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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Сборная России начала с разгрома – комментарии читателей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Евгений Гинер
Андрей Панков
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
«Самый счастливый человек сейчас — Гинер»
Пользователи «Чемпионата» о прекрасном старте сборной России на домашнем чемпионате мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018

grusader:
— Газинский передает привет хейтерам; Черышев – травмам. Дзюба – Манчини. Головин – «Ювентусу». Смолов – РФПЛ.

Головин: рад, польщён интересом со стороны «Ювентуса»

liverpool100:
— «Старая синьора» такими темпами пожалеет, что до ЧМ не оформила переход Головина. Ценник может вырасти на порядок.

Кутепов: сборная Саудовской Аравии ничем не удивила Россию в матче открытия ЧМ

ardoxer:
— Кутепов тоже. Имел хорошие шансы срезать в свои ворота.

Дзюба: когда увидел мяч в сетке после своего удара, я чуть не взорвался

tetzlaff:
— По сравнению со Смоловым, в этой игре, Дзюба — Мирослав Клозе.

keep-calm-and-valera:
— Сказал, каксаудит)

Кутепов: Салах задёргает нас рывками? Ну пускай, раз на раз не приходится

BeYouSelf:
— Запретите Кутепову давать интервью. Ну, пожалуйста.

Путин позвонил Черчесову и поздравил с победой над сборной Саудовской Аравии

rostovkaraganda:
— В ответ Станислав Саламович пригласил Владимира Владимировича в душ, но тот вежливо отказался.

Радимов: а наша ли это сборная?

vincitore:
— Глава USADA: ну я же вам говорил!!!

Дм. Черышев – о дубле сына в матче открытия: я самый счастливый человек на свете

tverskoyfanboy69:
— Ребята, да что говорить! Я-то, обычный болела, сижу и радуюсь, как-будто ЛЧ взяли))) А если бы мой сын на ЧМ дубль(!) положил, то я бы вообще до небес прыгал)))) Искренне рад за Вас, Дмитрий Николаевич!

tipson:
— Самый счастливый человек на свете сейчас Гинер.

Головин: победа в первой игре придаст сборной России психологической уверенности

alexmoran:
— Интересно, на сколько игрок может подорожать за 90 минут?

Ну что, выйдем из группы?

787888:
— Нет.

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