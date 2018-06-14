Признайтесь, вы тоже в шоке от победы сборной? Рассказываем, как в соцсетях отреагировали на первый матч нашей команды на чемпионате мира.

«Кто первый пропустил, тот отдаст всю нефть!»

Сборная России поразила всех в дебютном матче на домашнем чемпионате мира, победив Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Болельщики не верят своим глазам: неужели команда Черчесова наконец-то принесёт приятные эмоции?

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Даже арабские шейхи разводят руками. Владимир Путин не знает, что им ответить.

А может, на самом деле нам всё это привиделось, и мы смотрели видеоигру, в которую играли главы государств?

«Сделка есть сделка. Кто пропустит первый мяч, тот отдаст всю нефть».

А вот чем занимались саудовцы во время матча, по версии арабских болельщиков.

Что сделает наследный принц Саудовской Аравии, когда после матча встретит игроков своей сборной?

Похоже, что груз, упавший на плечи Станислава Черчесова перед стартом чемпионата мира, постепенно начал рассеиваться.

Есть те, кто до сих пор не верит, что это была наша сборная.

А есть и те, кто по-прежнему не верит, что мы выйдем из группы.