«Тамбов похож на Небраску». Путешествия американцев в России

Во время распределения билетов на чемпионат мира многие удивлялись, что на втором месте по продажам стоит Америка. Как, что и зачем – ведь американская сборная не пробилась на чемпионат мира. На удивление, за всё время турнира (а прошло уже восемь дней) американцы нам почти не встречались. Может, они как-то умело смешивались с толпой или не заглядывали на карнавал на Никольской – кто их знает. Так было, пока мы случайно не перепутали их… с англичанами.



— Британская пресса… — начала было я.

— Воу, подождите! Мы из Америки, — прервал меня парень и засмеялся.

Оказалось, что братья-близнецы Тиджани и Фарис, а также их отец Сами — американцы с тунисскими корнями. Их отец родом из Туниса, а мама американка. У них двойное гражданство, с самого рождения они живут в США, но всем сердцем переживают за сборную Туниса.

Шведский болельщик пожил у игрока сборной. И вот почему Всем бы такого арендодателя!

— Мы просто любим чемпионат мира, — отвечает один из близнецов на мой вопрос, почему американцы вообще приехали на чемпионат мира. — То же самое случилось и в Бразилии – туда поехало много наших. Я даже так скажу: мы просто любим спорт. И готовы тратить на это огромные деньги.



— Мы здесь для того, чтобы болеть за Тунис. Они могут удивить! — подхватывает другой.

— Трудно было купить билеты?

— О, это к папе! У него на это рука набита, он всё покупал.



— Да, было непросто, — подхватывает глава семейства. – Но мне всё же удалось купить билеты на все матчи Туниса. Первая категория! Лучшие места.



По России семья передвигается на машине. Они взяли небольшую иномарку напрокат в Москве, оттуда и поехали в Волгоград.

«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018 Журналистку немецкого ТВ мило поцеловал в щёчку болельщик во время прямого эфира. Она посчитала это сексуальным насилием.

— Нам очень нравится, — делится Фарис. — В принципе могу сказать, что всё так, как мы и думали. Вот мы ездим на машине, смотрим по сторонам и понимаем: ничего удивительного, всё так и должно быть. Очень похоже на Америку. Только чуть побольше. Вы вообще представляете, как выглядят американские города?



— Ну, я видела их в фильмах.

— Ха! Так вот, города очень похожи на Россию. Знаете Небраску? Тамбов на неё похож!

— Ого!

— Да, мы тоже не ожидали, — реагирует на моё удивление Фарис.



— Есть то, что действительно оказалось правдой, – люди и правда не так уж и часто улыбаются. Но если ты начинаешь с ними разговаривать, они с тобой очень милы. Никаких проблем! Кроме дорог плохого качества, — посмеялся Тиджани.



На вопросы о политике братья отвечали одинаково – это их не касается, потому что они не особо приветствуют то, что сейчас просходит в их стране.



— Нас вообще не волнует политика. Трамп идиот! – выдаёт Тиджани. — Тупой. Так что всё это вообще неважно. На время чемпионата мира мы вообще забываем обо всём, что касается политики. Сейчас всё, что важно, – это футбол.