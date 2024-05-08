Генрих Мхитарян отрицательно высказался об идее продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о своём возможном переходе в саудовскую команду.

«Приглашая сильных игроков, они хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя. Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта. Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений — это совсем другое», — приводит слова Мхитаряна «Sputnik Армения» со ссылкой на интервью армянскому телевидению.

Напомним, армянский футболист выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за миланскую команду 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.