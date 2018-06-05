Есть одно доказательство того, что Черчесов паникует. Раньше этого не было

До осени прошлого года в претензию к Станиславу Черчесову точно нельзя было отнести неустойчивость к обстоятельствам. Он как раз достаточно смело шел против них — частично благодаря этому на Кубке Конфедераций мы увидели сборную, по отдаче и воле к которой претензий точно не было. Однако теперь кое-что изменилось к худшему. Возможно (здесь остается лишь предполагать — мы не можем залезть в голову), на главного тренера сборной влияют безвыигрышная серия и чудовищное общественное давление перед домашним чемпионатом мира, но даже если и не так, есть одна почти железная общедоступная примета тренерской паники.

Речь вот о чем, смотрите.

Матч с Турцией: мы пропускаем на 59-й минуте, а на 61-й минуте Алана Дзагоева меняет Алексей Миранчук. Матч с Францией: мы пропускаем второй на 50-й минуте, а через четыре минуты Алана Дзагоева меняет Антон Миранчук. Матч с Бразилией: мы пропускаем первый на 53-й минуте, через минуту Алексея Миранчука меняет Алан Дзагоев; мы пропускаем второй на 62-й минуте, тут же Дениса Глушакова меняет Антон Миранчук. Матч с Ираном: мы пропускаем на 58-й минуте, через пять минут Дмитрия Тарасова меняет Далер Кузяев.

Веселая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками Главный тренер сборной Станислав Черчесов отвечает на нападки журналистов.

Совпадением это быть не может. Во-первых, не всегда после этих голов мы уступали в счете, чтобы переходить на более атакующий вариант. Во-вторых, все замены сделаны ровно сразу после голов — это не может не быть ответом на них. В-третьих, абсолютно всегда меняется футболист, отвечающий за центральную зону.

До осени прошлого года у Черчесова таких реакционных замен в таком количестве не было, он твердо верил в вариант, который избрал. Говорить это изменение может только об одном: тренер сборной России нервничает, что найти нужное сочетание в центре для баланса во всех стадиях игры не удается. Подкрепить это предположение можно словами самого Станислава Саламовича. Вот его недавнее большое интервью, вот слова о теории: «Если игрок в какой-то момент потерял мяч или у него его отобрали, вы видите только, что он потерял мяч, а мы видим, что другой игрок не открылся, поэтому он потерял мяч — это разные вещи. В таком случае мы спрашиваем не с того, кто потерял мяч, а с того, кто не открылся».

На практике получается иначе. С игры в качестве реакции на гол моментально снимается игрок, ответственный за продвижение мяча, если говорить об этом упрощенно, или ответственный за игру по мячу, а не за создание глубины и компактности, если говорить глобальнее. То есть: Черчесов заявляет о том, что в теории для него важны переходные фазы (из обороны в атаку и из атаки в оборону), а на деле показывает отношение к фазам с мячом — самим обороне и атаке.

И это расхождение между мыслью и действием позволяет сделать вывод, что за несколько дней до начала чемпионата мира главный тренер сборной России излишне нервничает. Его спокойствие и даже в некотором роде непрошибаемость были едва ли не единственным поводом для оптимизма перед Кубком Конфедерации. Сейчас нет и этого повода.

До сегодняшнего вечера я старался не поддаваться панике относительно игры на домашнем чемпионате мира. С завтрашнего дня это будет делать все сложнее.