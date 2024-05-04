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Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024
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Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение каталонцев позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему сегодня «Кадис», досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

После этого матча отрыв идущего на первом месте мадридского «Реала» от располагающейся на втором месте «Жироны» составляет 13 очков за четыре тура до конца чемпионата Испании. «Жирона» не имеет математических шансов догнать «сливочных».

В предыдущий раз «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» после победы поднялась на второе место. Команда заработала 74 очка. Таким образом, «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

Турнирная таблица Ла Лиги
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