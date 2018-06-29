Английский хулиганизм умер. Виноваты русские фанаты

Россия заводила англичан как могла. В центре Калининграда британская толпащедро опаивалась водкой с пивом и не окружалась полицией, а на самом стадионе получала привилегии в виде текста гимна на табло. Но даже с этим пьяным караоке мы, возможно, услышали самые унылое исполнение «God save the Queen» в истории чемпионатов мира. Показалась, что страна, породившая околофутбол, пела своей культуре похоронную песню.

Фото: «Чемпионат»

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Хотя сборной Англии именно сейчас и нужна поддержка безумных фанатов, потому что команда Саутгейта имеет уникальный шанс остаться на чемпионате мира до самого конца. И всё благодаря матчу с Бельгией, который со стороны был даже бессмысленнее игры России с Уругваем. В нашей группе можно было рубиться хотя бы за сам факт победы – пусть к тому моменту лидерство и не давало никакого преимущества перед 1/8 финала.

Бельгия не побоялась сложной сетки плей-офф. Впереди – много топ-соперников А пока разбит второй состав Англии.

Но здесь, в Калининграде, обеим командам, имеющим равные показатели, выгоднее было проиграть. Да, с одной стороны, первое место в группе выводило бы тех же англичан на Японию — сборную, запомнившуюся тем, что выход в следующую стадию ей обеспечил довольно вонючий дух fair play. Но, с другой, в четвертьфинале их ждал бы главный фаворит турнира – Бразилия.

И это вы называете фэйр-плей? Япония обошла Сенегал. Это было очень честно.

Попадание же со второго места на колумбийцев, с перспективой сыграть в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, выглядело куда симпатичнее. Поэтому если Черчесов несколько дней назад просто дал отдохнуть ключевым футболистам, то Саутгейт и Мартинес решили просто выпустить вторые составы.

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Чуть менее удачливыми в поддавках оказались бельгийцы, потому что Андан Янудзай неожиданно попал в девятку с угла штрафной и принёс своей команде победу. Впрочем, лучше всего этот успех характеризовало празднование. Миши Батшуаи, и так запоровший больше всех моментов на турнире, после гола со всей силы пнул мяч по пустым воротам, но попал в штангу и получил «хедшот» рикошетом.



Примерно таким хитрым выстрелом в голову Англия заранее лишила полуфинала суперярких Бразилию или Бельгию, а сама постелила себе ровную дорогу к матчам за награды.

Фото: «Чемпионат»

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И британцам безо всякого сарказма хочется пожелать победного пути по России.

Вот, Гарета Саутгейта много критиковали за слишком уважительную позицию по России, — в случае успеха он может стать героем нации.



Будет радостно и за политиков, которые перечили идиотам, предлагавшим не пускать сборную на чемпионат мира. Теперь они смогут сказать счастливому народу: «мы говорили вам правду».

Заслужат триумф и те 2000 человек, которые не испугались фанатской «армии Путина» и не поверили пропаганде, а просто приехали в эту «страшную и опасную Россию» и поддержали свою страну как могли.



Да, они не очень слаженно спели гимн и вообще не гремели на трибунах.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Да, их самым злым перфомансом в городе стал всего лишь исполняемый с особой ненавистью заряд: «Пока, Германия». Хотя меня лично поразило другое: во время одной из песен британцы подбрасывали пиво над головой, а потом как милашки ходили с пакетами и собирали пустые бокалы с так и не растоптанной клумбы.

Да, они не только не смогли прогнать бельгийцев, занявших бар в отеле сборной Англии и очевидно мешавших спать футболистам, но и вместе с ними пели знаменитую «Don’t take me home».



Но они хотя бы всегда были рядом и, например, развешивали баннеры своих городов по периметру всего стадиона. Куда футболист не посмотрит – всё равно вспомнит, для кого играет.

Фото: «Чемпионат»

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Ну все те хулиганы, которые сначала уничтожали Марсель, а потом уничтожались тремя сотнями русских фанатов, — могут теперь сидеть дома и перебирать оправдания.

Помешали расстояния? Смешно – до России три часа лёта.



Дорого? Билет до Москвы и обратно стоит 200 фунтов.



Пресса напугала? А вы кто: хулиганы или трусы?



Ответ не нужен, потому что, по факту, два года назад 300 русских хулиганов в Марселе добились главной цели – скинули тех, на кого равнялись. Так что массовый отказ англичан от реванша в России после Франции – это медицинский факт смерти непримиримого британского околофутбола.



Заворачивайте.



R.I.P.



Впрочем, нашему тоже вряд ли много осталось.