Увидеть Криштиану и не умереть. В прямом смысле

Мы встретились в одном купе поезда Нижний-Новгород – Самара. Я ехал на матч сборной России, а мой новый друг Саидшо Рахматов возвращался к себе в Саранск, и вскоре должен был сойти, не доехав до Самары. Весёлый парень вечно улыбался, и нормально реагировал на все шутки.

Совершенно случайно я спросил, что это у него на руке? «Потрогай, — ответил, — ты будешь в шоке». Под кожей находилась сильно пульсирующее инородное тело. Что с тобой, друг? Тогда Саидшо и рассказал мне свою историю, а после долгих уговоров, ведь парень он скромный, разрешил написать про него.

— Расскажите, где вы родились, чем занимаетесь?

— В городе Душанбе в Таджикистане, а потом с родителями переехал в Саранск. До сих пор учусь в медицинском институте. Сейчас взял академический отпуск, так как стоимость обучения 185 тысяч рублей, трудно такие деньги платить. Поэтому хочу перевестись на бюджет на кафедру генетики. Там легче работать — меньше физического труда. В медицине восемь лет нужно посвятить учёбе, а с таким диагнозом как у меня, кто знает, проживу я столько или нет.



— Когда узнали о том, что у вас отказали почки?

— Всё произошло на первом курсе института, мне было 19 лет. У меня подскочило давление под 180-210. Весь день меня лечили, я ездил по больницам, сдал полные анализы и на биохимию. Результаты были очень плохие. Хорошо, что попался хороший врач-нефролог, она мне очень помогла и продолжает это делать сейчас.



— Какой был диагноз?

— У меня отказали обе почки. На УЗИ мне говорили, что почек нет, они становятся всё меньше и меньше. Выход – пересадка, трансплантация почек. Приходилось в неделю три раза по четыре часа ездить на чистку крови, так было до июня 2017 года. Всё очень быстро происходило, я сам не понял, что случилось со мной. Самостоятельно ходить не мог, нуждался в сопровождающем лице.



— Как вас удалось спасти?

— В июне 2017 года мне решили пересадить почку. Мои три родных брата сдали анализы на совместимость, но вмешался отец. Он сказал, что отдаст свою почку, так как ему 60 лет и он всё видел в этой жизни.



— Никто из братьев не пытался отца отговорить?

— Останавливали, но он всё решил сам. Так что 8 июля 2017 года мне пересадили его почку. Можно назвать это вторым рождением.



— У вас на руке очень необычное уплотнение, что это?

— Это фиста, она вшита мне в руку. Она играет большую роль, когда ездишь на гемодиализ она помогает. Бывают и другие фисты, их много разных.

Фото: «Чемпионат»

— Ваша жизнь сильно изменилась после этого?

— Конечно, я чувствую себя необычным человеком. Теперь мне всегда нужно принимать лекарства, очень серьёзные таблетки, каждый месяц сдавать анализы, биохимию и концентрацию. По результатам мне рекомендуют лекарства. А ещё нужно ездить к трансплантологу в Москву или в Нижний Новгород. Немного трудно.

— Немного? Я по вам вижу, что вы улыбчивый парень, но неужели «немного» трудно так жить?

— Трудно – это гемодиализ, то что со мной было до пересадки. Под диагнозом хроническая недостаточность почек человек постоянно проходит чистку крови. Так как твои почки не работают, вместо них всё делает аппарат, к которому тебя подключают.

— Как часто вам нужно сейчас сдавать анализы?

— Каждый месяц один раз. Не знаю, что будет после того, как пройдёт год с момента пересадки.



— Вам самому приходится платить?

— Нет. Я инвалид первой группы, так что платит государство. За операцию сам заплатил, поэтому сейчас семье приходится выплачивать долг.



— Не думали обратиться к условному «Первому каналу», чтобы вам помогли собрать деньги?

— Нет. До операции мне помогли студенты Мордовского Государственного Университета института медицины. Также наш бывший ректор – Наталья Шамиловна и мой двоюродный брат Зиеваддин очень помогали.

Лекарства, которые приходится принимать Саидшо

— Как ваши друзья отреагировали на то, что с вами произошло?

— Помогали, не было таких, кто бы отвернулся.



— У вас была девушка на тот момент?

— Да, но давайте закроем эту тему. Не хочу говорить об этом моменте.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Мне ничего нельзя. Спортом заниматься профессионально нельзя, поэтому занимаюсь дома немного. Работать я не могу, так как инвалид. Получаю пенсию по инвалидности.



— Что входит в список запрещённых для вас вещей?

— Алкоголь, табак – совсем нельзя. Нельзя даже стоять рядом с курящим. Сладкое под запретом, в особенности шоколад, бананы. Солёное, острое и жирное тоже нельзя.



— Чего не хватает больше всего?

— Я не рассуждаю так. Я счастлив, что я живу. Жизнь — это самое лучшее, что у меня есть. На бумаге я инвалид, но я же всё равно могу делать то, что я хочу: гулять, ходить в магазин, в больницу ходить на своих двоих ногах. Это большое счастье. Я очень люблю шашлычок, но жаренное мясо мне нельзя.



— Что касается интимной жизни, есть запреты?

— Сексом можно заниматься, но только если анализы хорошие. Если всё в норме, то хоть каждый день, а так – раз в неделю. Но сами понимаете, после всей этой истории – такой возможности у меня не было, я не то чтобы очень популярный парень среди девушек.

— Сейчас мы с вами вместе едем на футбол. Вы до этого были на матчах?

— В Саранске ходил на Перу – Дания и Япония – Колумбия. В Нижнем Новгороде был на игре Англия – Панама. Сейчас я возвращаюсь в Саранск на Португалия – Иран – это для меня самый важный матч.



— Но вам же нельзя волноваться и испытывать сильный стресс…

— Да, но я болею за Криштиану Роналду и просто обязан его увидеть.



— Как вы будете болеть за него в матче Португалия – Иран? Придётся сдерживать себя.

— Я умею контролировать свои эмоции. При сильных эмоциях у меня начинает подниматься давление, могу и умереть.



— Не боитесь?

— Я очень люблю футбол, так что не боюсь. Главное, что я живу и могу увидеть Роналду (улыбается).

— О чём вы мечтаете?

— О доме с участком. Ещё хочется, чтобы Роналду подошёл когда-нибудь ко мне лично, но это невозможно.



— Почему именно за Криштиану болеете?

— Криштиану – просто очень крутой футболист, кумир и пример для подражания. У меня был очень трудный год, поэтому возможность просто ходить на футбол и получать удовольствие от всего, что происходит – это лучшее, что может быть.

— Вам нужно употреблять сильнодействующие лекарства, но на стадионах их запрещено проносить, как решаете эту проблему?

— У меня есть специальное разрешение, где всё прописано.

Саидшо Рахматов и Никита Кузин Фото: «Чемпионат»

— Сами играли в футбол?

— Раньше да, выходили с друзьями. Сейчас можно чуть-чуть поиграть, но без напряжения. Хочется, конечно, но нужно постоянно думать о здоровье.



— Вы думаете о том, что можете умереть?

— Когда хожу на консультации транспонтолога, то вижу людей, у которых через два-три года происходит отторжение трансплантированной почки. Поэтому я не знаю, сколько проживу. Просто надеюсь на лучшее. А сейчас осуществиться моя мечта – я увижу Криштиану Роналду. Это дорого стоит.

Вот такие болельщики путешествуют по России на чемпионате мира! Увидите этого смелого и не унывающего парня – обязательно улыбнитесь, ведь он улыбается всегда.