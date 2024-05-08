«Возможно, вы никогда не увидите финал ЛЧ». Ротен высказался о вылете «ПСЖ» из турнира

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал игроков французской команды после вылета от дортмундской «Боруссии» (общ. 0:2) из Лиги чемпионов.

«Они постоянно говорят о старте проекта. Но ребята, это был финал! И возможно, вы никогда больше не увидите финал Лиги чемпионов… Я видел «ПСЖ» в финале один раз. И мне сказали, что поражение не имеет значения, мол, скоро все увидим во втором финале. Я всё ещё жду его», – приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

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