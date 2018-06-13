Гризманн к вам не выйдет. Как прошла тренировка сборной Франции в Истре

Месси тренируется на стадионе имени Сыроежкина, Роналду – на стадионе «Сатурн», Нойер бегает там, где обычно готовятся к матчам игроки ЦСКА, а Гризманн и Погба отрабатывают штрафные на небольшом стадионе с грозным названием «Глебовец». Да, это не сказка. И посмотреть на это можно своими глазами.

На тренировку сборной Франции во вторник собралось куда меньше народу, чем в воскресенье в Бронницах: увидеть Месси и Ко тогда приехало больше тысячи человек. Стадион оказался не резиновым, поэтому большинство поклонников аргентинцев подглядывали через небольшие щели в заборе. Ну, или любовались прекрасной природой вокруг. На «Глебовец» же прошли почти все желающие – всего на трибунах собралось около 700 человек.

Сектор разделился пополам: слева расположились тихие россияне, которые с завороженными глазами смотрели на главных звезд сборной Франции, справа же – громкие французы, которые полтора часа пели, ни на минуту не умолкая.

У группы активных болельщиков был даже заводящий. Парень затягивал первую строчку какой-нибудь кричалки, а потом к нему подключались остальные. “Griezmann on fire” и “Allez Les Bleus” звучали чаще всего.

Оказалось, что «Несокрушимые» (именно это было написано на плакатах, которыми они размахивали) добирались в Москву из Парижа на автобусе.

— Наше путешествие получилось невероятным! Правда, немного долгое – нам все-таки нужен был душ, ха-ха! – рассказал Софьен. — Французская федерация полностью оплатила наше путешествие сюда – они хотели, чтобы мы поддержали команду так, как сегодня. Правда, потом сказали, что мы еще и на матч пойдем, чтобы и там создать классную атмосферу.

— За три дня мы преодолели 5000 километров, — добавил Жон-Паскаль, колоритный болельщик в берете. – Останавливались в Германии и Польше, приехали в Москву только вчера вечером.

Фото: «Чемпионат»

Автобус у группы подобающий. Мало того, что он раскрашен в цвета французского флага, так на нем еще и нанесен девиз – «DavaiLesBleus!».

Фото: «Чемпионат»

Рядом с «Несокрушимыми» расположилось около 70 детей из лицея Александра Дюма. Под конец тренировки ребята шумно делили карточки для автографов, в надежде, что любимые игроки все же подойдут.

Ребята долго ждали сборную, скандировали «Ав-тог-раф!» и пытались докричаться до проходящих вдалеке футболистов, но всё безрезультатно – сборная Франция в полном составе прошла к автобусу и уехала.