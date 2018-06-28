Бельгия не побоялась сложной сетки плей-офф. Впереди – много топ-соперников

Говорят, что контрольные матчи нельзя называть товарищескими, но матч в Калининграде долго был именно товарищеским. Кевин Де Брёйне по ходу разминки мило общался с Фабианом Делфом, Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд – с Дэнни Роузом. Второй вратарь англичан Джек Батленд разминал Джордана Пикфорда прямо на поле, когда команды уже полностью вышли на второй тайм. Минимум жёстких стыков. Редкие, превращавшиеся в карточки, свои же болельщики встречали аплодисментами. Да, бельгийцы хлопали жёлтой карточке бельгийца Дендонкера.

Даже фанаты Бельгии и Англии до матча вели себя слишком мирно. Обычно в центре города слишком много шума – две армии болельщиков надрывают связки и перекрикивают друг друга. А бельгийцы и англичане устроили в центре Калининграда мирный пикник – развесили флаги, разбили свои «лагеря» по разные стороны центральной площади. Флагов и ярких костюмов больше, чем громких речёвок. Стаканов из-под пива – ещё больше.

ЧМ-2018. Англия — Бельгия — 0:1. Англичане не захотели к Бразилии. Как это было Онлайн-трансляция матчей группы G Англия – Бельгия, Панама – Тунис.

Турнирные расклады превратили матч в фарс. Англия и Бельгия подошли к матчу с одинаковыми показателями набранных очков, забитых и пропущенных мячей. Англичане были выше только за счёт меньшего количества карточек. Худшая команда в паре получала более сильного соперника в 1/8 финала – сборную Колумбии, зато потом получала себе несложную сетку, в которой финал чемпионата мира кажется реальностью. Сетка для лучшей команды была сложнее: высокий риск матча с Бразилией в четвертьфинале, а потом – Уругвай, Франция, Аргентина или Португалия, если всё сложится.

Роберто Мартинес заранее сказал, что сделает матч тестом для игроков резерва – правда, его ротация всё равно удивила. Из основы остались только Куртуа и Боята, ставший незаменимым после травмы Венсана Компани. Гарет Саутгейт тоже оставил в запасе всех ключевых игроков, кроме Пикфорда и Стоунса.

Англия чуть подстроила стиль под соперника – она чаще, особенно в первые 10-15 минут, использовала диагональные передачи и забросы за спины защитникам под рывки Джейми Варди. Форвард «Лестера» забегал за Вермалена и Дендонкера, но останавливался Дедриком Боята. Основа тактического плана Бельгии осталась неизменной, команда всё ещё максимально использовала короткий пас и строила чёткую геометрию атаки. Разницу делал Маруан Феллайни. Немного нескладный бельгиец добавил команде прямолинейности – цеплялся за длинные передачи, скидывал мячи под рывки Батшуайи и Янузая. А заодно приносил пользу команде на стандартах.

После активного старта с серией рывков Варди болельщики стали слишком много свистеть. На 35-й минуте – когда за воротами Пикфорда сорвали волну. Пять минут спустя – когда Бельгия беспечно играла в перепас в центральном круге, а англичане даже не срывались в прессинг. Со свистком Дамира Скомины на перерыв засвистел весь стадион: остроты стало слишком мало, а самым опасным во второй половине первого тайма стал громкий шумовой сигнал над стадионом, встреченный уже фанатским шумом.

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Второй тайм мог пройти в такой же обстановке спокойствия, однако Аднан Янузай добавил матчу шума. Этнический косовар, начиная карьеру в «Манчестер Юнайтед», получал предложение от сборной Англии, но выбрал Бельгию. А теперь ещё и обидел Англию красивым голешником. Янузай получил мяч на углу штрафной, подождал, выверил удар и закрутил мяч верхом под дальний угол. Пикфорд немного дотянулся до мяча, но не спас англичан. Вдохновлённый голом, Янузай попробовал забить похожим ударом – блокировали.

Гол встряхнул игру, свободного пространства стало больше. Просто команды распоряжались им как-то странно. Маркус Рашфорд, выйдя один на один с вратарём после проникающего паса, очень неудачно пробил по воротам в ситуации, когда обязан был реализовать момент. Бельгия создала серию полумоментов, но до удара из убойной позиции не довела ни одного. В концовке бельгийцы были ближе ко второму голу и с каждой перепасовкой перед своей штрафной добирали уверенности. Возникло ощущение, что Бельгия всей командой работает на гол Феллайни – но забить Англии он не смог ни после мясорубки в центре штрафной, начатой прострелом Батшуайи, ни после красивой комбинации с пасом на угол вратарской.

После матча с Тунисом у Роберто Мартинеса уже спрашивали, будет ли его команда специально проигрывать Англии, чтобы потерять лидерство и получить более простую сетку турнира. Мартинес ответил, что это неправильно, и судьба наказывает за выбор соперника для себя. Сборная Бельгии подтвердила слова тренера. Жёсткая сетка плей-офф её не пугает.