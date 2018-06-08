Дайте ему Кубок Мира. Почему я буду болеть за Лионеля Месси

Самая смешная байка современного футбола: Лионель Месси обладает невероятным талантом, но он никогда не стремился много работать и развивать его. Ну вот есть потрясающие данные, которые позволяют ему ходить по полю пешком, а в решающие моменты делать нужный пас или одно ускорение.

Окей, какое-то время назад так и было. Возраст и партнеры Лео реально позволяли ему особо не забивать голову работой над собой. Одним из результатов этого стал омерзительный сезон 2013/14. Вылет из Лиги чемпионов, упущенная победа в чемпионате Испании. Первым, конечно, во всем обвиняли тренера Херардо Мартино. Но про Месси в очередной раз заговорили, что не тянет в нужные моменты.

Лео пропал на несколько недель, а перед самым чемпионатом мира появились его фотографии с отдыха. И это был первый раз в истории, когда болельщики увидели Месси в такой идеальной физической форме. Он был высушен до максимума. Потом уже аргентинец рассказывал, что после неудач в чемпионате он нанят диетолога и сменил повара. В Бразилию он приехал максимально злым и настроенным на борьбу. Аргентина дошла до финала. И если вам спустя 4 года кажется, что Лео опять не тащил, то напомню. В финале играла сборная, в центре обороны которой были Демичелис и Гарай, а усиливать команду выходил уже тогда 32-летний Родриго Паласио. Плюс Всепрощающий Игуаин.

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Нынешний сезон пока складывается для Месси достаточно схожим образом. После идиотского вылета из турнира «Барса» на холостом ходу докатывала чемпионат, используя набранный ранее отрыв от соперников. В Каталонии писали, что как и 4 года назад, свои приоритеты в подготовке Лео сменил чуть ли не в самолете из Рима. И с 11 апреля для него существовал только чемпионат мира.

Частично эту теорию подтвердил сам игрок в одном из интервью. Когда его спросили, обменял бы он один из трофеев в «Барсе» на кубок со сборной, Месси ответил утвердительно. Особо поехавшие фанаты «Барселоны» из российских городов такое восприняли традиционно болезненно. Но в Каталонии это даже никого особо не удивило. По количеству клубных трофеев Месси в лидерах мирового футбола. А со сборной у него несколько проигранных финалов. А он ненавидит проигрывать.



Вместо сборной Аргентины в Россию опять едет какая-то идиотская версия футбольного трансформера. Чудовище в виде схемы 2-3-2-3. Хорхе Сампаоли прекрасно разбирается в футболе, но каждый раз кажется, что он слишком усложняет. Но в том числе для того, чтобы упростить жизнь для Лео.

Месси вообще мог остаться без чемпионата мира. Но в ключевой момент вынес Эквадор и затащил команду в Россию. Болеть за эту сборную нет никакого стремления. У меня уже есть команда, которая портит нервы. В том числе и постоянной сменой игровых схем. Переживать за вторую такую же – нет никакого смысла.

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Но сейчас я как никогда понимаю Марию Командную, которая во всех матчах и турнирах болеет за людей, а не команды. Лионелю Месси нужен кубок чемпиона мира. Плевать, что будут говорить о его роли в этой победе. Один из главных футболистов в истории футбола должен выиграть крупный турнир со своей сборной. Если представить его карьеру в национальной команде как футбольный матч, то сейчас начинается тот самый отрезок. Когда Месси смотрит вокруг, не видит ни одного нормального варианта. Сжимает зубы, горбится над мячом и прет вперед. Чтобы вколотить проклятый мяч. Таких голов у него десяток. Надо только повторить.

Когда-то Роналдиньо одним голом в ворота «Челси» объяснил, что футбол должен быть красивым и немного безумным. А дальнейшей своей карьерой доказал, что если не работать, то потеряешь все. Месси – безумец, который работает. Россия, подари ему Кубок.