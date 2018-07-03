«Проясним — это точно не заслуга Путина». СМИ Англии и США — о сборной России

Washington post (США)

«Россия, у которой может быть недостаточно опыта, но не занимать дисциплины и самоотдачи, прошла в четвертьфинал. Три недели назад мало кто верил, что команда вообще выйдет из группы, но теперь, попав в половину турнирной сетки попроще, хозяева могли бы сделать ещё шаг или два.

Благодаря тактике хозяев и несовершенствам гостей матч превратился в шахматную партию. С тем лишь отличием, что шахматы были бы более увлекательны. Испанцы любят владеть мячом, русские позволили им это делать. И всё. Если бы не громогласные болельщики, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина и его жену Настю, стадион превратился бы в одну из самых больших в мире спальных зон».

Washington post: «Уродливо, но всё равно прекрасно».

Фото: «Россия укрылась от Испании в бункере и добилась феноменального успеха».

ESPN (США)

«Победу России здесь запомнят, и надолго. Любители футбола и эксперты будут вспоминать её как великое достижение команды, от которой практически все ждали разочарования. Но помимо этого игра россиян запомнится как образец дисциплинированной группы игроков, которые исполнили задуманное и одолели футбольную державу, которая так и не сыграла в полную силу».

CNN (США)

«Оборона одолела атаку. Несмотря на тотальное владение мячом и территорией, бывший чемпион мира был далёк от того, чтобы быть убедительным в противостоянии с дисциплинированным соперником».

SBNation (США)

«До этого момента нынешний чемпионат мира был самым увлекательным в моей жизни. На групповом этапе команды нас как следует побаловали: сборные неслись в атаку, демонстрировали разные стили игры, забивали голы, так много голов. Классических голов. Голов мирового уровня. Были и камбэки, и разочарования. Была и драма, и интрига, игроки блистали… И, боже, вы помните все эти прекрасные голы?

Но в воскресенье мы треском спустились с небес на землю. В первом же матче между Испанией и Россией не было ничего, кроме этих 1100 пасов испанцев. Был гол в свои ворота и пенальти, потом Россия упаковала 10 человек в своей штрафной, а Испания 120 минут мучилась с пасами. После этого была серия пенальти, которая оказалась более напряжённой и увлекательной, но помимо этого – уффф. Все четыре команды этого дня старались выгрызть результат и добились этого, разными способами. Но в итоге мы увидели скучный футбол. Надеюсь, что этот день был всего лишь аномалией».

The New York Times: «Рёв, который вы услышали, донёсся из России. Их команда отправила испанцев паковать вещи».

USA Today (США)

«Давайте сразу проясним на случай, если он это читает: Путин не мог подстроить такой результат на чемпионате мира. Несмотря на шутки в социальных сетях о том, что президент России как-то повлиял на исход драматичной серии пенальти, это явно не его заслуга. Всё дело в невероятном самообладании и храбрости, в которые добавили толику удачи – благодаря всему этому хозяева обыграли фаворитов турнира».

Mirror (Великобритания)

Как однажды сказал незабвенный сэр Алекс Фергюсон: «Это футбол, чёрт возьми». Вылет Испании, да ещё и после поражения от России, вряд ли входил в сценарий, который представляли себе футбольные болельщики. Но хозяева турнира всё ещё остаются в игре, и заслуженно. Даже несмотря на то что футбольные идеологи не слишком рады присутствию такой команды на поздних этапах чемпионата мира. Всё-таки этот мундиаль порадовал болельщиков едва ли не самым открытым футболом за всю историю. Футбол сборной Росси может показаться примитивным и уродливым, но Испания, владевшая мячом 78 процентов времени, не сделала главного, за что и поплатилась в серии пенальти».

Mirror: «Россия заслужила победу над Испанией и выход в 1/4, даже если футбольные пуристы против».

The Telegraph (Великобритания)

«Футбол был ужасный, но это никак не отменяет значимости данной победы для народа. На трибунах «Лужников» это не имело абсолютно никакого значения. Россия сохранила самообладание в серии пенальти, а испанские технари не справились с эмоциями. Да, владение мячом у Испании было более стерильным, чем игры у доктора, но как это помогло гостям? Даже пропустив мяч, Россия просто проигнорировала разницу в счёте и продолжила обороняться. Молодой вингер Александр Головин был самым креативным в составе этой команды – именно он выиграл угловой, после которого на Херарде Пике была зафиксирована игра рукой. Дзюба реализовал пенальти и вручил России соломинку, чтобы держаться – и она держалась до конца.

За стеклом VIP-зоны в гигантском кресле восседал премьер-министр России Дмитрий Медведев. На этот раз не было видно Владимира Путина, но, честно говоря, трудно представить, что президент приедет на матч, который рискует обернуться фиаско для хозяев. Особенно в стране, которая с трудом признаёт собственные поражения».