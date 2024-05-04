«Жирона» обыграла «Барселону» в результативном матче 34-го тура Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен с передачи Ламина Ямала. Однако уже через минуту хозяева смогли сравнять счёт: отличился нападающий «Жироны» Артём Довбик, которому ассистировал Иван Мартин. В компенсированное к первому тайму время (на 45+2-й минуте) нападающий Роберт Левандовски вывел каталонцев вперёд, реализовав пенальти.

Во втором тайме хозяева смогли перевернуть ход игры за две минуты: сначала на 65-й минуте первым же касанием забил нападающий Порту с передачи Довбика, а на 67-й минуте хозяев вывел вперёд защитник Мигель Гутьеррес.

На этом голы в матче не закончились. На 75-й минуте Порту оформил дубль. Таким образом, на его счету три результативных действия за 20 минут.

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«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Таким образом, «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.