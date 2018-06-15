«Самый счастливый человек сейчас — Гинер»

Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018
grusader:
— Газинский передает привет хейтерам; Черышев – травмам. Дзюба – Манчини. Головин – «Ювентусу». Смолов – РФПЛ.
Головин: рад, польщён интересом со стороны «Ювентуса»
liverpool100:
— «Старая синьора» такими темпами пожалеет, что до ЧМ не оформила переход Головина. Ценник может вырасти на порядок.
Кутепов: сборная Саудовской Аравии ничем не удивила Россию в матче открытия ЧМ
ardoxer:
— Кутепов тоже. Имел хорошие шансы срезать в свои ворота.
Дзюба: когда увидел мяч в сетке после своего удара, я чуть не взорвался
tetzlaff:
— По сравнению со Смоловым, в этой игре, Дзюба — Мирослав Клозе.
keep-calm-and-valera:
— Сказал, каксаудит)
Кутепов: Салах задёргает нас рывками? Ну пускай, раз на раз не приходится
BeYouSelf:
— Запретите Кутепову давать интервью. Ну, пожалуйста.
Путин позвонил Черчесову и поздравил с победой над сборной Саудовской Аравии
rostovkaraganda:
— В ответ Станислав Саламович пригласил Владимира Владимировича в душ, но тот вежливо отказался.
Радимов: а наша ли это сборная?
vincitore:
— Глава USADA: ну я же вам говорил!!!
Дм. Черышев – о дубле сына в матче открытия: я самый счастливый человек на свете
tverskoyfanboy69:
— Ребята, да что говорить! Я-то, обычный болела, сижу и радуюсь, как-будто ЛЧ взяли))) А если бы мой сын на ЧМ дубль(!) положил, то я бы вообще до небес прыгал)))) Искренне рад за Вас, Дмитрий Николаевич!
tipson:
— Самый счастливый человек на свете сейчас Гинер.
Головин: победа в первой игре придаст сборной России психологической уверенности
alexmoran:
— Интересно, на сколько игрок может подорожать за 90 минут?
Ну что, выйдем из группы?
787888:
— Нет.