Дайте ему Кубок Мира. Почему я буду болеть за Лионеля Месси

Самая смешная байка современного футбола: Лионель Месси обладает невероятным талантом, но он никогда не стремился много работать и развивать его. Ну вот есть потрясающие данные, которые позволяют ему ходить по полю пешком, а в решающие моменты делать нужный пас или одно ускорение.
Окей, какое-то время назад так и было. Возраст и партнеры Лео реально позволяли ему особо не забивать голову работой над собой. Одним из результатов этого стал омерзительный сезон 2013/14. Вылет из Лиги чемпионов, упущенная победа в чемпионате Испании. Первым, конечно, во всем обвиняли тренера Херардо Мартино. Но про Месси в очередной раз заговорили, что не тянет в нужные моменты.
Лео пропал на несколько недель, а перед самым чемпионатом мира появились его фотографии с отдыха. И это был первый раз в истории, когда болельщики увидели Месси в такой идеальной физической форме. Он был высушен до максимума. Потом уже аргентинец рассказывал, что после неудач в чемпионате он нанят диетолога и сменил повара. В Бразилию он приехал максимально злым и настроенным на борьбу. Аргентина дошла до финала. И если вам спустя 4 года кажется, что Лео опять не тащил, то напомню. В финале играла сборная, в центре обороны которой были Демичелис и Гарай, а усиливать команду выходил уже тогда 32-летний Родриго Паласио. Плюс Всепрощающий Игуаин.
Нынешний сезон пока складывается для Месси достаточно схожим образом. После идиотского вылета из турнира «Барса» на холостом ходу докатывала чемпионат, используя набранный ранее отрыв от соперников. В Каталонии писали, что как и 4 года назад, свои приоритеты в подготовке Лео сменил чуть ли не в самолете из Рима. И с 11 апреля для него существовал только чемпионат мира.
Частично эту теорию подтвердил сам игрок в одном из интервью. Когда его спросили, обменял бы он один из трофеев в «Барсе» на кубок со сборной, Месси ответил утвердительно. Особо поехавшие фанаты «Барселоны» из российских городов такое восприняли традиционно болезненно. Но в Каталонии это даже никого особо не удивило. По количеству клубных трофеев Месси в лидерах мирового футбола. А со сборной у него несколько проигранных финалов. А он ненавидит проигрывать.
Вместо сборной Аргентины в Россию опять едет какая-то идиотская версия футбольного трансформера. Чудовище в виде схемы 2-3-2-3. Хорхе Сампаоли прекрасно разбирается в футболе, но каждый раз кажется, что он слишком усложняет. Но в том числе для того, чтобы упростить жизнь для Лео.
Месси вообще мог остаться без чемпионата мира. Но в ключевой момент вынес Эквадор и затащил команду в Россию. Болеть за эту сборную нет никакого стремления. У меня уже есть команда, которая портит нервы. В том числе и постоянной сменой игровых схем. Переживать за вторую такую же – нет никакого смысла.
Но сейчас я как никогда понимаю Марию Командную, которая во всех матчах и турнирах болеет за людей, а не команды. Лионелю Месси нужен кубок чемпиона мира. Плевать, что будут говорить о его роли в этой победе. Один из главных футболистов в истории футбола должен выиграть крупный турнир со своей сборной. Если представить его карьеру в национальной команде как футбольный матч, то сейчас начинается тот самый отрезок. Когда Месси смотрит вокруг, не видит ни одного нормального варианта. Сжимает зубы, горбится над мячом и прет вперед. Чтобы вколотить проклятый мяч. Таких голов у него десяток. Надо только повторить.
Когда-то Роналдиньо одним голом в ворота «Челси» объяснил, что футбол должен быть красивым и немного безумным. А дальнейшей своей карьерой доказал, что если не работать, то потеряешь все. Месси – безумец, который работает. Россия, подари ему Кубок.