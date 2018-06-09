Почему я буду болеть за Аргентину на ЧМ-2018

Кажется, я разобрался в типологии боления на крупных международных турнирах. Подростки фанатеют от конкретных игроков и топят персонально за них – культура такого боления пришла в футбол из НБА, где культ личности появился раньше. Болельщики, накопившие по 10-15 лет слежки за крупными турнирами, скорее всего, уже пережили уход своего кумира детства и болеют за конкретную сборную, освежая эмоции юности. Профессионалы – аналитики, тренеры, некоторые игроки – топят за тех, чью игру интересно смотреть и разбирать.

Армия персональных фанатов Лео Месси будет громадной, моя – каплей в море, но всё равно присоединяйтесь: я буду переживать персонально за Хорхе Сампаоли. Он – уникальный тренер со взглядами на футбол, нетипичными для современности, и на чемпионате мира может лишний раз подтвердить свою уникальность.

Дайте ему Кубок мира. Почему я буду болеть за Лионеля Месси Павел Пучков публично вступает в секту.

Во-первых, Сампаоли может стать первым в истории тренером, поставившим свой стиль футбола сразу двум успешным сборным. Это уникально – тренеры сборных в принципе минимально влияют на постановку игры, их задача обычно ограничивается форматом «подобрать и расставить». Большая часть тренерских идей на чемпионатах мира и Европы – влияние клубных тренеров, и гибкий Йоахим Лёв подтверждает тезис: в 2014-м Германия играла, как «Бавария» Гвардиолы, с Нойером в качестве чистильщика, Ламом в опорной зоне и тотальным контролем мяча, а в 2016-м основным игроком Германии стал Йозуа Киммих, натасканный Пепом.

Исключения единичны. Это сборная Нидерландов Луи ван Гала, поменявшего схему из-за травмы Стротмана и сыгравшего в такие 5-3-2, в которые не играл на чемпионате мира больше никто – та команда получилась авторской и стильной, хотя ломала стереотипы о голландском футболе. И это сборная Чили на двух последних чемпионатах мира. Базис заложил Марсело Бьелса, а Хорхе Сампаоли спустя четыре года сделал Чили более гибкой командой – из-за этого «ла роха» грохнула Испанию и была по качеству игры сильнее Бразилии.

Во-вторых, успех Сампаоли как минимум на следующий десяток лет окончательно закрепит победу доминирующего атакующего футбола хотя бы в одной стране. В основе роста аргентинских тренеров лежит нескончаемый конфликт «билардистов» и «меноттистов», приверженцев двух разных концепций футбола. В предыдущие годы командой руководили исключительно «билардисты», прагматики (Херардо Мартино за скобками, но гибко подстраиваться под ресурсы и ставить разный стиль в сборных Парагвая и Аргентины – не совсем похоже на «меноттизм»). Результат достигался, Алехандро Сабелья едва не сделал Аргентину чемпионом мира, но даже ценящим прагматизм было тошно смотреть на ту сборную.

Сейчас наступило время «меноттиста», и своим стилем Сампаоли ожидаемо подрывает противоположный лагерь. Главный, кто настроен против нынешнего тренера – конечно, Карлос Билардо: «Давайте поговорим о серьёзных тренерах, а не о тренерах уровня четвёртого дивизиона. Если он приедет в Аргентину, то я сяду на лодку и уплыву в Уругвай».

Хорхе Сампаоли плевать на критику – он строит команду, подводящую билардистов под инфаркт. Он первый с 1950-х, открыто интерпретирующий тактику сборной как 2-3-5 – понятно, что это касается только принципов игры в атаке, унаследованных от Бьелсы, но здесь Сампаоли отлично работает на тех, кто мало знает сборную. В лучших традициях Эль Локо Сампаоли ставит закрывать фланги чистых вингеров, Акунью и даже Ди Марию, спокойно отказывается от мощнейших нападающих – сначала от Игуаина, теперь от Икарди – из-за слабой работы без мяча, а защиту строит из игроков без комплекции защитников, требуя от них в первую очередь сильное чтение игры.

Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь понимать футбол Возможный пролёт Аргентины мимо чемпионата мира – не его вина.

При этом Сампаоли создал максимально комфортные условия для Лео Месси. Как и в «Барселоне», Месси теперь работает глубоко, между линиями, фактически превращая расстановку 2-3-5 в 2-3-1-4. Сампаоли сделал так, чтобы его лидеру было максимально комфортно – неоднократно навещал его в Барселоне, обсуждал с ним тактику Аргентины и задачи Месси. Одновременно тренер воплотил в жизнь свою тактику и построил её вокруг Месси – это увеличивает шансы команды на успех.

Конечно, всё может пойти не по плану, как у сборной Аргентины с Марсело Бьелсой в 2002-м – команда вылетит на групповом этапе, Исландия и Хорватия разнесут аргентинцев на контратаках, и билардисты будут открыто смеяться над тренером «из четвёртой лиги». Результат забудут, но для Сампаоли качество игры всегда важнее результата, и здесь Аргентина-2002 даже может стать примером для Хорхе. Аргентина не вышла из группы с самым большим процентом владения мячом и с лучшим количеством ударов в группе. Это базовые показатели, в 2002-м не считали xG и не изучали передачи в глубокие зоны, но даже по ним можно вычислить высокое качество игры Аргентины – отличное от большинства сборных, вылетающих на групповом этапе.

Такая безбашенная сборная может вылететь до плей-офф и дойти до финала – причём возникает ощущение, что с абсолютно равным успехом. Но если на чемпионате мира вас интересует эстетика футбола, его качество, Аргентину нельзя пропускать, а после матчей – оценивать её только по качеству игры, а не по счёту.

Это гарантированная постоянная игра в атаку, отлаженный, умный и быстрый контроль мяча, резкая общекомандная работа после потерь. Это для эстетов.

Если же этого не хватает, чтобы болеть за сборную – вспомните, что у неё есть Месси.

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