Лучше откажитесь от этих вещей на арене. Рассказываем, что можно и нельзя приносить на ЧМ.

Что нельзя проносить на стадионы ЧМ. Вы это знали?

Многие уже собрали все необходимые атрибуты для боления и готовятся выдвинуться на стадион. Но знаете ли вы, что у ФИФА довольно жёсткие правила насчёт проноса запрещённых предметов на стадион? Окажись у вас с собой пустая бутылка, стакан или зонт, попавший под бан – и вас запросто могут развернуть прямо на входе.

Давайте разберёмся, что можно, а что нельзя приносить на стадион, чтобы не допустить фатальную ошибку на последнем рубеже.

Календарь группового этапа чемпионата мира-2018

Оружие

Самое очевидное. К нему относятся в том числе предметы для самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки). Нельзя приносить колющие и режущие предметы, ножи, любое холодное оружие.

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Лекарства

Допустимы лекарственные препараты в небольших количествах — но не более одной упаковки, а в сумме — не более семи различных наименований. Препараты можно проносить в любой форме: аэрозоли, капли, шприцы и т.д. Главное, чтобы они были в заводской фабричной упаковке.

Фото: РИА Новости

Экстремистские материалы

ФИФА – организация, категорически не приемлющая любые формы экстремизма, оскорблений и дискриминации. Так что если вас вдруг переклинило, и вы решили ни с того ни с сего «посвятить» плакат условной маме Яя Туре, то лучше не надо.

Реклама

Всё, что касается рекламы – хлеб и вотчина ФИФА. Организация старается максимально заработать на чемпионате мира, так что любые компании, которые попробуют пиариться на турнире, поплатятся за это. Болельщикам тоже стоит быть осторожными и не стараться «продать» какие-то фирмы, не являющиеся официальными партнёрами ЧМ-2018. Запрещены предметы с товарными знаками или другими видами рекламных знаков или информации.

Фото: РИА Новости

Багаж

Если вы приехали из другого города с чемоданом, лучше оставьте его там, где разместились на ночь. С громоздкими сумками габаритами более 75см см по сумме трех измерений вас на стадион не пустят.

Фото: РИА Новости

Компактные транспортные средства

Речь о скутерах, которые не предназначены для перемещения инвалидов. А вот для маломобильных групп населения всё предусмотрено: можно проехать на электрической инвалидной коляске, электрическом 3-4-колесном скутере для той же категории лиц.

То же касается и спортинвентаря: запрещены к проносу велосипеды, скейты и самокаты.

Фото: РИА Новости

Еда и напитки

Скажите любимому бургеру до свидания на входе – на территории стадиона вас встретит новая еда. То же касается напитков в любой форме. И, пожалуйста, без алкоголя. Да и вообще организаторы просят не проносить жидкости в упаковках объёмом более 100 мл.

Фото: РИА Новости

Животные

Лучше оставьте питомца дома, иначе придётся возвращаться. На стадионы запрещено проходить с любыми животными, за исключением собак-проводников, при наличии ветеринарного документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку-проводника. Такие дела.

Фото: РИА Новости

Длинные зонты

Болельщики нередко допускают ошибку, предпочитая зонт-трость маленькому складному зонтику на стадионе. Трудно сказать, чем конкретно насолили организаторам такие зонтики – может, им видится возможность применения их не по назначению? «Все помнят известную французскую комедию, в которой много людей полегло из-за зонта-трости», — сказал в недавнем интервью гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. В общем, не берите с собой длинный зонт, если не хотите срочно бежать сдавать его в камеру хранения.

Фото: РИА Новости

Термосы, фляги

К ним же относятся термокружки и термостаканы – даже пустые. С вероятностью в 100 процентов вам придётся расстаться с любимым тамблером на входе. Вы ведь этого не хотите? Кстати, стеклянные бутылки тоже отправятся в мусор.

Фото: РИА Новости

Вувузелы

Да, легендарные дудки, ставшие популярными после чемпионата мира – 2010 в ЮАР, теперь под запретом. То же касается и других музыкальных инструментов. Не пытайтесь быть оригинальными и не приносите с собой гитару.

Фото: РИА Новости

Не пытайтесь заменить СМИ – это наша профессия

Некоторые болельщики чересчур увлекаются гаджетами, рассказывая о своём опыте пребывания на стадионе. Однако на таких крупных турнирах, как чемпионат мира, посетителей просят воздержаться от использования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также телевизионного и телекоммуникационного оборудования. Всё-таки для этого есть профессионалы – аккредитованные турниром представители СМИ: пишущие журналисты, ведущие, операторы и фотокорреспонденты.

Фото: РИА Новости

Можно ли снимать фото и видео на территории стадиона?

В целом можно. НО! ФИФА особенно трепетно относится к всему медиаконтенту, который поступает из самой чаши стадиона во внешний мир. Организация обладает эксклюзивными правами на весь фото-, видео- и аудиоконтент, который производится на арене во время матча. Если вы решили устроить самодельную трансляцию матча, чтобы ещё и подзаработать на этом, то лучше откажитесь от идеи.

Фото: РИА Новости

Флаги и баннеры

Всё это проносить можно, но следите за размерами: ваши предметы болельщицкой атрибутики не должны быть больше формата 2х1,5 м.

Фото: РИА Новости

Селфи-палки

Алексей Сорокин на днях также пояснил ситуацию с этим модным гаджетом. Если на открытии Кубка конфедераций селфи-палки оказались под запретом, то теперь (ура!) их можно спокойно принести с собой на стадион и использовать по назначению.

Фото: РИА Новости

Что ещё нельзя брать:

— Рабочие инструменты. Да и зачем они могут понадобиться на стадионе?

— Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.

— Движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.)

— Маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

— Бумажные рулоны или бумагу в пачках. Для чего бы они ни понадобились.

— А вот проход на стадион с детскими колясками (трость, прогулочная) разрешен. Но персонал попросит вас разместить их в специальных камерах хранения.

Кроме того, позаботьтесь о том, что с вами нет веществ и предметов, которые:

— Взрываются, вызывают задымление, легко воспламеняются. Откажитесь от пиротехники и аэрозолей.

— Ядовиты, отравляют или даже просто едко пахнут.

— Окисляются (плюс органические перекиси).

— Токсичны и радиоактивны, вызывают коррозию.

— Воздействуют на сознание (наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств).

— Красят. Зачем вам с собой лак для ногтей или гуашь?

— Сыплются. Откуда у вас песок в карманах?