Не ной, Россия. Ты заслужила Черчесова и эту сборную

Над Черчесовым и сборной издевается сейчас кто попало. Последний певец скажет, что не те футболисты играют не по той тактике не у того тренера и устанавливают антирекорды, не побеждая 7 матчей подряд перед чемпионатом миром. Всегда интересно слышать что-то подобное из сферы, в которой живут релизами крашенного Киркорова и Монеточки, пока весь мир переваривает новый альбом Канье Уэста.

Побеждать на ЧМ будем? Россия снова пропускает и не выигрывает С Турции глобальный подготовительный цикл сборной России начался – Турцией и закончился. Дальше – ЧМ.

В мир отечественного творчества хочется запустить ответные вопросы. Почему наша музыка — такая шляпа? Почему у Тимати не получилось на Западе? Не загубил ли свою карьеру наркотой Горшок? Не сдавал ли Леонид Агутин голос Анжелике Варум? Не всё ли купила Алла Пугачева? Не у Кендрика ли Ламара — Пулитцер, а Славы КПСС – шоу на СТС?

Причём, певцов в этом контексте можно поменять на политиков, бизнесменов или журналистов. И смысл не изменится, потому на критику каждый ответит: «Ты ничего не понимаешь».«Вот возьми и пой на английском, возьми и создай экономику без нефти, возьми и будь свободным, возьми и найди игроков, а потом расставь их так, чтобы они побеждали хотя бы турков».

Мало понятно, откуда в нашей стране вообще берутся футбольные иллюзии. Есть же те, кому реально не нравятся изменения тактики прямо перед чемпионатом. Но что, лучше оставить схему прежде, не реагируя на травмы Джикии, Васина и Кокорина?!

Есть одно доказательство того, что Черчесов паникует. Раньше этого не было До прошлой осени его устойчивость была хотя бы каким-то поводом для оптимизма.

Ещё всех почему-то удручает, что за два матча с Австрией и Турцией сборная России один раз пробила в створ.

Ну, найдите в РФПЛ своих игроков, которые решают эпизоды: пасующего как Фернандо, обыгрывающего как Фернандеш, резкого и техничного как Промес, быстрого как Муса, бьющего как Витиньо или умного как Маурисио Перейра. Есть такие?

Есть ещё варианты: скиньте 10 лет Аршавину, Широкову, Билялетдинову и Семаку, достаньте из астрала Мамаева или подлечите Файзуллина с Шатовым. Сможете?!

Смешно, когда смеются на тем, что центральному защитнику Игнашевичу 39 лет, но он всё равно лучше остальных. Ну, отдайте Джикии и Васину собственные крестообразные связки, а Березуцкому пришейте приводящую мышцу. Сделаете?

Невозможно принять многолетний конфликта Черчесова с Денисовым. Почему личное вредит стране?

Сложно объяснить отсутствие Глушакова с Комбаровым. Как можно было оставить их вне заявки, если при новой схеме команде нужен нижний опорник с ударом и чистый левый защитник?

Непонятно, зачем бросать Головина на левый фланг, если у тебя были Черышев и Ташаев. Может, дело в вариативности схемы, чему способствуют универсальные футболисты типа того же Головина и Самедова? Мы же не знаем.

Весёлая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками Главный тренер сборной Станислав Черчесов отвечает на нападки журналистов.

Страшно смотреть на Смолова, ограниченного в сборной. Но, может, Дзюба в такой форме, что его стыдно выпускать в люди, а Фёдор, наоборот, вот-вот адаптируется и начнёт забивать?

Весело слушать, как Черчесов гордится удачными перехватами и отборами на чужой половине. Иногда кажется, что сборная России участвует не в чемпионате мира по футболу, а в турнире по прессингу с мячом. Тут даже можно пошутить, что великий Пеп Гваридиола в попытках приучить «Баварию» к контролю мяча запретил команде бить по воротам. Может, Черчесову стоит и пас отменить для закрепления стиля?

Но все эти рассуждения разбиваются о простое: «Не нравится? Найдите другого тренера, правда, помните, что на этой должности провалились все – от Садырина до Слуцкого. Получится зацепить хорошего?

Или, может быть вас взбесит позитивчик от Виталия Мутко? Но вы же сами недавно выбирали президента, который своих не бросает. Так что этого вице-премьера, этого тренера и эту сборную Россия заслужила сама.

И нытье не поможет. Оно бессмысленное, как и абсолютно лузерская задача «выйти из группы». Разве вам станет лучше станет, если в 1/8 мы пропустим от испанцев четыре?!

Так что смотрите ЧМ — веселись, наслаждайся, не парьтесь. Ведь как как сказал Черчеосв: «Российские болельщики получат то, чего хотят». А уж он-то всё знает.