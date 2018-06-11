Месси для избранных. Ад во время тренировки сборной Аргентины

Такого нашествия разномастной футбольной публики старинные Бронницы никогда не переживали. В понедельник с утра тихие улочки милого провинциального городка наводнили люди в лазурно-белых футболках сборной Аргентины и сине-гранатовых – «Барселоны». Примерно у каждого первого из них на спине красовалась десятка и всемирно известная фамилия из пяти букв. Народ массово шёл «на Месси». Дойти удалось лишь избранным – счастливым обладателям специальных билетов, распространявшихся среди воспитанников детских домов и учеников футбольных школ. Журналистов тоже приравняли к этой категории.

Фото: РИА Новости

Большинству гостей Бронниц приходилось тормозить на первом же кордоне – примерно в километре от тренировочного центра. В надежде на чудо люди толпились у заграждений, и некоторым оно являлось – в облике милосердной волонтёрши с зажатым в кулаке пропуском. Перепадали они исключительно детишкам – взрослым «безбилетникам» повезло меньше.

Коллеги, накануне работавшие в Кратово, в красках расписывали ажиотаж, который сопровождал «выход в люди» Криштиану Роналду. Но даже они пришли в изумление от бронницкого бума. Этот спор, заочный за популярность, аргентинец выиграл у конкурента №1 за явным преимуществом. После двух пропускных пунктов журналистов ждал третий, для многих – непреодолимый. Некоторые тут и финишировали, кто тихо, кто громко ругаясь. Волонтёры только беспомощно разводили руками: «Извините, ничем не можем вам помочь».

Помочь мог пресс-атташе сборной Аргентины, который изначально и «обилечивал» репортёров. Но, видно, не рассчитал масштабов «бедствия». С началом тренировочной сессии он просто перестал показываться из-за ворот – во избежание препирательств с разъярёнными коллегами. А возможно, и рукоприкладства. В итоге соотечественников eljefedeprensa запустил практически всех, видимо, рассудив, что им запечатлеть первую тренировку вице-чемпионов мира в Подмосковье нужнее, чем местным журналистам.

Оперативно урегулировать проблему с помощью оргкомитета ЧМ-2018 не удалось: штаб «альбиселесте» ему не подконтролен и самостоятельно устанавливает правила проживания и посещения команды. Мини-стадиончик подмосковной базы банально не вместил всех желающих хотя бы глазком взглянуть на живую легенду мирового футбола. Единственная трибуна на пять сотен человек оказалась забита под завязку. Одних только журналистов следом за своей сборной в Россию прибыло около 200 человек. Неудивительно, что вокруг преобладала мелодичная испанская речь.

Фото: РИА Новости

Звёзды под прицелом десятков камер сильно не усердствовали. Дурака, конечно, не валяли, но и жил не рвали. В движениях и жестах аргентинцев чувствовалась фаворитская вальяжность– этим парням к повышенному вниманию к себе не привыкать. Посторонние их не смущали, а безоблачное небо способствовало умиротворённости.

Атмосфера на тренировке царила вполне камерная. Зрители почтительно помалкивали, наблюдая, как мастера обращаются с мячом. Публика оживилась во время двусторонки, сопровождая аплодисментами каждый точный удар по воротам. Голосовые связки она берегла для более важного дела – докричаться до Лео.

«Автограф у Месси? – Мой новый знакомый, телевизионный продюсер Андрес, взглянул на меня как на мужика «с приветом». – Очень, очень сложно – практически нереально. Во избежание инцидентов Лео редко подходит к трибуне. А тут видишь, что творится – разорвут на сувениры».

Фото: instagram.com/fielesalfutbol

Прогноз южноамериканского коллеги не подтвердился. Месси не только подошёл к толпе, но и минут 10 терпеливо расписывался на чём придётся – тех самых дефицитных билетах, футболках, мячах. Осчастливить всех гений при всём желании не мог – для этого ему пришлось бы задержаться у поля на несколько часов. Но какое-то количество росписей оставил. Нужно было видеть физиономию белобрысого мальчугана, которому удалось получить заветный росчерк. Раритетный мяч с размашистой закорючкой он нёс перед собой на вытянутых руках, точно самую дорогую реликвию. То-то одноклассники обзавидуются!

Теоретически два самых великих футболиста современности могут пересечься где-нибудь в подмосковной пробке – Криштиану и компания квартируют неподалёку, в каких-то 30 километрах от Бронниц. На поле раньше четвертьфинала их столкновение исключено.