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Черчесов рассказал, за что однажды оштрафовал футболиста на € 4,5 тысячи

Черчесов рассказал, за что однажды оштрафовал футболиста на € 4,5 тысячи
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Бывший главный тренер сборной России, венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов рассказал о самом крупном штрафе, который выписывал футболисту в ходе своей тренерской карьеры.

«По‑моему, самый большой штраф был € 4500 — за то, что человек въехал на машине в заправку. Был ли футболист трезвым? Я не знаю, это было в другой стране. Вот такой штраф был», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». Сейчас в СМИ ходят слухи о возможном возвращении Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

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