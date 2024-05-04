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«Краснодар» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперёд

«Краснодар» — «Ахмат»: Конате вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и «Ахмат». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

На 46-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате вывел свою команду вперёд.

После 26 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ахмат» заработал 29 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе грозненского клуба голом отметился Иван Олейников. Единственный мяч «быков» забил Кади Боржес.

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