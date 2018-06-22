Мёртвые собаки на Красной площади! Хватит это терпеть!

Девушкам не рекомендуют знакомиться с итальянскими болельщиками, а в России высмеивают фейковые твиты западных недоброжелателей.

21 июня в социальные сети попало изображение лежащих на асфальте и явно страдающих собак. Автор твита снабдил его подписью: «Собаки, убитые в России перед чемпионатом мира. Наслаждайтесь футболом!»

Внимательные блогеры тут же отметили, что данное фото было сделано вовсе не в России, а в Пакистане, и сразу указали источник.

Шутки не заставили себя ждать: «О, нет! Это проделки Кремля! Путин это сделал!»

Бразильцы уже вовсю празднуют провал Аргентины на старте группового этапа чемпионата мира. Даже переиначили известную итальянскую песню «Bella, Ciao» на свой лад, уже провожая Месси, Дибалу, Маскерано и других с турнира.

Когда австралийцы анализируют свой состав сборной, загадок больше, чем ответов. «Величайшие нерешённые загадки человечества».

У Франции были другие проблемы в матче с Перу. Несмотря на победу над Перу, у некоторых болельщиков возникло ощущение, что кого-то не хватало.

«Когда ты в контратаке, но Канте – опорный полузащитник».

Немного иронии, хотя реальная ситуация и не соответствует действительности: «Как же, наверное, фигово Мохамеду Салаху быть с 10 бестолковыми идиотами, которые не умеют играть в футбол. А ещё хуже – когда он играет за сборную». Не в обиду «Ливерпулю».

«Твиттеры» зарубежных изданий продолжают делиться культурными ценностями с любителями футбола. The Independent, например, хвалит экспозицию Российской академии художеств, которая организовала в Москве выставку «Бодобно богам», изобразив звёзд мирового футбола в образах известных исторических личностей. Здесь и Роналду, и Месси, и другие топ-игроки.

А ещё кто-то выложил фотопортрет Лионеля Месси, составленный исключительно из футбольных стикеров.

Продолжают обсуждать запомнившийся многим кульбит игрока сборной Ирана Мохаммади в матчей с Испанией.

«Сделайте эту комбинацию клавиш в локализации FIFA для Ирана, EASports!»

Кадр эпизода стал настолько популярен, что теперь используется не только для футбольных заголовков.

Болельщики продолжают прибывать в города России. Местных девушек предупреждают: будьте бдительны и выбирайте кавалеров аккуратно.

А сборная России продолжает готовиться к последнему матчу в своей группе. Игра с Уругваем многое решит, так что стоит поберечь пальцы.