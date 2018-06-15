«Самый счастливый человек сейчас — Гинер»

Пользователи «Чемпионата» о прекрасном старте сборной России на домашнем чемпионате мира.

Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018



grusader:

— Газинский передает привет хейтерам; Черышев – травмам. Дзюба – Манчини. Головин – «Ювентусу». Смолов – РФПЛ.

Головин: рад, польщён интересом со стороны «Ювентуса»



liverpool100:

— «Старая синьора» такими темпами пожалеет, что до ЧМ не оформила переход Головина. Ценник может вырасти на порядок.

Кутепов: сборная Саудовской Аравии ничем не удивила Россию в матче открытия ЧМ



ardoxer:

— Кутепов тоже. Имел хорошие шансы срезать в свои ворота.

Дзюба: когда увидел мяч в сетке после своего удара, я чуть не взорвался



tetzlaff:

— По сравнению со Смоловым, в этой игре, Дзюба — Мирослав Клозе.



keep-calm-and-valera:

— Сказал, каксаудит)

Кутепов: Салах задёргает нас рывками? Ну пускай, раз на раз не приходится



BeYouSelf:

— Запретите Кутепову давать интервью. Ну, пожалуйста.

Путин позвонил Черчесову и поздравил с победой над сборной Саудовской Аравии



rostovkaraganda:

— В ответ Станислав Саламович пригласил Владимира Владимировича в душ, но тот вежливо отказался.

Радимов: а наша ли это сборная?



vincitore:

— Глава USADA: ну я же вам говорил!!!

Дм. Черышев – о дубле сына в матче открытия: я самый счастливый человек на свете



tverskoyfanboy69:

— Ребята, да что говорить! Я-то, обычный болела, сижу и радуюсь, как-будто ЛЧ взяли))) А если бы мой сын на ЧМ дубль(!) положил, то я бы вообще до небес прыгал)))) Искренне рад за Вас, Дмитрий Николаевич!



tipson:

— Самый счастливый человек на свете сейчас Гинер.

Головин: победа в первой игре придаст сборной России психологической уверенности



alexmoran:

— Интересно, на сколько игрок может подорожать за 90 минут?

Ну что, выйдем из группы?



787888:

— Нет.