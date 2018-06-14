Черчесов – красавчик! Его Россия вынесла Саудовскую Аравию

Черчесов был прав.

И в том, что тактику и стратегию мы увидим 14 июня, во время первого матча.

И в том, что футболистов будут любить не за слова, а за результат.

И в том, какой выбор футболистов он сделал.

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Да, это была вялая и слабая Саудовская Аравия. Да, это только сегодняшний день, до Египта и Уругвая. Но мы должны зафиксировать, что тренер сборной России – абсолютный красавчик.

Всех порвём! Время верить в Черчесова, Дзюбу и сборную (видео) Пост позитива. И очень много дикого видео.

Узнаваемость

И здесь нечего долго расписывать. Пусть РФС не сделал сериала из участия команды в домашнем чемпионате мира, пусть до турнира мы были тише Саудовской Аравии и добились того, что страна получила никому не известную команду.

Так что перед матчем, когда я шёл в народ и просил девушек назвать хотя бы пять футболистов команды, был уверен, что обречён на провал.

Они знали Акинфеева, Смолова, Дзюбу и братьев Березуцких. На этом всё.

Зато теперь, после этого разгрома, они выучат фамилию ретивого Головина, вспомнят Игнашевича и откроют для себя нового Газика (Юру Газинского), который обрадовал Владимира Путина намного сильнее, чем Валерий Газзаев во время прямой линии.

Они не подвели. Страна, учи их имена. Центральные каналы, запускайте ваше чёртово колесо восторга. Россия, делай праздник даже из такой победы – мы это так хорошо умеем, когда захотим.

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Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

Тактика

Давайте честно – было бы жутко, если бы Черчесов, как баран, упирался в схему 3-5-2 и не искал новые варианты с учётом ухода ключевых игроков. Без Джикии, Березуцких, Васина и Кокорина эта схема полностью разваливалась.

Да, я лично критиковал тренерский штаб за однотипный строенный центр Головин-Кузяев-Зобнин, дополненный вингерами Самедовым и Жирковым, но Черчесову, похоже, это сочетание тоже не понравилось. В игре с Турцией он попробовал что-то похожее на 4-4-2. Первые намётки приглянулись, шла речь о качественном рывке, а уж с Саудовской Аравией команда раскрылась.

Теперь понятен и невероятный акцент на прессинг. В отличие от нас, Черчесов знал, что саудовцы приедут играть в «Барселону» — катать мяч у своих ворот, пропагандировать мелкий пас, но трепетать при агрессивном, коллективном отборе. Черчесов не стал придумывать ничего кружевного — именно выжидательная игра с резкими переходными фазами разбивала низкое качество и низкую дисциплину футболистов Саудовской Аравии. И уже в первом тайме стало понятно, что счёт будет крупным.

Сегодня закончатся вопросы и по выбору футболистов.

Почему вечно травмированный Черышев? Смотрите голы — даже Путин, возможно, полюбит футбол.

Откуда взялся Газинский? Из «Краснодара» и с Дальнего Востока — и теперь забил первый гол на домашнем чемпионате мира.

Почему маринуют Дзюбу? Потому что он вылетает на поле злым на весь мир и тут же забивает.

Где Денисов? На сегодня этот вопрос снят, молодые в порядке. Так же как снят вопрос, зачем «Ювентусу» Александр Головин.

В течение этих полутора лет меня упрекали за недостаточную критику Черчесова, потому что я предлагал спрашивать за конечный за результат.

На сегодня, повторю, он такой.

Тренер выдержал пресс и собрал новую команду.

Тренер придерживался одной линии и не терял себя.

Тренер не изменился.

После этой победы он вёл себя даже скромнее, чем на пресс-конференциях после поражений, хоть прямо перед началом общения со СМИ ему и позвонил президент Путин.

— Вы заткнули рты критикам? – спросили у Черчесова, и он мог ответить, как Олег Знарок.

— Я никому ничего не затыкал, неправильно так говорить, — сказал тренер в обычной манере. — Мы просто работаем, всех уважаем и делаем своё дело.

Черчесов – он такой, как есть. И сегодня он красавчик. А команда у него – супер!