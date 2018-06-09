Где искать Роналду, Месси и Неймара. Гид по базам сборных

Сборные проведут по одной открытой для болельщиков тренировке. Так что если вам не достался билет на чемпионат мира, то у вас все еще есть возможность увидеть любимых игроков в деле.

Группа А

Сборная России спустя 25 лет вернулась на отремонтированную базу в Новогорске. У нашей команды есть все: два новых поля, реабилитационный и медицинский центры, жилой корпус отельного типа и ухоженная территория вокруг. Египтяне выбрали Грозный: посол Египта в России Ихаб Наср сказал, что при выборе учитывался климат, атмосфера и расположение базы.

Открытые тренировки

Саудовская Аравия – 10 июня, 17:00, стадион «Петровский»

Египет – 10 июня, 17:00, стадион «Ахмат Арена»

Уругвай – 11 июня, 15:00, спортивный центр «Борский»

Группа B

Многие думали, что иранцы будут базироваться в Казани, потому что там уже несколько лет играет их главная звезда – Сердар Азмун. Но сразу же после товарищеского матча со сборной России главный тренер Карлуш Кейруш сборной Ирана заявил, что от властей Татарстана они не получили никакой поддержки. Так что поклонникам Сердара Азмуна придется искать его в подмосковной Баковке.

Открытые тренировки

Португалия – 10 июня, 9:30, тренировочная база «Сатурн»

Марокко – 13 июня, 8:30, стадион «Чайка»

Группа С

Сборная Франции поселится на берегу Москвы-реки в подмосковной Истре. По словам федерации, отсюда удобно добираться до города, а отель расположен в тихом и уютном месте. Чтобы туда доехать, нужно потратить немало времени и сил. Зато поклонникам Джефферсона Фарфана ехать далеко не придется: сборная Перу будет тренироваться на «Арене Химки».

Открытые тренировки

Франция – 12 июня, 16:00, стадион «Глебовец»

Австралия – 11 июня, 15:00, «Стадион Труд»

Перу – 11 июня, 8:45, «Арена Химки»

Дания – 12 июня, 9:30, стадион «Понтос»

Группа D

В Бронницах уже давно все готово к встрече с главной звездой мирового футбола. Администрация города уже даже продумала, как будет отмечать день рождения Месси. Если что, 24 июня Лео исполнится 31 год.

Открытые тренировки

Исландия – 10 июня, 10:30, стадион «Олимп»

Аргентина – 11 июня, 16:30, тренировочный центр «Бронницы»

Хорватия – 11 июня, 18:00, «Рощино Арена»

Нигерия – 12 июня, 16:00, «Ессентуки Арена»

Группа E

Бразильцы долгое время метались и не могли определиться с выбором. Сначала они отказались от Москвы из-за большой загруженности, потом и от Казани – по той же причине. В итоге выбор пал на Сочи. Бразильцы будут жить в отеле, который изначально забронировала сборная Австрии, которая на турнир так и не попала.

Открытые тренировки

Сербия – 11 июня, 18:00, тренировочная площадка «Балтия»

Бразилия – 12 июня, 9:00, стадион «Юг-спорт»

Швейцария – 12 июня, 16:00, стадион «Торпедо»

Коста-Рика – 13 июня, 15:00, стадион «Олимпиец»

Группа F

Базу ЦСКА в Ватутинках чуть ли не весь год готовили к чемпионату мира: все перекопали, отремонтировали, да покрасили. Так что немцы будут жить в отличных условиях. Ничуть не меньше повезло мексиканцам: им досталась одна из самых современных баз в России. В расположении сборной Мексики будут 70 номеров, три футбольных поля и оснащенный всем необходимым медицинский центр.

Открытые тренировки

Мексика – 12 июня, 16:00, УТЦ «Новогорск-Динамо»

Швеция – 12 июня, 18:00, стадион «Спартак»

Германия – 13 июня, 9:30, спортивная база ЦСКА

Южная Корея – 13 июня, 15:00, стадион «Спартак»

Группа G

Англичане решили базироваться в поселке Репино недалеко от Санкт-Петербурга. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свой выбор желанием тренироваться в отдаленных от шумного города местах.

Открытые тренировки

Панама – 11 июня, 15:00, Центр олимпийской подготовки

Англия – 13 июня, 10:30, стадион «Спартак»

Тунис – 13 июня, 20:45, стадион «Строитель»

Бельгия – 14 июня, 15:45, стадион СК «Гучково»

Группа H

Помните, был такой японец в ЦСКА – Кейсуке Хонда? Он возвращается в Россию. И жить будет в Казани.

Открытые тренировки

Польша – 13 июня, 18:00, стадион «Спутник-Спорт»

Колумбия – 14 июня, 9:00, стадион «Свияга»

Япония – 14 июня, 14:30, тренировочная база ФК «Рубин»

Сенегал – 15 июня, 16:30, тренировочная площадка «Спутник»