Правда, его объявление вышло каким-то будничным и случилось за день до ожидаемого срока.

Колхоз имени Черчесова. Чем плох состав сборной на ЧМ
Так делать нельзя.
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